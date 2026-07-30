女性乳房外觀與健康風險之迷思

乳房是女性第二性徵，亦是分泌腺體的一種，具哺育下一代的基本功能。雖然一般情況下乳房天生的大小及外形跟健康風險沒有必然關係，惟一旦發現可疑情況，建議及早求醫免胡亂猜測。 很多女性會問：乳房大小和外觀必緣於先天因素？要知道構成女性乳房大部分為脂肪組織，因此乳房先天大小取決於當中的脂肪多寡，這涉及遺傳。至於外觀及形狀也是與生俱來，但會受到體重改變、運動習慣、年紀增長、懷孕及哺乳所影響而有變。 坊間誤傳胸部大的女性較容易患乳癌。實情是乳癌與高雌激素有密切關係，而肥胖的女性由於整體脂肪組織較多，故雌激素也較高，因此若胸部大是緣於肥胖的話，則乳癌風險也相對較高。

另一誤解是天生小胸部的婦女產後奶水不及大胸部者。其實產後婦女的造奶量是否充裕，並非在於她們天生的乳房大小，而是取決於乳房內幫助製造母乳的上皮組織(epithelial tissue)細胞是否夠多。常見的一個參考指標是孕婦乳房的增大幅度，準備授乳的準媽媽如發現懷孕期間乳房增大的幅度過小，建議諮詢哺乳顧問，以避免嬰兒出生後因吃不夠奶而過輕。 有些女性發現自己的乳房表面有點凹凸不平便很擔憂。臨床上，女性在經期中這凹凸不平情況明顯並伴隨脹痛，而經期後情況消失，通常是乳腺良性增生，不需治療，或可服止痛藥紓緩脹痛不適。但如乳房疼痛加劇及經期後仍持續，便應求醫。

另一方面，乳頭有分泌物也是女性普遍的疑慮。女性在發育時及生產後或會因荷爾蒙轉變而導致乳頭有些乳白色的分泌物，多屬正常，服用某些精神科藥物、降血壓藥、避孕藥也有可能導致，停藥後便會停止。此外患腦下垂體腫瘤也可令乳激素過高而引致乳頭有分泌物。若乳頭分泌物疑似含膿並伴隨紅腫疼痛，則有可能患了乳腺發炎需求醫。然而，一旦發現乳頭分泌物有血，就必須要接受檢測作進一步診斷是否患乳癌。 不少女性常會為兩邊乳房不對稱而煩惱。其實人體左右兩邊的器官因成長而出現小差異實屬正常，乳房也跟腳掌或耳朵等一樣有大小不一的情況，只要差異不是太大，就不必過分憂慮，然而，如發覺兩邊乳房的形狀或大小相差愈來愈大，「變大」的一邊乳房摸到有硬塊，並同時乳頭、乳暈持續痕癢、紅腫刺熱、脫屑及結痂等跟濕疹或皮膚炎症狀近似的情況，或甚至見乳頭流出帶啡黃色的分泌物、流血並呈凹陷，就要盡早看醫生，詳細檢查是否有可能患上乳頭柏哲氏病，此病會演化成非入侵性乳癌，故絕不能輕視。