隨着夏日陽光愈來愈猛烈，不少人出門都會記得帶傘或塗抹防曬，但很多時大家只把防曬當作「防曬黑」或「防衰老」的美容步驟。事實上，防曬更是預防皮膚癌最關鍵的健康防線。
適量接觸陽光有助身體製造維他命D，對骨骼健康十分重要，但過度暴曬會令皮膚曬傷、令皮膚提早老化，甚至增加皮膚癌的風險。根據香港癌症資料統計中心2023年數據，皮膚癌(非黑色素瘤皮膚癌)已位列香港第十大常見癌症，新症超過一千宗。紫外線對皮膚的損害是會累積的，長年累月接觸陽光，即使沒有被曬傷，皮膚組織仍會受損。任何膚色的人都可能患上皮膚癌，若長期不加以保護，繼續暴曬，便會令已受損的細胞產生癌變機會。長時間戶外工作者，曾有嚴重曬傷紀錄者或有皮膚癌家族史的人士，患病風險尤為偏高，更應加倍注意。
做好防曬是預防皮膚癌的第一步。挑選防曬用品時，應優先選擇能同時防禦UVA及UVB兩種紫外線的防曬用品。標籤中的防曬系數SPF代表對UVB的防護力，而PA級別則是針對UVA的防禦評級。防曬用品最好選擇SPF30或以上，且達PA+++或以上，以有足夠保護能力。若需長時間在戶外或進行水上活動，具備防水功能的防曬用品更為理想。產品選得好更要塗得好，防曬用品應在出門前15至20分鐘塗抹，讓成分有效滲透皮膚。面部單次塗抹量應達到兩根手指(食指與中指)的長度，嘴唇、耳朵及頸後等容易忽略的部位亦不可忽視。且在戶外長時間逗留、流汗、抺身或游泳後，謹記須每隔兩小時補塗一次。
要建立全方位的防護網，日常可善用物理遮擋。出門時，建議戴上闊邊帽、可阻隔紫外線的太陽眼鏡及傘子，直接減少皮膚與紫外線的接觸。選擇具備UPF防曬功能的衣物，同樣是有效的防護方式，尤其適合長時間戶外工作或活動人士。在紫外線指數水平偏高(6或以上)的日子，或在上午11時至下午3時這段紫外線最強烈的時段，應避免在戶外作長時間暴曬。預防皮膚癌是一項長期的健康投資，將這些防曬細節融入日常，才能讓皮膚在陽光下獲得最全面的保護。
香港防癌會
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