隨着夏日陽光愈來愈猛烈，不少人出門都會記得帶傘或塗抹防曬，但很多時大家只把防曬當作「防曬黑」或「防衰老」的美容步驟。事實上，防曬更是預防皮膚癌最關鍵的健康防線。

適量接觸陽光有助身體製造維他命D，對骨骼健康十分重要，但過度暴曬會令皮膚曬傷、令皮膚提早老化，甚至增加皮膚癌的風險。根據香港癌症資料統計中心2023年數據，皮膚癌(非黑色素瘤皮膚癌)已位列香港第十大常見癌症，新症超過一千宗。紫外線對皮膚的損害是會累積的，長年累月接觸陽光，即使沒有被曬傷，皮膚組織仍會受損。任何膚色的人都可能患上皮膚癌，若長期不加以保護，繼續暴曬，便會令已受損的細胞產生癌變機會。長時間戶外工作者，曾有嚴重曬傷紀錄者或有皮膚癌家族史的人士，患病風險尤為偏高，更應加倍注意。