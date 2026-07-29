標靶失效後 化療配合中醫辨證治療

當病人和家人正高興時，煩惱又來了……原來公立醫院醫生見標靶藥治療無效，想進取些用較強的化療藥試試，但效果不明確，而副作用將會很大。病人又向私院取意見，私院建議另選較溫和方案。

由於家人對中醫治療信心大增，希望我幫他們做未來的治療決定。說實的，病人年紀大，我傾向較溫和的治療；不過作為中醫師，我尊重西醫的專業，覺得不應批評西醫治癌用藥及療程，或代病人作出選擇。我建議病人將私院建議的較溫和方案，告訴公院的主診醫生，由主診醫生和家人討論後再決定。結果，公院的主診醫生也同意私院建議的溫和方案，皆大歡喜。

然而，溫和方案也有疲倦、骨髓抑制、食慾差、噁心、貧血及免疫力下降等等副作用。幸好，化療後24小時，已可以中醫介入，協助減輕不良反應。