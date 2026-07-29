標靶失效後 化療配合中醫辨證治療

ALK基因突變第四期肺腺癌患者，經第三代ALK標靶藥治療後，肺部病灶持續增加，顯示腫瘤已產生抗藥性，於是改用第二代標靶藥治療。可惜病情仍逐漸惡化，出現食慾下降、肺積水、氣喘等副作用。治療數周後，患者夜間咳喘明顯減少，痰量下降，大便服藥期間可成形，食慾亦較前改善。
當病人和家人正高興時，煩惱又來了……原來公立醫院醫生見標靶藥治療無效，想進取些用較強的化療藥試試，但效果不明確，而副作用將會很大。病人又向私院取意見，私院建議另選較溫和方案。
由於家人對中醫治療信心大增，希望我幫他們做未來的治療決定。說實的，病人年紀大，我傾向較溫和的治療；不過作為中醫師，我尊重西醫的專業，覺得不應批評西醫治癌用藥及療程，或代病人作出選擇。我建議病人將私院建議的較溫和方案，告訴公院的主診醫生，由主診醫生和家人討論後再決定。結果，公院的主診醫生也同意私院建議的溫和方案，皆大歡喜。
然而，溫和方案也有疲倦、骨髓抑制、食慾差、噁心、貧血及免疫力下降等等副作用。幸好，化療後24小時，已可以中醫介入，協助減輕不良反應。
例如針對化療後常見的脾胃虛弱，會用到益氣健脾藥物，以改善食慾及體力；若出現白血球下降，則酌加黃芪、太子參等扶正固本藥物；若見口乾咽燥、虛熱煩躁，則加入養陰生津藥材；若肺積水反覆，則持續配合利水化飲治法，幫助緩解氣喘及胸悶。當然實際用藥，要中醫辨證後才能決定。
肺癌晚期治療西醫負責控制腫瘤，中醫則著重改善體質、減輕副作用、維持食慾及體力，讓患者有更好的耐受力完成化療療程，從而爭取更長期及更穩定的疾病控制。香港有中西醫協作，也是香港病人的福氣。