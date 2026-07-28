港人生活熱潮下的「脊椎危機」

熱潮隨時代變遷，文化轉變會引伸出各樣脊椎病。脊椎是人體重要結構之一，其主要功能包括支撐身體、控制活動功能和保護神經組織，一旦潮流習慣令脊椎受損，不單影響日常生活作息，嚴重者更會長期疼痛，影響活動能力。 近年帶來最大變化的生活習慣，可說是電子產品的普及化，有研究指，每天平均使用手機多於4小時，會更易出現頸痛。近年外國更出現詞彙「科技頸Tech Neck」，正反映長時間使用手機或電腦而引致肩頸慢性疼痛及僵硬。 港人工作期間久坐用電腦，公餘低頭追劇滑手機，致頸椎負荷過大，產生頸椎問題及肩膊上背的痛症。頸椎長時間前傾亦會令肌肉疲勞及關節受壓，久而久之可引致慢性勞損，出現發炎、骨刺等問題。

運動熱潮亦令健身或瑜伽受傷個案上升，最常見為椎間盤突出。椎間盤是每節椎骨之間的軟組織，外圍由堅韌的纖維環包覆著內裡「啫喱狀」的髓核組織。一旦椎間盤的纖維環破裂，令髓核組織突出，便有機會壓著附近的神經線而引致腰背痛，因此進行負重或高強度訓練時，應特別注意姿勢及循序漸進。 旅行也是港人熱衷的興趣，踏上旅途希望盡興而歸，但往往缺乏充足休息，容易在行程尾聲發生意外，譬如疲憊時滑雪或滑雪時太進取，嘗試挑戰難度或滑離滑雪區，結果跌傷須緊急治理，都是常見的意外。

預防脊椎問題應從生活習慣入手，包括避免長時間低頭、定時伸展、充足睡眠，以及在運動時注意正確姿勢。若出現持續疼痛或麻痺等症狀，應及早求醫，避免情況惡化。 作者為熱潮隨時代變遷，文化轉變會引伸出各樣脊椎病。脊椎是人體重要結構之一，其主要功能包括支撐身體、控制活動功能和保護神經組織，一旦潮流習慣令脊椎受損，不單影響日常生活作息，嚴重者更會長期疼痛，影響活動能力。 近年帶來最大變化的生活習慣，可說是電子產品的普及化，有研究指，每天平均使用手機多於4小時，會更易出現頸痛。近年外國更出現詞彙「科技頸Tech Neck」，正反映長時間使用手機或電腦而引致肩頸慢性疼痛及僵硬。

港人工作期間久坐用電腦，公餘低頭追劇滑手機，致頸椎負荷過大，產生頸椎問題及肩膊上背的痛症。頸椎長時間前傾亦會令肌肉疲勞及關節受壓，久而久之可引致慢性勞損，出現發炎、骨刺等問題。 運動熱潮亦令健身或瑜伽受傷個案上升，最常見為椎間盤突出。椎間盤是每節椎骨之間的軟組織，外圍由堅韌的纖維環包覆著內裡「啫喱狀」的髓核組織。一旦椎間盤的纖維環破裂，令髓核組織突出，便有機會壓著附近的神經線而引致腰背痛，因此進行負重或高強度訓練時，應特別注意姿勢及循序漸進。

旅行也是港人熱衷的興趣，踏上旅途希望盡興而歸，但往往缺乏充足休息，容易在行程尾聲發生意外，譬如疲憊時滑雪或滑雪時太進取，嘗試挑戰難度或滑離滑雪區，結果跌傷須緊急治理，都是常見的意外。 預防脊椎問題應從生活習慣入手，包括避免長時間低頭、定時伸展、充足睡眠，以及在運動時注意正確姿勢。若出現持續疼痛或麻痺等症狀，應及早求醫，避免情況惡化。 作者為養和醫院矯形及創傷外科部(骨科)主管胡永祥醫生