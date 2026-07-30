中西醫跨專業治療 重塑復康概念

「老了便會退化」可能是不少人根深蒂固的想法，但事實真的如此嗎？本港的平均預期壽命位居全球前列，然而長壽並不等同於健康地老去。復康的意義遠不止於病後的治療，更應涵蓋病前的預防。再者，復康不再只是強調「一次便完成」的治療，而是持續陪伴、完整介入，以重塑患者的在日常生活的角色。 復康路上重新被看見 然而，現實中仍有不少中風或痛症患者處於困局之中。有些患者中風已逾3年甚至10年，早已過了坊間所言的「黃金復康期」。當公營服務結束、資助計劃告一段落，他們只能默默地在醫療體系外徘徊。日子過去，他們的身體在不知不覺間持續衰退，生活圈子愈縮愈小，更與社區的距離愈拉愈遠。

基督教靈實協會(靈實)自2017年起推行「中西醫全方位復康治療」計劃，正是填補服務的縫隙，以創新復康的概念。計劃由中醫師、物理治療師及職業治療師等專業人士組成跨專業團隊。團隊會重新為患者進行全面評估，找出仍然可以改善的空間，然後制定個人化的復康方案，陪伴他們走出停滯的困局。 全人照顧 不再「拆件」式治療 靈實高級物理治療師葉建林指出，「中西醫全方位復康治療」計劃與一般醫療服務最大的分別，在於它不會把人「拆件」來看。傳統模式下，一旦腰背痛就只治腰背，腿骨斷了就只能醫治腿骨。然而，葉建林指出，骨頭長好了不代表一切回復正常，因為患者可能仍然感到疼痛，繼而失去社交生活，甚至無法履行原來的家庭或工作崗位，故此計劃堅持「全人照顧」，就是治療整個人。