涼茶不是水 亂飲會傷陽

適逢春夏之交，香港天氣尤其悶熱。許多人遇到喉嚨痛、生「飛滋」的情況便會來上一杯廿四味嘗試自救。然而，涼茶終究是藥不是水，若分不清體質盲目服用，隨時中招「傷陽」，得不償失。

中醫將大家常說的熱氣分為實火與虛火，簡單來說，就是「火太旺」與「水不足以滋潤」。具體來說，陽盛實熱多因喜進煎炸燥熱之品，又或壓力大致肝鬱化火引起。常見症狀包括面紅耳赤、煩躁、口渴喜冷飲、口臭口瘡、喉嚨痛、便秘、小便黃、舌紅苔黃厚、脈搏強而有力等；陰虛火旺之人多因熬夜勞累所致，常見症狀包括午後或傍晚身體發熱(潮熱)、手心腳心發熱、兩顴潮紅、夜間出汗(盜汗)、失眠多夢、口乾舌燥、喉嚨乾痛但不欲飲水、舌頭偏紅且少苔、脈搏細且快等。而虛熱人士若誤服過多廿四味等寒涼瀉火的涼茶，會更加損傷脾胃之陽，可出現泄瀉、疲倦甚或女士經痛等副作用。