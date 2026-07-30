根據IM8的官網資料，第三方測試驗證產品的品質、純度、標籤劑量準確度、重金屬與過敏原含量、微生物安全及益生菌效力，確認產品不含有害污染物並符合運動禁藥標準。

萬人迷碧咸有份創立的補充劑品牌IM8，可能是繼NMN之後市場上最多人談論的補充劑。分別是，NMN本身是小分子化合物，IM8是含有多種分子(包括NMN)的產品品牌。換句話，IM8的產品是複合配方，例如Daily Ultimate Essentials的完整配方便含有維生素A(棕櫚酸視黃酯)、維生素B2(核黃素-5-磷)、維生素B6(磷酸吡哆醛)、維生素B12(甲鈷胺)、鋅(檸檬酸鋅)、輔酶Q10(輔酶醌形式)、精胺(Spermidine HCl)等92種成分。說過了，根據一項由IM8母公司贊助的問卷調查，中期數據顯示Daily Ultimate Essentials對服用者的能量提升和消化改善等有一定好處。然而，這只能視為初步支持性證據，而非強而有力的臨床證明。真正經第三方測試的，並非補充劑的成效，而是產品的品質、純度、標籤劑量準確度等。這些第三方測試結果重要嗎？多年前美國一項調查發現，市場上只有14%的NMN貨真價實，其餘八成以上不足秤，當中包括14%根本不含NMN。