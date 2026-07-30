中醫怎樣看風雨天氣與腰痛？

風雨交加、天氣潮濕的日子，不少人都會覺得腰背痠痛、腳痛加重，這在中醫看來並不罕見。中醫經典《黃帝內經》提到：「風寒濕三氣雜至，合而為痹也。」意思是當風、寒、濕三種外邪同時侵襲人體，便容易阻滯經絡氣血運行，引發痹證，而腰痛正是常見表現之一。
所謂「風邪」，特性是可與不同邪氣結合侵犯人體，引起的疾病最廣泛。其特性是遊走不定，所以痛點往往不固定，會覺得痛楚走來走去；「寒邪」則有收引、凝滯的特點，當受寒時血管、肌肉等身體部位都會收縮，經絡氣血運行不暢，就會出現中醫所說的「不通則痛」。至於「濕邪」，則屬重濁、黏滯，有往身體下部走的特性；所以濕氣困住經絡，便容易出現腰痠骨痛、身體沉重的感覺。香港天氣潮濕，加上常開冷氣，容易令情況加重。
因此，在風雨交加的天氣下，若本身已有腰背舊患、體質正氣不足，便更容易誘發或加重腰痛、腳痛問題。
臨床上，常見慢性腰痛大致可分幾類：
1. 腰肌/臀肌勞損(最常見)：多數會感到腰部廣泛痠軟、脹痛，痛楚範圍較廣，可能連臀部也會不適。這類腰痛通常與長時間坐姿不正確、久站、搬重物姿勢不良有關，導致腰部肌肉長期緊張勞損。特點是休息會好轉，但勞累後又會加重。
2. 椎間盤突出(較嚴重)：這類腰痛影響腰椎神經根，痛點比較深入，最典型的特徵是出現「放射痛」，即痛楚由腰部延伸至臀部、大腿後側，甚至小腿和腳板，俗稱坐骨神經痛。有時還會伴隨麻痺感，咳嗽、打噴嚏時痛楚更明顯。
3. 椎管狹窄(多見於長者)：患者行路時，腰和腳會愈來愈痛、愈來愈痺，往往要彎腰或坐下休息後才會紓緩，中醫稱為「間歇性跛行」。這種情況多與腰椎退化、骨質增生有關，壓迫脊髓或神經通道引起。
當然，以上只是一個簡單的區分，最終診斷都需要專業醫護人員的檢查。
(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)
作者為香港浸會大學中醫藥學院臨床部助理講師鄭耀龍