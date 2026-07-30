中醫怎樣看風雨天氣與腰痛？

風雨交加、天氣潮濕的日子，不少人都會覺得腰背痠痛、腳痛加重，這在中醫看來並不罕見。中醫經典《黃帝內經》提到：「風寒濕三氣雜至，合而為痹也。」意思是當風、寒、濕三種外邪同時侵襲人體，便容易阻滯經絡氣血運行，引發痹證，而腰痛正是常見表現之一。

所謂「風邪」，特性是可與不同邪氣結合侵犯人體，引起的疾病最廣泛。其特性是遊走不定，所以痛點往往不固定，會覺得痛楚走來走去；「寒邪」則有收引、凝滯的特點，當受寒時血管、肌肉等身體部位都會收縮，經絡氣血運行不暢，就會出現中醫所說的「不通則痛」。至於「濕邪」，則屬重濁、黏滯，有往身體下部走的特性；所以濕氣困住經絡，便容易出現腰痠骨痛、身體沉重的感覺。香港天氣潮濕，加上常開冷氣，容易令情況加重。