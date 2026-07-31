科技與狠活

今年2月，香港有幸舉辦亞太眼科學會年度會議，與會人士突破11,000人，包括來自超過100個國家地區的眼科專家，絕對是近年眼科界的一大盛事。 作為東道主，除了化身旅遊大使接待貴賓之外，我亦把握機會到各個專場，向專家們學習最新技術。其中兩節課，提到角膜變形的新式治療，一組醫生先利用激光在患者眼角膜製造切口，再用激光切割來自動物的眼角膜，進行客製化的填補。另一隊醫生，則利用3D打印技術為患者重新塑造一個度「眼」訂造的眼角膜，據報成效更勝傳統角膜移植。看罷他們分享的「狠活」，不禁讚嘆現今科技精湛之餘，亦反思為何香港醫療界裡普遍缺乏這類型具實驗性的治療。

科技創新除了講求「食腦」之外，亦要執行者有一定膽識和勇氣，由前線到管理層，均須兼備冒險和容錯精神。當有志人士在默默耕耘想點子的同時，背後金主的資金投入，和整體社會對科研的接納度，都能左右成敗。許多醫學界上的突破，都需要長年累月反覆驗證，證實安全有效才能推出市面。但即使成功面世，並不代表治療沒有風險。和所有事情一樣，手術都有成功和失敗的時候。當治療未達預期滿分的結局時，病人或家屬因為失望而轉化成投訴，媒體介入和社會輿論壓力底下，試問還會有多少個新一代的醫生，願意去花時間做實驗，又或者冒險嘗試新療法呢？