炎夏吃甚麼最降溫？營養師推薦消暑補水食物(附一日消暑餐單)

香港今個夏天又濕又焗，市區氣溫衝上攝氏35度，加上濕度經常高達八九成，汗水根本蒸發唔切，散熱效率大打折扣。喺戶外站半個鐘已經滿頭大汗，體內水分同電解質隨住汗水一齊流失，輕則口乾、疲倦、頭痛，重則中暑。其實想消暑，除咗開冷氣同狂灌凍飲，識揀食物先至事半功倍。以下同大家拆解幾類真正「消暑補水」嘅食材，再附上一份為港人設計嘅NUTRILICIOUS一日餐單。

一、含水量高嘅蔬果 邊食邊補水

夏天最實用嘅消暑原則，就係揀「含水量高」嘅天然食材，一邊食一邊補水，同時補充流汗流走嘅礦物質。以下幾款喺香港街市一年四季都買到：