孕期服撲熱息痛會增孩子患自閉症或ADHD風險？

為回應社會對孕期用藥安全的關注，香港大學研究團隊運用香港公營醫療系統的母嬰配對電子病歷，分析2001至2023年間超過70萬對母嬰資料，並進行香港首項兄弟姊妹配對研究。簡單而言，研究比較同一位母親所生、懷孕期間曾獲配發及未曾獲配發撲熱息痛的兄弟姊妹。由於他們共享不少遺傳背景及家庭環境因素，這種比較有助減少傳統研究難以量度的家族因素干擾。

近年部分海外研究指出，孕婦服用撲熱息痛(常用退燒止痛藥)與子女患自閉症或專注力不足/過度活躍症(ADHD)之間可能存在關聯，令不少準媽媽陷入兩難── 服藥怕影響胎兒，不服藥又擔心發燒和痛症帶來影響。

結果顯示，在考慮共同家族因素後，孕期獲配發撲熱息痛與子女患自閉症或ADHD的風險增加無關。不論用藥劑量、用藥時期(孕早、中、後期)或用藥模式(偶爾、間歇或持續使用)，研究結果均一致，未有風險增加的情況出現。

現有證據並不支持孕期按臨床需要使用撲熱息痛會增加孩子患自閉症或ADHD的風險。孕婦若因發燒或痛楚需要治療，毋須因個別報道而拒絕治療或選擇忍痛，也不應自行改用其他藥物。如有臨床需要，可按醫生或藥劑師建議，以最低有效劑量及最短所需時間使用撲熱息痛。