膕窩囊腫：別讓膝頭背負「痛袋」

走在旺角或日本街頭上，大家都不難看到年輕人背著裝滿動漫公仔或襟章的「痛袋」。這個源自日本次文化的詞彙，其「痛」字在日語中，除了疼痛外，更帶有令人尷尬、汗顏之意：即是公仔重得令袋子承受痛楚，更讓主人錢包大出血的自嘲意味。但對於某些膝痛患者來說，他們卻擁有另類「痛袋」，但並非背在兩肩上，而是藏在膕窩內。
這種藏在膝關節後方膕窩的「痛袋」，在醫學上稱為膕窩囊腫(或貝克氏囊腫)。每當患者發現膝關節背後長出腫塊時，都會擔心它到底屬於良性還是惡性腫瘤，只「顧後」而不「瞻前」。但事實上，囊腫往往是前方關節內病變而發出的警號。在我們的膝關節內，本身會分泌關節液來潤滑關節。當膝關節因為退化性關節炎、半月板撕裂或滑膜炎而受到持續刺激，關節囊便會分泌更多關節液。多餘的液體，便會順著膝關節後方相對薄弱的隙縫溢出，在膕窩處積聚成一個充滿關節液的囊腫，活像一個標誌着膝痛的痛袋。
這個「痛袋」初期可能毫無症狀，但隨著囊腫逐漸變大，患者會感到膝關節後方腫脹和繃緊。每當患者蹲下或屈曲膝關節時，膝後的壓迫感與痛楚便會加劇。若囊腫內部壓力過大，導致它在活動時意外破裂，囊液便會順著肌肉間隙而流進小腿內，引發急性炎症，令小腿出現「紅腫熱痛」的症狀。至於本身引致關節液分泌過量的膝關節問題，也會為患者帶來前膝痛或關節「卡住」等病徵。
要診斷出膕窩囊腫，單靠臨床診斷，或加上超聲波檢查便已足夠。然而唯有透過磁力共振(MRI)，才可照出膝關節內引發囊腫的真正元兇，例如是半月板撕裂、軟骨損傷或滑膜炎等。治療方面，若囊腫較細且患者無痛，便大可置之不理；萬一它變大而擠壓附近的血管及神經，產生持續肌肉痠痛，單純用針筒抽取囊液，甚至加上類固醇注射，也只能夠短暫紓緩腫痛。一日膝關節內的病因未除，液體只會重新填滿囊腫。
故此治療的關鍵，在於根治膝關節內部的病因。骨科醫生會透過微創膝關節鏡手術，打通並擴大囊腫與膝關節之間的單向閥門通道，以進行引流減壓；同時治理半月板撕裂或軟骨病變，並切除增生發炎的滑膜。當膝關節內引致發炎積水的成因得以解決，這個「痛袋」(連同它引致的痛楚)就會隨之消退。留下來的，便只有背着痛袋的你，只要你不尷尬，尷尬的就是別人。
作者為骨科專科醫生