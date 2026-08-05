膕窩囊腫：別讓膝頭背負「痛袋」

走在旺角或日本街頭上，大家都不難看到年輕人背著裝滿動漫公仔或襟章的「痛袋」。這個源自日本次文化的詞彙，其「痛」字在日語中，除了疼痛外，更帶有令人尷尬、汗顏之意：即是公仔重得令袋子承受痛楚，更讓主人錢包大出血的自嘲意味。但對於某些膝痛患者來說，他們卻擁有另類「痛袋」，但並非背在兩肩上，而是藏在膕窩內。

這種藏在膝關節後方膕窩的「痛袋」，在醫學上稱為膕窩囊腫(或貝克氏囊腫)。每當患者發現膝關節背後長出腫塊時，都會擔心它到底屬於良性還是惡性腫瘤，只「顧後」而不「瞻前」。但事實上，囊腫往往是前方關節內病變而發出的警號。在我們的膝關節內，本身會分泌關節液來潤滑關節。當膝關節因為退化性關節炎、半月板撕裂或滑膜炎而受到持續刺激，關節囊便會分泌更多關節液。多餘的液體，便會順著膝關節後方相對薄弱的隙縫溢出，在膕窩處積聚成一個充滿關節液的囊腫，活像一個標誌着膝痛的痛袋。