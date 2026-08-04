尿酸結晶是怎樣形成的？

尿酸鹽結晶是造成痛風與痛風石的元兇，其正式名稱為「單鈉尿酸鹽結晶」(monosodium urate, MSU)。當體液中的尿酸濃度過高、無法繼續維持溶解狀態時，尿酸便會與鈉結合，析出成針狀的結晶體，這些細小卻鋒利的結構正是引發關節劇烈紅腫熱痛的關鍵。

尿酸是人體嘌呤(purine)代謝的最終產物，在生理環境下多以尿酸鹽的形式存在。當血清尿酸濃度超過大約400µmol/L這個溶解度上限，體液便進入所謂的「過飽和」狀態。這時尿酸鹽會先形成微小而穩定的核，接著逐漸長大、聚集成較大的沉積物。這個過程稱為「成核與生長」。可以想像一杯高濃度的糖水，當溫度或條件改變時，糖分會突然析出成結晶，尿酸在體內的行為十分類似。