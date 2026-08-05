荷爾蒙治療副用，中藥調理會否有衝突？

她是乳腺癌患者，因為是屬荷爾蒙受體陽性，所以仍需接受長達5年的荷爾蒙治療。以為完成了手術、化療，可以從此過好日子，沒想到副作用帶來的痛苦如此令她困擾。荷爾蒙治療其原理並非「補荷爾蒙」，而是阻斷雌激素與癌細胞受體結合，或抑制體內雌激素生成，從而減低殘餘癌細胞受刺激而復發的風險。這些藥雖能降低乳癌症復發率，但卻引起潮熱汗出、心悸、失眠、陰道乾澀、關節骨痛、情緒波動及骨質流失等，類似更年期症狀。

「難道就要受這種受苦5年嗎？」從來不看中醫的她，坐在我面前。