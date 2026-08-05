荷爾蒙治療副用，中藥調理會否有衝突？

她是乳腺癌患者，因為是屬荷爾蒙受體陽性，所以仍需接受長達5年的荷爾蒙治療。以為完成了手術、化療，可以從此過好日子，沒想到副作用帶來的痛苦如此令她困擾。荷爾蒙治療其原理並非「補荷爾蒙」，而是阻斷雌激素與癌細胞受體結合，或抑制體內雌激素生成，從而減低殘餘癌細胞受刺激而復發的風險。這些藥雖能降低乳癌症復發率，但卻引起潮熱汗出、心悸、失眠、陰道乾澀、關節骨痛、情緒波動及骨質流失等，類似更年期症狀。
「難道就要受這種受苦5年嗎？」從來不看中醫的她，坐在我面前。
她的症狀屬「腎陰虧虛、肝鬱血瘀、心脾兩虛」夾雜。化療與長期抗荷爾蒙治療損傷陰血，陰虛則內熱，故見潮熱、盜汗、煩躁、口乾；肝腎不足、筋骨失養，則關節痠痛、腰膝酸軟；心神失養則心悸失眠。治療上宜以滋陰清熱、疏肝解鬱、養血安神、補腎強骨為大法。常用方藥如：滋陰養心神如:酸棗仁、茯神、麥冬；骨痛、腰膝酸軟用地黃、山萸肉、女貞子加續斷、杜仲、骨碎補；若兼情志抑鬱，可配逍遙散或加味逍遙散疏肝解鬱。
「減低咗西藥副作用，會不會刺激乳癌復發？」這是中醫師常被問的問題。
中醫藥介入的目的主要是改善生活質素及紓緩治療相關症狀，而並非提高體內雌激素水平。治療副作用與治療癌症本身是兩件不同的事，關鍵在於所使用的方法是否會干擾內分泌治療的作用機制。
倒是患者要注意在日常生活和飲食上，應避免自行服用標榜逆轉衰老、更年期保養等產品。因為部分產品可能含植物雌激素成分、動物性荷爾蒙或未標示成分，安全性及與乳癌治療的相容性成疑。