冬季時令食材——臘味

1月5日為小寒節氣，早前專頁上的問答遊戲，關於「小寒的時令食材」，選項為臘味、花生、冬瓜、南瓜，其中有38%網友投了臘味，恭喜你們。

臘味為何會是「小寒」節氣，以至整個冬季都適合的時令食材呢？

文化上，12月又名臘月，天氣嚴寒，古人無雪櫃，寒冬下最易保存食物的方法，就是將肉製臘，另外，臘味同時亦有迎接新年、祈求豐收同吉祥嘅寓意。

健康角度上，臘味的好處就是其油脂成分較高，熱量高，有助身體製造熱能，保存體溫，驅寒。至於臘味本質上為豬肉、雞肉、鴨肉，豬肉有滋養臟腑、潤澤肌膚、補中益氣作用；鴨肉有滋陽清熱、止咳息涼、消脹利水作用；雞可以滋養五臟、強筋壯骨、補精增髓。臘化後，滋潤補益作用會加強，因此作為冬天的時令食材，亦有一定的補益作用。