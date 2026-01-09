Rain 完成 2.5 億美元 C 輪融資，即將為全球企業擴展穩定幣驅動支付基礎設施

此輪融資由 ICONIQ 領投，帶來 Rain 的總融資額超過 3.38 億美元，而該公司估值達 19.5 億美元——在短短 10 個月內，升值超過 17 倍。 這筆新資金協助 Rain 擴大全球合規業務據點，深化平台功能和投資於重新定義全球支付方式的新產品。 紐約2026年1月9日 /美通社/ -- Rain 是企業級穩定幣驅動支付基礎設施公司，今天宣佈已完成由 ICONIQ 領投的 2.5 億美元 C 輪融資。此融資得到 Sapphire Ventures、Dragonfly、Bessemer Venture Partners、Galaxy Ventures、FirstMark、Lightspeed、Norwest 和 Endeavor Catalyst 參與。此輪融資為 Rain 帶來超過 3.38 億美元總融資，公司估值達 19.5 億美元，並距 A 輪融資僅 10 個月，距 B 輪融資僅四個月。

穩定幣已從加密貨幣市場的投機角落，迅速發展為全球最大價值轉移渠道之一。下一個普及階段促使代幣化貨幣成為企業轉移資金和消費者獲得報酬、儲蓄和消費的預設方式。跨越這鴻溝需要基礎設施，這基礎設施除了協助企業轉至鏈上支付軌道的，也同時保留用戶已信任兼熟悉的體驗。然而，Rain 的科技正是為此而設。 Rain 的行政總裁兼聯合創辦人 Farooq Malik 表示：「雖然穩定幣正在迅速成為 21 世紀資金流動方式，但是全球用戶採用則需要正常運作的金融卡與應用程式。去年，雖然我們的活躍金融卡用戶數量增加 30 倍，而年度支付額增加 38 倍，但是我們仍處於起步階段。這筆資金協助我們向新市場推廣基礎設施，並幫助更多企業於各地迅速上線和擴展規模。」

Rain 的端到端支付平台協助多間企業與單一合作夥伴合作，從而推出合規的穩定幣金融卡。這些金融卡可於全部接受 Visa 的地方內使用、提供獎賞、兌換法幣為穩定幣、支援安全錢包和促進支付。現在，Rain 的科技支援超過 200 個家合作夥伴（包括 Western Union、Nuvei 和 KAST ），每年交易超過 30 億美元。這些建基於 Rain 的程式可接觸超過 25 億人，並從日常消費（例如早晨咖啡或機票等）至關鍵業務支出（例如雲端服務和數碼廣告等），支援一切所需。 ICONIQ 合夥人 Kamran Zaki 表示：「我們認為我們正在見證從傳統支付網絡至可程式控制數碼資產基礎設施的轉變，而現在是個短暫空窗期，協助定義企業即將依賴的預設平台。我們認為，Rain 擁有全端科技、監管準備與實際規模的罕見組合。他們致力促使代幣化貨幣成為主流，而非小眾金融實驗。這可能引起大型企業共鳴，並迎合大型企業們從探索到生產階段所需。」

Rain 將利用 C 輪融資，擴大主要授權市場（北美、南美、歐洲、亞洲和非洲等）的業務。因此，合作夥伴可全球無縫地推出合規的解決方案。這筆資金也將協助 Rain 深化全端穩定幣支付平台（包括透過策略收購），並提前投資於創造企業和消費者感到無形兼穩定幣驅動支付的新產品。 在 Rain 的 C 輪融資中，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 擔任法律顧問。 關於 Rain：Rain 是全球穩定幣支付平台，專為企業、虛擬銀行、平台與開發者而設。該公司的科技協助合作夥伴透過全球支付卡、獎賞、出/入金融渠道、錢包和跨境支付渠道，即時合規地轉移、儲存和使用穩定幣。由於 Rain 已成為 Visa 的主要成員，所以其公司發行的金融卡可於任何接受 Visa 的地方內使用，支援超過 150 個國家/地區的數百萬筆交易。Rain 專為穩定幣原生構建，並得到全球超過 200 個組織信賴。該公司提供安全兼可擴展的基礎設施，協助全球自由兼即時資金活動。如欲了解更多，請瀏覽 https://www.rain.xyz/。

關於 ICONIQ：ICONIQ 是全球投資公司，致力透過特別群體，創造機會。我們的企業與成長型投資平台，攜手高瞻遠矚兼帶領產業未來的人士，實現非凡成果。我們憑藉我們特別群體的見解與連結，而支援自身投資組合公司於每個轉捩點（從創辦到 IPO 及以後）中，取得成功。我們強大產品系列包括 Adyen、Airbnb、Alibaba、Alteryx、Airtable、Anthropic、Automattic、BambooHR、Braze、Canva、Chime、Coupa、Databricks、Datadog、DeepL、ElevenLabs、Figma、Gitlab、Glean、Groww、Netskope、Procore、ServiceTitan、Sierra、Snowflake、Writer、Zoom 和 1Password 等。如欲查看更多資料，請瀏覽 https://www.iconiqcapital.com/growth。 傳媒聯絡：

