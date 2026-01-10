SeaVerse發布全球首個AI Native平台，「All in AI Native」引領AI創作前瞻革命

新加坡2026年1月10日 /美通社/ -- 2026年1月10日，SeaVerse宣布全球發布SeaVerse AI平台。這是全球首個AI原生的創建和部署平台，集合大語言模型、圖像生成、視頻生成、Agent等多方面的能力，通過全方位的AI功能建設實現「只通過一句話」就能將所有的創意封裝成產品，無論它是Demo，應用，還是網頁。開發團隊表示，SeaVerse是為了解決現在AI工具多且雜、能力各有不同的問題而出現的，而SeaVerse強調的「All in AI Native」對於既存的AI創作者和創作團隊來說注定是場「前瞻革命」。

SeaVerse最大的「革新」在於：區別於與市面常見的內容生成、原型設計、托管和分享的單獨傳統工作流程，SeaVerse構建了新式的「end-to-end」AI Native連續閉環——從生成到預覽，從發布到迭代均在（All IN）同一工作區內完成。用戶可以從簡單的自然語言描述開始，在工作區內查看結果、部署在線版本，無需額外的設置與搭建。 SeaVerse還旨在支持產品協作開發。產品發布後，開發者（用戶）可以邀請協作者（其他用戶）直接進入SeaVerse體驗、提供反饋意見並貢獻改進方案，整個過程都在同一個工作流程和同一個產品實例中完成。這一功能使得開發團隊能夠在同一個場景下實現產品從早期原型到持續迭代、更完善、可用於生產的完整產品開發流程，形成有機的「All in AI Native」閉環。

「All in AI Native」 生成內容-從單一提示詞生成多模態資產（圖像、視頻、音樂、游戲等多種類型的內容）。輸入「一個未來風格的3D賽車游戲」，可以同時生成游戲場景圖像、背景音樂、游戲代碼和宣傳視頻，所有生成的內容都顯示在同一個工作區中，方便統一查看和管理。 產品組裝-超越單純的素材生成工作流，能夠將AI生成的各類輸出（圖像、視頻、代碼等）組裝成可運行的完整產品。將生成的游戲場景、角色模型、游戲邏輯代碼和音效文件組合在一起，形成一個完整的、可以直接游玩的3D賽車游戲，而不僅僅是單獨的圖像或代碼片段。

一鍵發布-無需配置服務器、域名或部署腳本，只需一鍵操作完成產品發布。完成游戲組裝後，點擊「發布」按鈕，游戲將自動部署至雲端，生成專屬鏈接分享給他人後，可以直接在瀏覽器中打開並游玩，無需下載或安裝。 協作迭代-團隊成員接受邀請後可以直接在在平台上留下評論、提供反饋，甚至參與改進，所有修改都在同一個產品實例中進行，保持版本統一和協作連續性。發布游戲後，團隊成員可以在游戲中直接添加評論（如「賽道太窄，建議加寬」），開發者收到反饋後能夠直接修改，版本也會同步自動更新。

除此之外，SeaVerse同樣關注於個人用戶。「我們的目標是通過SeaVerse縮短想法與實際產品之間的距離,」SeaVerse首席執行官表示：「SeaVerse的『All in AI Native』特性，能夠幫助創作者更快地交付產品並使產品的更新迭代更加便捷。」在這樣的目標下，「一人即團隊」的設想在SeaVerse上線後成為現實。 關於SeaVerse AI的未來發展，開發團隊將會立足於SeaVerse現已有的廣泛用例，包括快速原型設計、內容驅動的交互體驗，以及旨在協作分享和改進的輕量級應用程序之上不斷擴展更多功能、模板和發布特性，為用戶提供更豐富的工具和選項。正如SeaVerse的命名來源那樣，用一個想法創造一個宇宙。

