ApexVision在2026年CES上首次亮相：高德智感引領熱成像進入超清晰時代

拉斯維加斯2026年1月10日 /美通社/ -- 高德智感（Guide Sensmart，展位號：中央館21740號）作為全球熱成像技術領域的領軍企業，正式推出其新一代熱成像創新產品——ApexVision，同時推出一系列搭載該技術的新產品。此次發佈標誌著行業實現了系統性飛躍，從單純的「熱量探測」邁向「清晰、精準、智能觀測」，開啟以「超清晰」為特徵的新紀元。 CES（國際消費電子展）展區反響：「超清晰」引發高度關注 在高德智感的展位上，由ApexVision驅動的現場產品演示，吸引了從行業分析師到全球媒體的廣泛關注。保持遠距離目標的清晰成像細節，以及對快速移動物體實現清晰無拖影成像等實操對比演示，贏得了一致讚譽。許多專業參觀者指出，這種可靠的「所見即所得」式清晰度將直接提升作業效率，並增強決策信心。

ApexVision集成了軟件和硬件的多重升級：它融合了高靈敏度的ApexCore S1探測器、Nexus 1.0處理平台以及針對場景優化的算法。在三者協同作用下，ApexVision成功攻克了長期存在的諸多難題，例如複雜環境下的低對比度問題、遠程或高倍放大時的細節丟失問題、快速移動物體的動態模糊問題，以及微小溫差檢測不準確的問題。 從架構設計到應用落地：全方位賦能的完整產品體系 在CES展區，高德智感展示了ApexVision如何為各類熱成像設備帶來顯著性能提升。在熱成像工具領域（如E3S、H6S熱成像儀），借助SharpIR 2.0算法，這些設備可以在嚴苛環境下實現穩定精準的溫度測量，助力檢測人員更自信地定位隱蔽故障。在戶外狩獵光學設備方面（如TD650LS單筒望遠鏡和TN650MS雙筒望遠鏡），得益於Hyper-Light 2.0技術，用戶能夠在全黑環境中清晰識別夜間活動的野生動物，並在追蹤快速移動目標時，即便放大至10倍焦距仍能保持畫面乾淨清晰。

