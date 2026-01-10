建立更光明的金融未來：Sun Life 與 Aflatou International 攜手合作，為亞洲超過三萬名家務工作者提升理財知識

這項首創的區域倡議旨在通過金融教育工作坊、工具包和培訓來增強外國和本地家庭工作者的財務韌性。 香港2026年1月11日 /美通社/ -- 永明金融 (Sun Life) 攜手全球非政府組織 Aflatoun International，宣布推出「更光明的財務未來」(Brighter Financial Futures) 區域慈善計劃，旨在提升香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南家務工人的理財知識。 亞洲是全球約 40% 家庭工人的所在地 1，這支勞動力隊伍在支持區域勞動參與、推動經濟活動方面發揮著關鍵作用，卻往往缺乏金融教育資源。 Sun Life Asia 客戶及營銷總監 David Broom 表示：「在 Sun Life ，我們的使命是幫助客戶和社區實現終身財務安全。財務素養、教育和賦權是這使命的核心所在，我們與 Aflatoun International 的合作，確保我們能夠接觸到服務不足的社區。」

這項為期 12 個月的計劃，旨在惠及亞洲地區超過 30,000 名家務工作者，透過教育工作坊、工具包及培訓課程深化其財務技能。該計劃針對僱傭關係的每個階段度身訂造，並透過值得信賴的當地機構實施，確保金融教育能對各市場的家庭傭工產生積極影響。 Sun Life Asia 對該計劃的承諾，源於其與香港慈善機構兼線上教育平台 Uplifters 合作推出的「敢於夢想」(Dare to Dream) 計劃取得成功。該平台致力於支持亞洲各地的外籍家庭傭工。 Broom 表示：「家庭工作者，對當地經濟和社會結構至關重要。透過此次合作，我們致力為他們提供更方便快捷的渠道，獲取做出明智財務決策所需的工具與資源 —— 從而創造持久的漣漪效應，打造更強韌、更可持續的社區。」

與 Aflatoun International 的合作夥伴關係，顯著擴大了 Sun Life 在當地的金融素養影響力。除了 Uplifters 外，將在 2026 年期間在其他市場宣佈其他地方合作夥伴，在「更光明的財務未來」(Brighter Financial Futures) 計劃下，將社區連接至度身訂造的金融教育。 本課程透過線上和面對面課程進行，旨在為參與者提供實用的財務知識和信心，專注於建立緊急儲蓄、為未來作好準備，以及防範非正式借貸與常見詐騙手法。止非正式貸款和常見詐騙。參與者還可透過可持續的規劃和溝通，建立財務韌性並讓家庭關係更健康。

Kirsten Theuns 是 Aflatoun 的 策略夥伴關係與發展總監，她表示：「金融教育賦予社區自下而上的力量。透過賦予家務工作者管理財務的信心與工具，我們不僅為他們個人，更為他們的家庭及更廣泛的社區，開啟嶄新的發展契機。我們很高興能夠與 Sun Life 展開這項合作夥伴關係，並相信這是讓整個地區更加包容的重要步驟。」 個人可透過線上登記，表達其對「更光明的財務未來」(Brighter Financial Futures) 計劃的參與意向：aflatoun.org/brighterfinancialfutures ___________________________________

1 www.ilo.org/regions-and-countries/asia-and-pacific/domestic-workers-asia-and-pacific Sun Life 簡介 Sun Life 是領先的國際金融服務機構，為個人及企業顧客提供資產管理、財富、保險及健康解決方案。Sun Life 業務遍佈全球多個市場，包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、中國香港特別行政區、菲律賓、日本、印尼、印度、中國大陸、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞和百慕達。截至 2025 年 9 月 30 日，Sun Life 管理總資產為 1.62 兆美元。如欲查看更多資料，請瀏覽 www.sunlife.com。

Sun Life Financial Inc. 於多倫多（多倫多證券交易所）、紐約（紐約證券交易所）及菲律賓（菲律賓證券交易所）等地的證劵交易所上市，交易代號 SLF。 備註：除另有說明外，全部貨幣數字均為加拿大元。 Aflatoun International 簡介 Aflatoun International 是致力於透過社會與財務教育，賦予年輕人能力的全球性組織。Aflatoun 專注於社交和情感學習、創業和金融素養，為兒童及青少年裝備成為積極全球公民所需的技能與知識。自 2005 年創立以來，Aflatoun 已在至少 110 個國家惠及超過一億名兒童，改變了全球無數生命與社區的面貌。

