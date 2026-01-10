高德智感在2026年CES上展示開創性的ApexVision技術

這項首創的區域倡議旨在通過金融教育工作坊、工具包和培訓來增強外國和本地家庭工作者的財務韌性。 香港2026年1月11日 /美通社/ -- 永明金融 (Sun Life) 攜手全球非政府組織 Aflatoun International，宣布推出「更光明的財務未來」(Brighter Financial Futures) 區域慈善計劃，旨在提升香港、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南家務工人的理財知識。 亞洲是全球約 40% 家庭工人的所在地 1，這支勞動力隊伍在支持區域勞動參與、推動經濟活動方面發揮著關鍵作用，卻往往缺乏金融教育資源。 Sun Life Asia 客戶及營銷總監 David Broom 表示：「在 Sun Life ，我們的使命是幫助客戶和社區實現終身財務安全。財務素養、教育和賦權是這使命的核心所在，我們與 Aflatoun International 的合作，確保我們能夠接觸到服務不足的社區。」

這項為期 12 個月的計劃，旨在惠及亞洲地區超過 30,000 名家務工作者，透過教育工作坊、工具包及培訓課程深化其財務技能。該計劃針對僱傭關係的每個階段度身訂造，並透過值得信賴的當地機構實施，確保金融教育能對各市場的家庭傭工產生積極影響。 Sun Life Asia 對該計劃的承諾，源於其與香港慈善機構兼線上教育平台 Uplifters 合作推出的「敢於夢想」(Dare to Dream) 計劃取得成功。該平台致力於支持亞洲各地的外籍家庭傭工。 Broom 表示：「家庭工作者，對當地經濟和社會結構至關重要。透過此次合作，我們致力為他們提供更方便快捷的渠道，獲取做出明智財務決策所需的工具與資源 —— 從而創造持久的漣漪效應，打造更強韌、更可持續的社區。」

與 Aflatoun International 的合作夥伴關係，顯著擴大了 Sun Life 在當地的金融素養影響力。除了 Uplifters 外，將在 2026 年期間在其他市場宣佈其他地方合作夥伴，在「更光明的財務未來」(Brighter Financial Futures) 計劃下，將社區連接至度身訂造的金融教育。 本課程透過線上和面對面課程進行，旨在為參與者提供實用的財務知識和信心，專注於建立緊急儲蓄、為未來作好準備，以及防範非正式借貸與常見詐騙手法。止非正式貸款和常見詐騙。參與者還可透過可持續的規劃和溝通，建立財務韌性並讓家庭關係更健康。

Kirsten Theuns 是 Aflatoun 的 策略夥伴關係與發展總監，她表示：「金融教育賦予社區自下而上的力量。透過賦予家務工作者管理財務的信心與工具，我們不僅為他們個人，更為他們的家庭及更廣泛的社區，開啟嶄新的發展契機。我們很高興能夠與 Sun Life 展開這項合作夥伴關係，並相信這是讓整個地區更加包容的重要步驟。」 個人可透過線上登記，表達其對「更光明的財務未來」(Brighter Financial Futures) 計劃的參與意向：aflatoun.org/brighterfinancialfutures ___________________________________

1 www.ilo.org/regions-and-countries/asia-and-pacific/domestic-workers-asia-and-pacific Sun Life 簡介 Sun Life 是領先的國際金融服務機構，為個人及企業顧客提供資產管理、財富、保險及健康解決方案。Sun Life 業務遍佈全球多個市場，包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、中國香港特別行政區、菲律賓、日本、印尼、印度、中國大陸、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞和百慕達。截至 2025 年 9 月 30 日，Sun Life 管理總資產為 1.62 兆美元。如欲查看更多資料，請瀏覽 www.sunlife.com。

Sun Life Financial Inc. 於多倫多（多倫多證券交易所）、紐約（紐約證券交易所）及菲律賓（菲律賓證券交易所）等地的證劵交易所上市，交易代號 SLF。 備註：除另有說明外，全部貨幣數字均為加拿大元。 Aflatoun International 簡介 Aflatoun International 是致力於透過社會與財務教育，賦予年輕人能力的全球性組織。Aflatoun 專注於社交和情感學習、創業和金融素養，為兒童及青少年裝備成為積極全球公民所需的技能與知識。自 2005 年創立以來，Aflatoun 已在至少 110 個國家惠及超過一億名兒童，改變了全球無數生命與社區的面貌。

拉斯維加斯2026年1月10日 /美通社/ -- 在2026年拉斯維加斯國際消費電子展(CES)上，高德智感展位（21740號展位）憑借其最新的熱成像創新成果吸引眾人的目光。該公司正在展示其下一代熱成像技術——ApexVision，該技術旨在突破視覺性能界限、重新定義行業標準，此外，該公司還展示了涵蓋測溫工具、戶外狩獵光學設備、熱成像機芯以及安防雲台(PTZ)攝像機在內的專業產品組合。 通過創新重新定義清晰度 是什麼推動了ApexVision在視覺性能上的飛躍？ApexVision基於新一代ApexCore S1紅外探測器、高性能Nexus 1.0處理平台以及人工智能(AI)驅動的全場景1.0算法構建而成，在圖像細節呈現、對比增強、目標突出顯示以及無延遲視覺體驗方面實現了顯著提升。

憑借軟硬件的多重升級，ApexVision體現了高德智感在熱成像領域數十年的專業積澱。該技術樹立了清晰度和精準度方面的新標桿，為工業製造、電力行業、戶外狩獵、安防等領域的專業人士提供有力支持。 高德智感董事長黃晟(Hank Huang)表示：「在高德智感，我們堅信技術應該助力用戶快速有效地做出明智決策。借助ApexVision，我們不僅提升了熱成像的性能，還為可靠性和用戶體驗樹立了新的標桿。」 測温領域 高德智感展示了ApexVision熱成像技術的多功能性。H6S、PT870S和E3S等熱成像儀可以在電力、工業製造、建築/暖通空調(HVAC)檢測、安防監控以及科學研究等嚴苛環境中實現精準溫度測量。

戶外狩獵光學領域 作為戶外光學領域的專家，高德智感為獵人、自然觀察者和救援人員設計先進的熱成像與夜視光學設備。其主打熱成像產品包括TD650LS單筒望遠鏡和TN650MS雙筒望遠鏡，兼具超清晰畫質與強大性能。 擴展全球覆蓋面 高德智感憑借300多家長期渠道合作夥伴，業務版圖已拓展至70多個國家。該公司在德國和北美設立的專屬售後服務中心，確保為用戶提供更完善的支持保障。2026年CES上ApexVision技術的亮相，進一步彰顯了高德智感深耕全球市場、引領行業發展的堅定承諾。

在2026年CES上體驗ApexVision 歡迎蒞臨21740號展位，現場體驗ApexVision技術以及高德智感熱成像設備的實景演示。 黃晟補充說：「CES是創新領域的頂級平台，我們非常高興能夠在此展示我們的最新技術成果。我們期待與行業領軍者深入交流，共同展現ApexVision如何能夠改變人類感知世界並與之互動的方式。」 我們熱切期待探索合作可能。訪問官網https://www.guideir.com，瞭解更多關於高德智感的信息。