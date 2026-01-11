熱門搜尋:
出版：2026-Jan-11 15:21
更新：2026-Jan-11 15:21
PR Newswire

廣汽夸克電驅獲全球首個DAkkS ASIL D功能安全與信息安全雙認證

广州2026年1月11日 /美通社/ -- 近日，廣汽集團自主研發的夸克電驅多合一動力域系統成功獲得全球首個由德國認可機構DAkkS認可的深度集成ASIL D（汽車安全完整性最高等級）功能安全與信息安全雙認證。該認證由國際權威認證機構SGS通標標準技術服務有限公司（以下簡稱「SGS」）評估並頒發。

ISO 26262是國際公認的汽車功能安全核心標準，而ASIL D是該標準下的最高安全等級，要求對危害安全的故障實現「零容忍」。獲得DAkkS認可的ASIL D認證，標誌著獲證產品達到了國際公認的最高安全水準。

本次獲認證的夸克電驅多合一動力域控系統已於2025年2月搭載於廣汽昊鉑、埃安等多款車型。作為行業首個基於單主控芯片深度融合的電驅動力域系統，該技術方案減少了芯片使用量，降低了因芯片失效引發的風險，並將電機控制器效率最高提升至99.9%。此次認證表明，廣汽集團已按照ISO 26262:2018功能安全與ISO/SAE 21434:2021信息安全標準，完成了該動力域系統的產品開發全流程建設。

在項目過程中，廣汽集團平台技術研究院在既有流程體系基礎上，與SGS專家團隊緊密合作，深化了系統在各開發階段的安全設計，確保了方案既符合最高安全規範，又兼顧工程可行性與用戶體驗。

SGS中國區副總裁趙暉表示：「此次高效通過認證，離不開廣汽集團高水平的團隊和完善的流程體系。我們很高興能為夸克電驅產品的安全性保駕護航，期待未來與廣汽展開更多深入合作。」

此次獲得全球權威雙認證，標誌著廣汽集團在電驅安全領域取得重要突破，也為智能電動汽車行業樹立了新的安全標桿。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/dakks-asil-d-302657921.html

SOURCE GAC

PR Newswire
