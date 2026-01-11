熱門搜尋:
出版：2026-Jan-11 18:32
更新：2026-Jan-11 18:32
廣汽彈匣電池、全固態電池技術再獲國家頂級榮譽

北京2026年1月11日 /美通社/ -- 12月29日，由中國國家博物館、工業和信息化部新聞宣傳中心聯合主辦的「築基強國路——中國製造『十四五』成就展」在中國國家博物館盛大開幕，匯聚了全國300余件（套）頂尖成果。由廣汽集團「國家卓越工程師團隊」傾力打造的彈匣電池、全固態電池雙雙入選。

廣汽彈匣電池是首款通過針刺無明火和槍擊不起火測試的電池系統安全技術。通過應用超高本征安全電芯、全時車端與雲端安全監控、多維安全防護體系，彈匣電池實現了本源防護、主動防護與被動防護的三重安全保障，安全性能遠超將於2026年7月1日起開始實施的電池安全新國標明(GB38031-2025)。目前，彈匣電池已實現累計裝車130萬輛零自燃，超500億公里安全出行，為用戶每一次出行提供堅實的安全保障。

廣汽自主研發的大容量全固態電池能量密度已突破400Wh/kg，並輕鬆通過200℃熱箱測試與針刺測試等嚴苛安全試驗，可有效解決用戶的續航焦慮和安全焦慮。廣汽在材料與工藝上的創新，使全固態電池在安全性、能量密度、循環壽命等關鍵指標上均處於行業領先水平，為新能源汽車的未來發展提供了更優的動力解決方案。目前，廣汽全固態電池中試產線已建成試產，率先具備了60Ah以上車規級全固態電池批量製造條件，向2026年實現全固態電池裝車搭載目標邁出關鍵一步。

一直以來，廣汽集團通過在智能網聯、新能源動力和前瞻技術等多領域的創新，不斷提升廣汽在全球新能源汽車市場的競爭力。未來，廣汽將繼續深耕智能網聯新能源汽車領域，以更多領先科技成果推動行業進步。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302657944.html

SOURCE GAC

