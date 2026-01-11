Supermicro 宣佈與廣泛產業夥伴合作推出智能店內零售解決方案

創新技術使零售商能夠大規模實施智能商店，以提供更智能、更具回應的購物體驗

業界合作夥伴將展示適用於防損、數碼分身、人工智能代理程式、客戶分析等領域的生產就緒型人工智能解決方案 加利福尼亞州聖何塞和紐約2026年1月11日 /美通社/ -- Retail's Big Show——專注於人工智能 (AI) /機械 (ML) 學習、高效能運算、雲端、儲存及 5G/邊緣運算的全方位IT解決方案供應商 Super Micro Computer, Inc. (SMCI) 今日宣佈，將攜手技術夥伴推出人工智慧驅動的智慧店面零售解決方案。此方案旨在透過可擴展性、生產力提升與利潤增長，滿足日益增長的顧客期望。

Supermicro 主席兼行政總裁 Charles Liang 表示：「人工智能 (AI) 正在重塑購物體驗，實現影片和其他數據的即時分析，為零售商提供可執行的洞察，以優化員工效率、減少庫存損失、提升利潤並避免缺貨透過整合 Supermicro 完整且可擴展的 AI 平台與 NVIDIA RTX PRO 加速運算解決方案，我們正協助零售商打造智能商店，充分發揮 AI 驅動應用的效益。」 根據最新的 NVIDIA 《零售與消費品行業人工智能發展現狀報告》(State of AI in Retail & CPG Report) 顯示，89% 的受訪者表示 AI 有助於增加年度收入，而 95％ 的人表示 AI 有助於降低年度成本，強調零售商因人工智能技術而實現的可量化商業效益1。

更多資訊，請瀏覽 https://www.supermicro.com/en/products/edge/servers Supermicro 完整且可拓展的 Edge AI 基礎架構 零售導向的 AI 應用需要亞秒級的反應速度，而這種規模化的即時性，唯有透過在邊緣端直接處理數據才能實現。Supermicro 的 Edge AI 基礎架構允許在分散式環境中部署解決方案，例如智能零售商店和供應鏈，讓解決方案更加完善。 與數據中心相比，邊緣部署面臨著諸多獨特挑戰。Supermicro 廣泛的 Edge AI 產品組合可協助客戶和合作夥伴克服這些挑戰，同時在效能和投資報酬率之間取得正確的平衡。 針對無法提供空調空間的惡劣環境部署，無風扇的 E103 系列產品將 AI 運算能力帶入前所未及之處。Supermicro 同時提供具備 AI 功能的扇形小型化 E300 系列系統。

當邊緣端出現高需求的 AI 工作負載時，客戶與合作夥伴可選擇多種系統，這些系統皆能搭載最新款獨立式 GPU 以實現 AI 加速。從 1U 短機箱深度到更大的 4U 機箱規格，解決方案可以根據客戶需求提供最新一代 NVIDIA RTX PRO Blackwell 系列的適當尺寸，以滿足客戶需求。 Supermicro 智能商店合作夥伴 Supermicro 正與生態系統合作夥伴攜手合作，包括 Everseen、Kinetic Vision、ALLSIDES、LiveX、WobotAI 及 Aible，共同打造智能商店，不僅能積極改善日常零售營運，更能優化長期供應鏈管理。 Everseen 的 Evercheck 解決方案運用 Vision AI 技術，協助降低商品損耗率，同時提升員工生產力與顧客體驗。Evercheck 建立在 Everseen Vision AI 平台上，可在結帳時偵測並阻止不需要的行為恢復，幫助零售商回收損失並簡化店前營運。

Everseen 行政總裁 Joe White 表示：「Everseen 多年來與全球多家大型零售商攜手合作，深入理解店鋪實務運作，並在實際發生損耗的現場解決相關挑戰。透過與 Supermicro 合作，並利用 NVIDIA 加速運算，Evercheck 可在邊緣提供即時電腦視覺，將店鋪活動轉化為零售商可立即採取行動的情報。」 專注於為實體世界打造 Video AI 代理的 Wobot AI，將展示如何將零售商現有的攝影機轉化為持續觀察、學習並產出可用洞察的系統。透過將普通閉路電視基礎設施轉化為具備模式識別、摩擦識別及決策呈現能力的自主代理，Wobot 的 AI 代理能協助零售商以實用且可量化的成果，優化日常營運效能。

Wobot AI 收入與增長主席 Will Kelso 表示：「通過與 Supermicro 和 NVIDIA 在邊緣合作，我們能夠以可擴展、可靠的方式部署 Video AI 代理程式，並專注於即時營運見解，而不是實驗。 LiveX AI-LiveX AI 共同創辦人兼行政總裁 Jerry Li 表示：「零售業正邁入一個新紀元，人工智慧代理將成為品牌與顧客之間預設的互動介面。借助 NVIDIA 的加速 AI 和 Supermicro 的邊緣基礎架構，我們能夠將實用的 AI 代理直接部署於實體空間——例如自助服務亭或全息投影裝置——將數碼體驗的速度、智慧與連續性帶入實體店面環境。這項合作使 AI 代理得以即時運作，真正貼近客戶所在之處。」 Kinetic Vision 和 ALLSIDES 正在整合雙方的專業知識，為開發、測試及優化供應鏈流程、結帳站點及其他複雜系統而設計的真正數位雙生解決方案。



Supermicro 的高可靠性最佳化基礎架構與 NVIDIA 的加速運算堆疊結合，為 Kinetic Vision 提供了快速創新的基礎。Kinetic Vision 行政總裁 Jeremy Jarratt 表示，我們共同協助零售商從實驗轉為準備生產的 AI 解決方案，以促進可衡量的營運和客戶體驗收益。 ALLSIDES 行政總裁 Franz Tschimben 補充：「基於 NVIDIA 和 Supermicro 的優勢，我們為 AI 培訓提供高保真 3D 數碼雙數據層，讓零售商能夠在整個零售價值鏈中的應用程式提供支援，從實體 AI 訓練機械人、生產規劃、虛擬商店佈局和消費者反饋系統以及電子商務整合，幫助提高轉換率、更快作艸決策和提高營運效率。」

Supermicro 還將採用 Superb AI 以零售為中心的 VSS 解決方案，結合 Superb AI 專有的 VLM 與 NVIDIA AI 藍圖元件，從而實現主觀推理能力、自然語言搜索、自動事件摘要，以及跨商店攝像頭網絡的客戶行為洞察分析。





Aible 將重點展示其自動化代理解決方案，該方案透過分析數百萬種模式中的海量數據，解釋零售關鍵績效指標 (KPI) 的變化，例如平均購買金額或購買次數。Aible 還將展示最新的 NVIDIA 零售藍圖如何融入代理解決方案中，這些解決方案可以自動定制客戶體驗並大規模優化零售營運。 Aible 行政總裁 Arijit Sengupta 補充說：「當今的市場和勞動條件不斷變化。唯有具備自主性的系統，才能大規模地理解並適應這些不斷變化的模式——無論是顧客行為、庫存成本與供應，抑或勞動力取得的動態變化。與 NVIDIA 和 Supermicro 合作，Aible 將受業務使用者審查的自主代理引入零售邊際領域。」

這些智能零售解決方案將於 1 月 11 日至 13 日在紐約市舉行的 NRF Retail's Big Show 上，由 Supermicro 及其合作夥伴進行展示。欲深入了解由 AI 驅動的零售應用方案或 Supermicro 的 AI 基礎架構解決方案，請蒞臨 Supermicro 展位 #5281，並參與其專題演講——本次活動特邀百事公司與 Kinetic Vision 共同分享。更多資訊，請瀏覽 www.supermicro.com/NRF 1 資料來源：2026 年 NVIDIA 《零售與消費品行業人工智能發展現狀報告》(State of AI in Retail & CPG Report) 關於 Super Micro Computer, Inc. Supermicro（納斯達克股票代碼：SMCI）是全球應用程式最佳化整體 IT 解決方案的領導者。Supermicro 在美國加州聖何西創辦與營運，致力為企業、雲端、AI 和 5G Telco/Edge IT 基礎設施提供市場創新。我們是全方位的 IT 解決方案供應商，提供伺服器、AI、儲存、物聯網、交換器系統、軟件和支援服務。Supermicro 的主機板、電源和機箱設計專業知識，進一步支援開發和生產，並為全球客戶實現從雲端到邊緣的新一代創新。我們的產品均由公司內部（在美國、亞洲和荷蘭）設計和製造，並利用全球營運實現規模、效率和最佳化，從而改善 TCO 和降低對環境的影響（綠色運算）。屢獲殊榮的 Server Building Block Solutions® 產品組合，允許客戶從由我們靈活兼可重複使用的構建塊構建的廣泛系統系列中進行選擇，而為客戶的確切工作負載和應用進行最佳化。這些構建塊支援廣泛外形尺寸、處理器、記憶體、GPU、儲存、網絡、電源和冷卻解決方案（空調、自然風冷或液體冷卻）。

