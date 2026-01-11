三亞馬拉松賽後消費激增，凸顯「賽事+旅遊」融合新趨勢

三亞2026年1月9日 /美通社/ -- 2025年最後一個週末舉辦的海南（三亞）馬拉松，是海南自由貿易港（海南自貿港）自其獨立海關與貿易制度運作以來，首個獲得中國田徑協會認證的A類賽事。海南自貿港在簽證、航空、免稅貿易及國際人員流動方面的優勢，轉化為了高漲的參賽熱情和現場活躍度。此次賽事顯著拉動了當地旅遊、餐飲及住宿消費，賽事期間酒店入住率達92%，賽道沿線商業消費增長約35%。
賽事合作方橙獅體育（原阿里體育）活動與商業化總經理Yang Yong表示，主辦方充分調用阿里巴巴生態資源，聯動淘寶、飛豬、阿里健康、螞蟻鏈、高德地圖等平台，有效提升賽事影響力，精準連接海內外跑者，並推動賽事相關消費提升。
海南自貿港對86個國家公民實行免簽入境，國際航線覆蓋亞歐25個目的地，進一步增強了國際參賽者的可達性。在新海關與貿易框架下，免稅進口商品清單從約1900項大幅增至超6600項，使得原先需徵稅的賽事裝備與物資可免稅入境，顯著降低了賽事運營成本。
據主辦方介紹，擴大的免稅清單降低了計時系統、專業物資及音響設備等項目的採購成本。由此節約的資金被重新投入到賽事運營、跑者服務與市場推廣中，不僅提升了賽事整體品質與覆蓋面，也增強了賽事的商業吸引力，吸引了更多贊助商和合作夥伴。
賽事影響延伸至比賽週末以外。飛豬數據顯示，自10月下旬起，三亞酒店預訂量持續攀升，合作酒店在賽事期間延續了這一增長態勢。賽事恰逢新海關政策下的首個元旦、春節假期，進一步帶動了消費支出。據三亞市旅遊和文化廣電體育局統計，2026年元旦假期，全市共接待遊客65.08萬人次，旅遊總收入達12.99億元。賽事與假日旅遊共同作用，推動整體市場活躍度顯著提升。
海南（三亞）馬拉松的成功，展現了大型體育賽事在串聯旅遊、酒店與國際消費方面的積極效應。
