三亞馬拉松賽後消費激增，凸顯「賽事+旅遊」融合新趨勢

三亞2026年1月9日 /美通社/ -- 2025年最後一個週末舉辦的海南（三亞）馬拉松，是海南自由貿易港（海南自貿港）自其獨立海關與貿易制度運作以來，首個獲得中國田徑協會認證的A類賽事。海南自貿港在簽證、航空、免稅貿易及國際人員流動方面的優勢，轉化為了高漲的參賽熱情和現場活躍度。此次賽事顯著拉動了當地旅遊、餐飲及住宿消費，賽事期間酒店入住率達92%，賽道沿線商業消費增長約35%。

海南自貿港對86個國家公民實行免簽入境，國際航線覆蓋亞歐25個目的地，進一步增強了國際參賽者的可達性。在新海關與貿易框架下，免稅進口商品清單從約1900項大幅增至超6600項，使得原先需徵稅的賽事裝備與物資可免稅入境，顯著降低了賽事運營成本。

據主辦方介紹，擴大的免稅清單降低了計時系統、專業物資及音響設備等項目的採購成本。由此節約的資金被重新投入到賽事運營、跑者服務與市場推廣中，不僅提升了賽事整體品質與覆蓋面，也增強了賽事的商業吸引力，吸引了更多贊助商和合作夥伴。