「2026-2027年度數碼無障礙嘉許計劃」開始接受報名

攜手推動數碼化城市與共融社會 香港2026年1月12日 /美通社/ -- 由香港互聯網註冊管理有限公司主辦，數字政策辦公室協辦，並由平等機會委員會擔任獨立顧問的「2026-2027年度數碼無障礙嘉許計劃」現已接受報名。計劃旨在鼓勵企業及機構提升網站及流動應用程式的無障礙設計，推動共融數碼環境，讓不同能力人士均能平等享用網上資訊及服務，邁向數碼化城市與共融社會。 攜手推動數碼化城市與共融社會 進入數碼時代，創新科技能夠提升市民的生活質素，每一位市民均應平等地享用數碼服務。在這個願景中，「數碼無障礙嘉許計劃」扮演著舉足輕重的角色。計劃旨在推動網站及流動應用程式採用無障礙設計，確保長者、殘疾人士及不同能力人士都能輕鬆、無障礙地使用資訊科技。

「數碼無障礙嘉許計劃」諮詢委員會主席黃家偉工程師表示:「推動數碼無障礙不僅是技術層面的改善，更是一種企業社會責任。當機構採用無障礙設計，意味著他們願意為共融社會作出貢獻，讓每一位市民都能平等參與數碼生活，是香港發展數碼化城市的重要一步。」 從責任到優勢：企業參與的力量 企業積極參與無障礙設計，不僅能履行企業社會責任，更能全面提升品牌形象，展現對多元共融和社會可持續發展的承諾。這是善意的行動，更是一種長遠的策略，能夠讓企業在競爭激烈的市場中建立獨特優勢。

透過採用無障礙設計，企業能夠擴展服務覆蓋面，觸及更廣泛的客戶群，包括長者、殘疾人士及不同能力人士，從而開拓新的市場機遇。這種包容性的設計理念，能夠提升用戶體驗，增加顧客忠誠度，並促進正面口碑的傳播，讓品牌在數碼轉型的浪潮中脫穎而出。 上屆「數碼無障礙嘉許計劃」獲得社會各界踴躍支持，涵蓋金融、零售、交通、教育、醫療及公共服務等多個行業，反映香港社會對數碼共融的廣泛認同，同時彰顯創科在促進共融社會中的關鍵角色。今年，計劃將繼續表揚在數碼共融方面表現卓越的機構，並將定期舉辦工作坊，邀請專家與企業技術人員交流，分享設置無障礙網站及應用程式的實務經驗。

報名詳情 「2026-2027年度數碼無障礙嘉許計劃」現正接受報名，歡迎所有本地企業和機構，包括私人公司、非政府組織、學術機構及公營機構參加。參與機構可免費獲得評估及諮詢服務，以協助提升其網站及流動應用程式的無障礙功能。經評估並符合評審準則的網站和流動應用程式將獲頒發相關獎項。 如欲報名參加及了解更多詳情，請瀏覽網站 www.digital-accessibility.hk。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/2026-2027-302657237.html SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司