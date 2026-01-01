傳訊拓展與亞洲新聞聯盟建立企業新聞稿發佈合作關係

關於傳訊拓展

傳訊拓展是亞太地區首個具有全球影響力的新聞通訊社，是媒體、公關專業人士、企業及政府機構於區內乃至於全球最值得信賴的合作夥伴。



自 2009 年成立以來，傳訊拓展致力推動公關行業，善用新一代科技，重新定義新聞稿的發佈與報告模式，結合數據洞察與活動情報，為公關專業人士提供最全面的傳訊解決方案。



傳訊拓展擁有龐大的全球網絡，涵蓋逾20萬名記者及編輯、超過 70,000 個媒體平台、1,500 家媒體夥伴合作並支援超過 40 種語言，是唯一保證新聞稿能逐字刊登於真實新聞網站的新聞通訊機構。其於真實媒體所發布的內容深受搜尋引擎與 AI 模型的信任，能強化 SEO 及 AI 搜尋 GEO 層面的能見度，並促使品牌更頻繁地出現在大型語言模型（LLMs）所生成的內容中。



總部設於香港，並於中國、新加坡、日本、馬來西亞、泰國、越南及台灣設有辦事處，其全球新聞發佈網絡遍及亞太地區、東南亞、美國、加拿大、南美及拉丁美洲、歐洲、中東及非洲。



如需進一步了解其服務內容、解決方案及發佈網絡，請瀏覽： www.media-outreach.com