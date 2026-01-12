2026中國家博會（廣州）：民用家具展將聚焦全球家具創新與供應鏈聯結

本屆展會將進一步擴大范圍，匯集更多來自商業設計、軟體家具、餐客廳家具、戶外家具及家居裝飾領域的品牌，折射出全球家具市場的結構變遷。

廣州2026年1月12日 /美通社/ -- 2026年3月18日至31日，第57屆中國（廣州）國際家具博覽會（簡稱「2026中國家博會（廣州）」）將在廣州舉辦，主題為「鏈新」。作為中國家博會（廣州）三大核心展覽之一的民用家具展(Home Furniture Exhibition)，將於3月18日至21日舉辦。展會面積達43萬平方米，將助力海外品牌、買家和設計師對接中國供應鏈，追蹤全球趨勢，探索新興商機。

聯結全球設計、生活方式與未來趨勢

設計持續塑造行業未來，2026中國家博會的意思•設計展(East Design Show)將占地4萬平方米，匯聚100多個推動軟裝創新的品牌。

為響應全球需求，展會將重點展示因生活方式演變和人口結構變化而催生的解決方案。在D區，精心策劃的展示區將重點呈現「銀發生活」板塊約150家企業的適老化家具和智能養老解決方案，而「寵物生活」板塊將探索人寵共居趨勢影響下的設計。

作為補充，一個占地1萬平方米的智慧家居展區將展示智能睡眠系統、健康監測技術等解決方案，順應人們對更健康家居環境日益增長的需求。