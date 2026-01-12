從象徵豐盛走向希望行動--重塑香港海洋遺產

廣州2026年1月12日 /美通社/ -- 2026年3月18日至31日，第57屆中國（廣州）國際家具博覽會（簡稱「2026中國家博會（廣州）」）將在廣州舉辦，主題為「鏈新」。作為中國家博會（廣州）三大核心展覽之一的民用家具展(Home Furniture Exhibition)，將於3月18日至21日舉辦。展會面積達43萬平方米，將助力海外品牌、買家和設計師對接中國供應鏈，追蹤全球趨勢，探索新興商機。 本屆展會將進一步擴大范圍，匯集更多來自商業設計、軟體家具、餐客廳家具、戶外家具及家居裝飾領域的品牌，折射出全球家具市場的結構變遷。

聯結全球設計、生活方式與未來趨勢 設計持續塑造行業未來，2026中國家博會的意思•設計展(East Design Show)將占地4萬平方米，匯聚100多個推動軟裝創新的品牌。 為響應全球需求，展會將重點展示因生活方式演變和人口結構變化而催生的解決方案。在D區，精心策劃的展示區將重點呈現「銀發生活」板塊約150家企業的適老化家具和智能養老解決方案，而「寵物生活」板塊將探索人寵共居趨勢影響下的設計。 作為補充，一個占地1萬平方米的智慧家居展區將展示智能睡眠系統、健康監測技術等解決方案，順應人們對更健康家居環境日益增長的需求。

戶外生活仍是關注焦點，一個5萬平方米的展區將重點展示戶外生態系統及崇尚自然生活方式的創新。家居裝飾板塊將強調可持續性與文化遺產，呼應市場對環保設計日益濃厚的興趣。 創造新可能、新增長與國際觸達 餐客廳家具板塊將進一步強化展會「為全球而造」(Made for the World)的定位。該板塊占地12萬平方米，匯聚800多家制造商，將突出供應鏈效率和設計驅動型制造。高端產品將展示先進生產能力如何轉化為具有競爭力的設計，而專屬平台將促進制造商與國際消費者更直接的對接。

SOFA PLUS展區將攜更多品牌回歸，為全球觀眾提供優化的導覽和更完善的服務，鞏固其作為中國沙發品牌通往全球市場的關鍵門戶地位。 作為全球規模領先的家具展覽之一，中國家博會（廣州）是中國與全球家具行業之間的重要橋梁，在貿易配對和趨勢洞察方面提供切實價值。更多信息請訪問：https://www.ciff-gz.com/en。

探索香港蠔礁的生態功能與文化價值 香港2026年1月12日 /美通社/ -- 隨著城市迎來農曆馬年，一個傳統的賀年象徵正被賦予全新意義。象徵繁榮與福氣的金蠔，不再只是節慶食品，更悄然傳遞著關於自然與未來的訊息

除了象徵節慶與祝福，蠔亦承載著一段關於海洋與生態的記憶。過去，蠔礁廣泛分布於香港沿岸，具備淨化水質、緩衝海浪與孕育生物多樣性的功能。然而，如今這些天然礁體幾近消失，連同流失的，還有我們珍貴的本地海洋文化。 大自然保護協會（The Nature Conservancy，簡稱 TNC）誠邀市民參與其互動展覽系列的最終篇章：《滄海遺礁 — 重現香港海洋文化與生態保育》。展覽將於 2026 年 1 月 12 日至 23 日（僅於工作日開放），假太古坊林肯大廈行人天橋舉行。 展覽選址於香港核心商業區的展覽空間，讓專業人士與公眾在繁忙生活中駐足片刻，重新認識海洋，並思考我們在保育行動中可以發揮的力量。

從節慶象徵到生態現況 在華人文化中，蠔象徵財富與長壽，其金黃色外殼寓意新一年帶來的好運與祝福。然而，這份祝福也延伸至自然界：蠔礁穩固海岸、淨化水質，並為無數海洋生物提供棲息之所。 全球已有逾 85% 的蠔礁遭到破壞，成為最受威脅的海洋棲地之一。這片沉默的生態危機，也悄然發生在香港——曾經支撐本地漁業、守護海岸社區的蠔礁，如今幾近消失，而我們對牠們的記憶，也一併被潮水帶走。 本次展覽以創新方式，重新喚起對這段被遺忘海洋歷史的關注，並展示蠔礁如何同時促進氣候適應、生物多樣性復育，以及可持續的經濟發展，成為具潛力的自然解決方案。

「生物多樣性的流失早已不再是抽象概念——它正為企業、社會與經濟的長遠穩定帶來實質風險，」——大自然保護協會香港項目（區域夥伴關係）執行總監高㦤行 (Anthony Gao) 表示 「修復蠔礁不僅是保育行動，更是一項可行的自然解決方案：它能提升沿岸韌性、實踐 ESG 目標、並推動惠及人類與地球藍色的經濟。我們期望透過這次展覽，鼓勵香港商界成為先行者，將自然納入策略思維，並將可持續承諾化為具體行動。」 沉浸式學習體驗與展覽亮點

本展覽以多重感官互動體驗為導向，帶領參觀者深入探索：

虛擬實境之旅：前往后海灣及白泥，親歷修復行動現場。

傳統養蠔模型：全比例展示由后海灣真實採集的養蠔柱與傳統工法。

蠔過濾水質示範影片：展現蠔如何天然淨化水質。

海岸韌性模擬 裝置 ：模擬蠔礁如何減緩波浪衝擊、保護沿岸免受風暴侵擊。

：模擬蠔礁如何減緩波浪衝擊、保護沿岸免受風暴侵擊。 海洋生物標本與擴增實境遊戲：近距離觀察生物多樣性，並邀請參與者化身海洋保育員，修復數碼海洋棲息地。

紀錄片播放：欣賞《香江遺礁》，追溯香港逾千年的蠔文化與修復科學。 新春限定驚喜 為迎接新年與傳遞祝福，訪客將有機會獲贈限量版《蠔寶寶賀年揮春》。此外，現場參與互動的訪客，將有機會獲贈精美紅色利是袋（數量有限，送完即止）

是次展覽得以順利舉行，有賴眾多機構的鼎力支持與協作。TNC 衷心感謝 太古集團慈善信託基金的慷慨支持；亦感謝 香港大學太古海洋科學研究所（SWIMS）及 The Explorer Club HK (ECHK)提供專業知識與持續協作；同時感謝是次場地贊助太古坊，讓展覽得以在本地核心商業區舉行，並成為推動社區參與的重要平台。 展覽詳情

日期： 2026年1月12日至1月23日（週一至週五）

時間： 上午 10:00 至 下午 7:00

地點： 鰂魚涌太古坊林肯大廈1樓行人天橋

入場費： 免費開放，歡迎公眾參與 關於香港大自然保護協會 (TNC)

大自然保護協會（TNC）為全球首屈一指的國際保育非牟利組織，一直致力於世界各地為大自然及人類保護具重要生態價值的土地和水資源。