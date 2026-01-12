《CJC Race》打造區塊鏈 Game-Fi 賽馬新體驗

買NFT送TycoonClub會籍，建構個人化賽馬陣容，兼具策略深度與獎勵機制 台北2026年1月12日 /美通社/ --《CJC Race》正式宣布全球同步上線—為 Game-Fi 領域投下震撼彈！這是一款結合區塊鏈技術的線上競賽遊戲，不僅讓玩家體驗鬥智鬥勇的競技快感，更透過機制設計鼓勵玩家參與並獲得相應回饋，打造前所未有的 Game-Fi 生態系。 遊戲設計強調「簡單上手、深度策略」的雙重體驗，無論是新手玩家或資深 Game-Fi 愛好者，都能在不同層面中探索獨特的 Play-to-Earn 經濟模型。 《CJC Race》打破傳統區塊鏈遊戲與多層次共享模式的既定印象，讓玩家在享受遊戲樂趣的同時，有機會透過多樣化參與方式取得相應回饋。透過策略競賽、社群參與及資產交易，玩家不再只是消費者，而是生態系的共同建構者與受益者。

成為數位馬主，用策略贏取真實獎勵 《CJC Race》的核心玩法，是讓玩家透過購買虛擬的馬匹、騎師與配件NFT，組建自己獨一無二的黃金陣容。 遊戲提供多樣化的競賽模式，包含冠軍錦標、排名賽、對戰模式 、大師盃、練習場等。玩家需根據馬匹的擅長距離（短、中、長途）、賽道場地（草地、泥地）等特性，策略性地配置隊伍，與全球玩家一較高下。勝出者將可獲得遊戲金幣獎勵，並能兌換成與美元掛鉤的穩定幣 USDT，實現「玩遊戲賺錢」的夢想。 遊戲模式及獎勵收益

《CJC Race》推出多元賽事機制，讓玩家在競技中獲得獎勵。 會員專屬的「冠軍錦標」每月獎金總值自 30,000 USDT 起，隨會員人數增加而提升，每場前五名可獲得 30 USDT 的 CJC 金幣，所有參賽者皆可獲得 $CLIMAX 幣；「排名賽」則提供短、中、長距離玩法，每月獎金總值至少 18,000 USDT，賽季結束後依排名發放獎勵。而定期舉辦的「大師盃」歡迎所有玩家報名爭奪高達入場費 150 倍的獎金。全天候開放的「對戰模式」讓玩家自由設定參賽金額（0–500,000 CJC 金幣）。如有獎金，可選冠軍全取或前三名按 5:3:2 比例分配。此外，玩家還可透過「農場」系統獲得每月最高 15 USDT 的收益，或投標營運「洗馬場」，獲取利潤。多樣化的賽事與獎勵設計，讓玩家在享受遊戲樂趣的同時，於不同參與模式中探索多元回饋與成長空間。

獨創「Tycoon Club」經濟模型，共享社群成長紅利 《CJC Race》最引人注目的獨特賣點之一，是其創新的會員經濟與社群共享獎勵機制。玩家透過購買 NFT 不僅能獲得遊戲資產，更能累積個人積分，並免費獲得尊貴的「Tycoon Club」會籍。此會籍與積分系統將與遊戲社群的成長緊密掛鉤，隨著全球玩家社群不斷擴大，此積分系統將自動觸發獎勵機制，會員將有機會持續獲得 USDT 獎勵。 官方表示，此設計旨在建立一個共榮共生的遊戲生態系。「我們希望玩家的投入不只是消費，而是一種基於遊戲參與的體驗。」《CJC Race》專案發言人表示「隨著社群規模的成長，整體生態系的互動與參與價值將不斷擴展，玩家可透過賽事、交易與 Tycoon Club 機制探索多元回饋的可能性，體現 Game-Fi 強調參與與互動的核心精神。」

高額獎金，引爆全球賽事 為慶祝全球上線，《CJC Race》已準備了獎金。官方宣布，初期預計每月釋出的賽事總獎金池將高達 60,000 USDT，獎金會隨著會員人數的增加而動態提升，邀請全球好手共同角逐，創造出極具吸引力的競技舞台。遊戲之後會入加入公會聯盟，每月至少釋出30,000USDT。無論是追求遊戲體驗的玩家，還是關注互動與參與機制的區塊鏈用戶，皆可透過 《CJC Race》 的創新架構，在娛樂過程中探索多元回饋的可能性。 《CJC Race》現已開放給全球玩家註冊。立刻體驗次世代的賽馬策略，透過策略決策參與競賽流程，感受結果帶來的多樣回饋。

本資訊可能會在未經通知的情況下進行更改，且不保證其完整性、正確性、及時性、現時性或最新狀態。與任何印刷材料一樣，本資訊可能會變得過時。CJC Race 沒有義務更新網站上的任何資訊；然而，CJC Race 保留在任何時間、依其唯一且絕對酌情權、未經通知即更新資訊的權利。CJC Race 保留隨時未經通知對資訊進行修改或刪除的權利。 本資訊僅供一般參考用途。本內容僅供資訊參考之用，不應視為財務建議。對於任何人基於本內容採取的任何行動，或因使用本內容而導致的任何後果，CJC Race 概不承擔責任。

官方網站及遊戲註冊： https://www.cjcrace.io/ 
Tycoon Club: https://www.tycoonclub.io