熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jan-12 17:42
更新：2026-Jan-12 17:42
PR Newswire

德國萊因推動再生材料驗證 強化電子供應鏈溯源管理

分享：

台北2026年1月12日 /美通社/ -- 隨著電子產品汰換速度加快，全球消費性電子廢棄物持續攀升。各國政府與監管單位陸續推出更嚴格政策，要求廢棄物回收並鼓勵採用再生料，以降低資源消耗與環境負荷。為因應此趨勢，國際第三方檢測驗證機構德國萊因 (TÜV Rheinland) 針對電子業龐大複雜的供應鏈，打造了專屬的封閉式循環再生材料驗證流程。此服務接軌 ISO 14021 、 EN 15343 與 ISO 22095 等國際標準，從廢料回收到整合至新品應用各階段，建立透明且可追蹤的管理架構。 

adblk4

德國萊因TÜV人員與營運保證服務部副總經理項俊傑表示：「封閉式循環回收不僅能提升資源使用效率，也能帶動上游供應鏈在回收技術與材料管理上的精準化，對電子業的永續轉型具有關鍵意義。」

近期，德國萊因TÜV已協助多家電子產業供應鏈夥伴，在示範專案中正式導入此第三方查證流程。專案中，電子廢棄物回收作業由多家專業廠商分工處理，其中廣東特普愛新材料科技有限公司  (GuangDong TPIPLASTIC Co., Ltd.) 負責塑膠類材料，經拆解、分類、粉碎、清洗與再造粒後，重新製成可再利用的再生塑膠。電子元件則由澳洲 SPC E-Cycle 進行拆解，其內部印刷電路板交由 Mint Innovation 以專利低環境衝擊技術回收處理，產出 100% 品牌專屬的封閉式循環再生銅；隨後由寧波金田銅業集團 (Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd.) 加工成銅帶，再進入下游生產環節。這些再生原料最終回流到新品零組件，驗證了封閉式循環的可行性，進而減輕電子廢棄物對環境的負擔。

adblk5

依據德國萊因TÜV的稽核結果，再生 ABS、PMMA、橡膠與銅在各階段均符合可溯源與材料品質標準。項俊傑補充：「此專案不只強化供應鏈再生料管理能力，也有助於產業擴大採用再生原料，加速邁向循環經濟。未來我們也期待能與更多產業夥伴合作，共同落實這項供應鏈管理機制。」

 

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--302658359.html

SOURCE 台灣德國萊因

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務