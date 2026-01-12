德國萊因推動再生材料驗證 強化電子供應鏈溯源管理

台北2026年1月12日 /美通社/ -- 隨著電子產品汰換速度加快，全球消費性電子廢棄物持續攀升。各國政府與監管單位陸續推出更嚴格政策，要求廢棄物回收並鼓勵採用再生料，以降低資源消耗與環境負荷。為因應此趨勢，國際第三方檢測驗證機構德國萊因 (TÜV Rheinland) 針對電子業龐大複雜的供應鏈，打造了專屬的封閉式循環再生材料驗證流程。此服務接軌 ISO 14021 、 EN 15343 與 ISO 22095 等國際標準，從廢料回收到整合至新品應用各階段，建立透明且可追蹤的管理架構。

德國萊因TÜV人員與營運保證服務部副總經理項俊傑表示：「封閉式循環回收不僅能提升資源使用效率，也能帶動上游供應鏈在回收技術與材料管理上的精準化，對電子業的永續轉型具有關鍵意義。」

近期，德國萊因TÜV已協助多家電子產業供應鏈夥伴，在示範專案中正式導入此第三方查證流程。專案中，電子廢棄物回收作業由多家專業廠商分工處理，其中廣東特普愛新材料科技有限公司 (GuangDong TPIPLASTIC Co., Ltd.) 負責塑膠類材料，經拆解、分類、粉碎、清洗與再造粒後，重新製成可再利用的再生塑膠。電子元件則由澳洲 SPC E-Cycle 進行拆解，其內部印刷電路板交由 Mint Innovation 以專利低環境衝擊技術回收處理，產出 100% 品牌專屬的封閉式循環再生銅；隨後由寧波金田銅業集團 (Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd.) 加工成銅帶，再進入下游生產環節。這些再生原料最終回流到新品零組件，驗證了封閉式循環的可行性，進而減輕電子廢棄物對環境的負擔。