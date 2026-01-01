香港國際機場網上商店馬年禮遇 送免費來回台北機票

香港 - 2026年1月12日 - 馬年福至，HKairportShop.com 機場網上商店新春尊尚獻禮，消費滿額即送星宇航空香港往返台北機票，讓大家於新一年隨心啟程。



香港國際機場網上商店馬年禮遇

HKairportShop.com新春限定 尊享機票及低至5 折優惠



由即日至 2 月 4日，HKairport Rewards 會員於 HKairportShop.com 單一消費淨額滿港幣 3,500 元，即可獲贈星宇航空香港至台北來回機票一套，無需抽獎，買滿即賞；每位會員於推廣期內最多可換領兩套。星宇航空以精緻機艙設計、貼心服務及優質機上美饌享譽，乘客更可享受機上免費文字訊息 Wi‑Fi，旅途中與親友緊貼聯繫。



新春將至， HKairportShop.com精選寓意吉祥的賀年美食、名酒佳釀及潮流電子產品，部分產品低至5 折優惠，為摯愛送上心意，迎接豐盛好運新一年。



尊尚購物服務 先入手時尚心頭好再賞機票



機場網上商店更設有「尊尚購物服務」讓您預留及購買時尚奢華品牌，包括 BVLGARI、Piaget、Tiffany & Co. 及 Tory Burch 等，均可專享機票獎賞，以全新造型迎好運新年。



按此了解HKairportShop.com機場網上商店優惠詳情。



新春送禮必備



立即於HKairportShop.com展開豐盛旅程，為馬年留下難忘回憶！









