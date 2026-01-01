BBSB International Limited公佈認購結果 公開發售錄得約10,745倍超額認購

香港 - 2026年1月12日 - 馬來西亞土木工程承包商BBSB International Limited（「BBSB」或「公司」及其子公司：「集團」；股票編號：8610.HK），今天公佈其股份於公開發售及配售之認購結果。公開發售錄得約10,745倍超額認購，發售價定為每股0.6港元。BBSB股份將於2026年1月13日（星期二）於香港聯合交易所有限公司創業板開始買賣。



BBSB合共發售125,000,000股股份，其中90%股份或12,500,000股股份進行配售：餘下10%，或25,000,000股股份作公開發售。以每股發售股份的發售價0.6港元計，經扣除就香港公開發售應付相關上市開支後，以及假設發售量調整權未獲行使，股份發售所得款項淨額為約50.0百萬港元。BBSB計劃把所得款項淨額作以下用途：1) 約65.2%將用作強化集團的財務狀況以支付潛在項目的前期成本；2) 約19.8%將用於擴大勞動力，以支援所有區域凡成長；3) 約5.0%用作將集團的資訊系統和內部流程升級及數位化；及4) 約10.0%用作一般營運資金。



力高企業融資有限公司為是次股份發售的獨家保薦人；力高證券有限公司為是次股份發售的獨家整體協調人；力高證券有限公司及富中證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。



BBSB董事會主席兼執行董事陳振源拿督表示﹕「發售結果充份肯定市場對集團業務的認可，以及對集團日後發展的信心。對於投資者對本集團的支持，我們深感榮幸。藉著於香港交易所上市，我們希望進一步加強行業地位，提升品牌知名度，以充分把握機遇，爭取更多即將開展的馬來西亞大型交通基礎建設工程項目及防洪項目。」



