商業動向
出版：2026-Jan-12 21:55
更新：2026-Jan-12 21:55
PR Newswire

東方文化宣布上市五週年回饋股東特別現金分紅計劃

分享：

納斯達克股票代碼：OCG

紐約2026年1月12日 /美通社/ -- Oriental Culture Holding LTD（納斯達克股票代碼：OCG）今日宣布，為慶祝東方文化在納斯達克上市五週年並回饋股東長期支持，董事會已批准一項特別現金分紅計劃。

具體分紅方案如下：

  • 分紅類型： 特別現金股息
  • 有分紅資格股東： 截止2026年1月22日持有公司股票的股東
  • 派發金額： 每股派發0.05美元 (按照2026年1月22日登記日的股數計算)
  • 派息日： 2026年2月9日

OCG首席執行官邵毅表示：公司在保障現有業務運營與發展所需資金後，決定將部分往年的盈利結餘現金作為分紅返還股東，以回饋股東支持並共享發展成果。此次分紅是對股東五年陪伴的誠摯感謝。我們堅信公司在努力開發業務的同時，也應直接回報股東，以致力於為股東創造長期價值。

adblk4

本次分紅計劃已於2026年1月8日獲董事會批准，具體執行將遵循相關法規。

前瞻性聲明： 本新聞稿包含前瞻性陳述，實際結果可能因風險、不確定性而與陳述內容存在重大差異。OCG無義務更新此信息。

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302658149.html

SOURCE Oriental Culture Holding Ltd

