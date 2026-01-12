東方文化宣布上市五週年回饋股東特別現金分紅計劃

納斯達克股票代碼：OCG

紐約2026年1月12日 /美通社/ -- Oriental Culture Holding LTD（納斯達克股票代碼：OCG）今日宣布，為慶祝東方文化在納斯達克上市五週年並回饋股東長期支持，董事會已批准一項特別現金分紅計劃。

具體分紅方案如下：

分紅類型： 特別現金股息

有分紅資格股東： 截止2026年1月 22日 持有公司股票的股東

持有公司股票的股東 派發金額： 每股派發0.05美元 (按照2026年1月 22日 登記日的股數計算)

登記日的股數計算) 派息日： 2026年2月9日

OCG首席執行官邵毅表示：「公司在保障現有業務運營與發展所需資金後，決定將部分往年的盈利結餘現金作為分紅返還股東，以回饋股東支持並共享發展成果。此次分紅是對股東五年陪伴的誠摯感謝。我們堅信公司在努力開發業務的同時，也應直接回報股東，以致力於為股東創造長期價值。」