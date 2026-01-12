Dar Al Arkan 攜手 Dar Global 及 The Trump Organization 打造 Trump International Golf Club, Wadi Safar----利雅得兩大地標項目首發

瓦努阿圖維拉港2026年1月13日 /美通社/ -- 2025年對於 Vantage Markets 而言，不僅是邁入第十六個年頭的里程碑，更是品牌戰略升級的關鍵節點。自2009年成立以來，Vantage 已從當年的行業挑戰者，穩步成長為涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、ETF及CFD的綜合性全球多資產經紀商。 站在新的起點，Vantage 重申「終極交易機器」的核心理念，通過硬核的數據表現、頂級的品牌合作以及深度的社會責任，向市場展示其技術沉澱與品牌厚度。 一、 信任壁壘：行業權威的雙重背書 在場外衍生品市場，平台的信譽是交易者選擇的首要考量。Vantage 近年來在合規性與透明度上的深耕，贏得了業界的廣泛認可。

在2024-2025年度的行業評選中，Vantage 表現亮眼。在 Professional Trader Awards 2024 中，Vantage 摘得含金量極高的「最受信任經紀商」獎項，這標誌著其在資金安全、合規運營及商業道德方面經受住了高標準的審視。 與此同時，針對日益成熟的社交交易賽道，ForexBrokers.com 將「同類最佳跟單交易」大獎連續第五年（2021-2025）授予 Vantage。這一成績印證了其在構建跟單生態系統方面的成功——不僅為新手提供了便捷的入場路徑，也為資深交易者創造了穩定的策略變現渠道。 二、 極端行情下的「終極」測試 所謂「終極交易機器」，不能僅停留在營銷概念上，必須經得起極端行情的檢驗。

在2024年美國總統大選期間，全球金融市場劇烈震盪。知名財經門戶 Investing.com 對 Vantage 進行了嚴苛的性能壓力測試，數據結果不僅展示了其基礎設施的韌性，更為「穩定」二字提供了量化依據： 高比例零滑點 ：在STP賬戶模式下，即便在大選期間流動性極度緊張的時刻，Vantage 依然實現了高達79%的零滑點率，確保客戶能以預期價格精準成交。

：在STP賬戶模式下，即便在大選期間流動性極度緊張的時刻，Vantage 依然實現了高達79%的零滑點率，確保客戶能以預期價格精準成交。 極致的點差控制：測試數據顯示，Vantage 的黃金點差在大選期間始終穩定在8-9個點的極窄區間，展現了卓越的流動性管理能力。 三、 品牌進階：從邁凱倫到法拉利

在品牌精神的傳達上，Vantage 一直致力於通過頂級體育賽事來具象化「速度」與「精準」。 截至2024年底，Vantage 結束了與 NEOM McLaren Extreme E 車隊為期三年的合作。Extreme E 在極端氣候下的競速，恰如金融市場的瞬息萬變，這段歷程通過「Reborn a Trader」系列活動，成功連接了無數尋求突破的交易者。 2025年，Vantage 正式宣佈成為 Scuderia Ferrari HP（法拉利車隊） 的官方合作夥伴。這一合作標誌著 Vantage 向體育營銷金字塔尖的進軍。法拉利對速度的極致追求和對勝利的渴望，與金融交易中所需的專業與專注不謀而合。這一全新的品牌聯合，將進一步強化 Vantage 在全球高端市場的品牌影響力。

四、 技術普惠：縮短機構與零售的距離 Vantage 的技術願景，始終是致力於消除機構與零售交易者之間的技術鴻溝。 硬件基建 ：通過在紐約、倫敦等全球金融中心部署服務器集群，利用物理鄰近性極大降低了網絡延遲。

：通過在紐約、倫敦等全球金融中心部署服務器集群，利用物理鄰近性極大降低了網絡延遲。 功能迭代 ：在跟單交易中推出「多策略」功能，支持用戶像配置基金一樣組合不同風格的交易策略，分散風險並優化收益。

：在跟單交易中推出「多策略」功能，支持用戶像配置基金一樣組合不同風格的交易策略，分散風險並優化收益。 用戶口碑：截至2025年1月，Vantage 在 Trustpilot 上的評論數已突破5,000條，並保持4星高分。系統的穩定性與服務的專業性，成為了用戶口碑的核心關鍵詞。

五、 商業向善：ESG 的戰略化實踐 企業的長期價值不僅在於利潤表，更在於社會責任的擔當。通過 Vantage Foundation，公司將企業社會責任（CSR）提升至戰略高度，特別是在災難響應方面表現出了極高的行動力： 香港火災援助 ：面對嚴重火災事故，Vantage 迅速捐贈100萬港幣，並派遣團隊親赴現場支援。

：面對嚴重火災事故，Vantage 迅速捐贈100萬港幣，並派遣團隊親赴現場支援。 越南颱風救災：在颱風災害發生後，Vantage 社區第一時間組織志願者團隊，為受災群眾輸送急需物資。 此外，從支持聯合國教科文組織（UNESCO）提升數字素養，到向聯合國難民署（UNHCR）捐贈支持難民保護項目，Vantage 正在構建一個有溫度的全球化金融品牌。

結語 回望過去十五年，Vantage Markets 完成了從行業參與者到領跑者的角色轉變。 展望第十六年及其未來，Vantage 的戰略藍圖清晰而堅定：繼續打磨「終極交易機器」的技術內核，在與法拉利的合作中追求極致速度，並通過 Vantage Foundation 踐行金融向善的承諾。 Vantage Markets - Born to Trade, Reborn to Lead.

沙特阿拉伯德拉伊耶2026年1月13日 /美通社/ -- 繼 2024 年 12 月 9 日宣佈於利雅得推出兩個 Trump 品牌發展項目後，Dar Al Arkan 聯同 Dar Global 及 The Trump Organization 隆重揭曉當中的首個地標項目——Trump International Golf Club, Wadi Safar。該項目位於由 Diriyah Company 開發的 Wadi Safar 專屬總體規劃區，佔地廣達 260 萬平方米。

該項目將成為Trump International Golf Club, Wadi Safar 的所在地，這是一個世界級的尊尚私人社區，設有 Trump 品牌的錦標賽級高爾夫球場、一家豪華 Trump 酒店，以及可俯瞰區內壯麗乾谷與高球場景致的頂級豪宅。Trump International Golf Club, Wadi Safar 將融合頂尖的款待服務、建築美學與生活品味，旨在向沙特王國的文化與自然遺產致敬。 The Trump Organization 執行副總裁 Eric Trump 表示：「我們很榮幸能透過 Wadi Safar 這個地標發展項目，進一步擴展業務版圖。Trump International Golf Club, Wadi Safar 將重新定義區內的奢華與卓越標準，體現品牌對品質、聲望及永恆優雅的堅定承諾。我們期待打造一個既能呼應當地豐富文化遺產，又能提供國際級奢華生活體驗的勝地。」

Dar Al Arkan 主席 Yousef Al Shelash 表示：「此新項目展現了我們的願景——打造一個能彰顯 Trump 品牌聲望與傳奇的目的地。在 Dar Global 的領導開發下，我們深信這將成為沙特阿拉伯乃至全球矚目的旗艦地標。」 Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 補充：「Dar Global 對能與 Diriyah Company 及 Dar Al Arkan 攜手開發 Trump International Golf Club, Wadi Safar 深感自豪。我們過去曾與全球知名奢侈品牌合作，在歐洲及海灣合作委員會（GCC）地區成功交付多個地標項目。憑藉這些經驗，我們將為德拉伊耶項目注入結合傳統、優雅與世界級標準的元素，令 Trump International Golf Club, Wadi Safar 成為真正的標誌性尊貴地段。」

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 補充：「Dar Global 對能與 Diriyah Company 及 Dar Al Arkan 攜手開發 Trump International Golf Club, Wadi Safar 深感自豪。我們過去曾與全球知名奢侈品牌合作，在歐洲及海灣合作委員會（GCC）地區成功交付多個地標項目。憑藉這些經驗，我們將為德拉伊耶項目注入結合傳統、優雅與世界級標準的元素，令 Trump International Golf Club, Wadi Safar 成為真正的標誌性尊貴地段。」