Basecamp Research 推出全球首創可編程基因插入人工智能模型

瓦努阿圖維拉港2026年1月13日 /美通社/ -- 2025年對於 Vantage Markets 而言，不僅是邁入第十六個年頭的里程碑，更是品牌戰略升級的關鍵節點。自2009年成立以來，Vantage 已從當年的行業挑戰者，穩步成長為涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、ETF及CFD的綜合性全球多資產經紀商。 站在新的起點，Vantage 重申「終極交易機器」的核心理念，通過硬核的數據表現、頂級的品牌合作以及深度的社會責任，向市場展示其技術沉澱與品牌厚度。 一、 信任壁壘：行業權威的雙重背書 在場外衍生品市場，平台的信譽是交易者選擇的首要考量。Vantage 近年來在合規性與透明度上的深耕，贏得了業界的廣泛認可。

在2024-2025年度的行業評選中，Vantage 表現亮眼。在 Professional Trader Awards 2024 中，Vantage 摘得含金量極高的「最受信任經紀商」獎項，這標誌著其在資金安全、合規運營及商業道德方面經受住了高標準的審視。 與此同時，針對日益成熟的社交交易賽道，ForexBrokers.com 將「同類最佳跟單交易」大獎連續第五年（2021-2025）授予 Vantage。這一成績印證了其在構建跟單生態系統方面的成功——不僅為新手提供了便捷的入場路徑，也為資深交易者創造了穩定的策略變現渠道。 二、 極端行情下的「終極」測試 所謂「終極交易機器」，不能僅停留在營銷概念上，必須經得起極端行情的檢驗。

在2024年美國總統大選期間，全球金融市場劇烈震盪。知名財經門戶 Investing.com 對 Vantage 進行了嚴苛的性能壓力測試，數據結果不僅展示了其基礎設施的韌性，更為「穩定」二字提供了量化依據： 高比例零滑點 ：在STP賬戶模式下，即便在大選期間流動性極度緊張的時刻，Vantage 依然實現了高達79%的零滑點率，確保客戶能以預期價格精準成交。

在品牌精神的傳達上，Vantage 一直致力於通過頂級體育賽事來具象化「速度」與「精準」。 截至2024年底，Vantage 結束了與 NEOM McLaren Extreme E 車隊為期三年的合作。Extreme E 在極端氣候下的競速，恰如金融市場的瞬息萬變，這段歷程通過「Reborn a Trader」系列活動，成功連接了無數尋求突破的交易者。 2025年，Vantage 正式宣佈成為 Scuderia Ferrari HP（法拉利車隊） 的官方合作夥伴。這一合作標誌著 Vantage 向體育營銷金字塔尖的進軍。法拉利對速度的極致追求和對勝利的渴望，與金融交易中所需的專業與專注不謀而合。這一全新的品牌聯合，將進一步強化 Vantage 在全球高端市場的品牌影響力。

四、 技術普惠：縮短機構與零售的距離 Vantage 的技術願景，始終是致力於消除機構與零售交易者之間的技術鴻溝。 硬件基建 ：通過在紐約、倫敦等全球金融中心部署服務器集群，利用物理鄰近性極大降低了網絡延遲。

五、 商業向善：ESG 的戰略化實踐 企業的長期價值不僅在於利潤表，更在於社會責任的擔當。通過 Vantage Foundation，公司將企業社會責任（CSR）提升至戰略高度，特別是在災難響應方面表現出了極高的行動力： 香港火災援助 ：面對嚴重火災事故，Vantage 迅速捐贈100萬港幣，並派遣團隊親赴現場支援。

：面對嚴重火災事故，Vantage 迅速捐贈100萬港幣，並派遣團隊親赴現場支援。 越南颱風救災：在颱風災害發生後，Vantage 社區第一時間組織志願者團隊，為受災群眾輸送急需物資。 此外，從支持聯合國教科文組織（UNESCO）提升數字素養，到向聯合國難民署（UNHCR）捐贈支持難民保護項目，Vantage 正在構建一個有溫度的全球化金融品牌。

結語 回望過去十五年，Vantage Markets 完成了從行業參與者到領跑者的角色轉變。 展望第十六年及其未來，Vantage 的戰略藍圖清晰而堅定：繼續打磨「終極交易機器」的技術內核，在與法拉利的合作中追求極致速度，並通過 Vantage Foundation 踐行金融向善的承諾。 Vantage Markets - Born to Trade, Reborn to Lead.

沙特阿拉伯德拉伊耶2026年1月13日 /美通社/ -- 繼 2024 年 12 月 9 日宣佈於利雅得推出兩個 Trump 品牌發展項目後，Dar Al Arkan 聯同 Dar Global 及 The Trump Organization 隆重揭曉當中的首個地標項目——Trump International Golf Club, Wadi Safar。該項目位於由 Diriyah Company 開發的 Wadi Safar 專屬總體規劃區，佔地廣達 260 萬平方米。

該項目將成為Trump International Golf Club, Wadi Safar 的所在地，這是一個世界級的尊尚私人社區，設有 Trump 品牌的錦標賽級高爾夫球場、一家豪華 Trump 酒店，以及可俯瞰區內壯麗乾谷與高球場景致的頂級豪宅。Trump International Golf Club, Wadi Safar 將融合頂尖的款待服務、建築美學與生活品味，旨在向沙特王國的文化與自然遺產致敬。 The Trump Organization 執行副總裁 Eric Trump 表示：「我們很榮幸能透過 Wadi Safar 這個地標發展項目，進一步擴展業務版圖。Trump International Golf Club, Wadi Safar 將重新定義區內的奢華與卓越標準，體現品牌對品質、聲望及永恆優雅的堅定承諾。我們期待打造一個既能呼應當地豐富文化遺產，又能提供國際級奢華生活體驗的勝地。」

Dar Al Arkan 主席 Yousef Al Shelash 表示：「此新項目展現了我們的願景——打造一個能彰顯 Trump 品牌聲望與傳奇的目的地。在 Dar Global 的領導開發下，我們深信這將成為沙特阿拉伯乃至全球矚目的旗艦地標。」 Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 補充：「Dar Global 對能與 Diriyah Company 及 Dar Al Arkan 攜手開發 Trump International Golf Club, Wadi Safar 深感自豪。我們過去曾與全球知名奢侈品牌合作，在歐洲及海灣合作委員會（GCC）地區成功交付多個地標項目。憑藉這些經驗，我們將為德拉伊耶項目注入結合傳統、優雅與世界級標準的元素，令 Trump International Golf Club, Wadi Safar 成為真正的標誌性尊貴地段。」

SOURCE Dar Global

引入 T. Rowe Price Investment Management, Inc. 及 Braidwell LP 為新投資者 Stephen Williams, MD, Ph.D. 出任首席科學官 Rebecca Chambers 及 Frank Witney, Ph.D. 獲委任為董事會成員 加州費利蒙2026年1月13日 /美通社/ -- 致力推動疾病早期檢測的精準蛋白質組學先驅 Alamar Biosciences, Inc.（下稱「Alamar」）宣佈，已完成一項錄得超額認購的可換股票據融資，成功籌得逾 5,000 萬美元新資金。此次融資引入了由 T. Rowe Price Investment Management, Inc. 及 Braidwell LP 管理的賬戶為新投資者。現有投資者包括 Illumina Ventures 及 Sands Capital 亦有參與。所得資金將用於支持 Alamar 精準蛋白質組學平台的持續商業發展。

「我們衷心感謝現有投資者的鼎力支持，並熱烈歡迎新合作夥伴的加入，」Alamar 創辦人、主席兼行政總裁 Yuling Luo 博士表示，「他們對公司願景及策略投下信心一票，印證了我們工作的變革潛力。這筆投資將助我們加速創新，進一步擴展平台的應用範圍，從而釋放精準醫療及疾病早期檢測的全面價值。」 擴充領導團隊及董事會

Alamar同時宣佈高層管理團隊及董事會的重要人事任命，以配合公司的持續增長及對卓越營運的追求。 為進一步加強科研實力，Alamar 宣佈 Stephen Williams 博士出任首席科學官。Steve 擁有逾三十年的精準醫療及生物標記創新經驗。加盟前，他曾於 Standard BioTools 及 SomaLogic 擔任首席醫療官，此前亦曾於 Pfizer 擔任高級管理職位長達 18 年。作為科學界公認的領袖，他曾任職於美國國立衛生研究院（NIH）生物醫學影像與生物工程國家諮詢委員會，協助發起阿茲海默症神經影像學計劃（ADNI），並共同創立了 FDA-FNIH-PhRMA 生物標記聯盟。

Alamar 亦委任 Rebecca Chambers 及 Frank Witney 博士加入董事會。Rebecca 現任 Veracyte 首席財務官，她將憑藉現職及此前在 Outset Medical、Illumina、Myriad Genetics 和 Life Technologies 的豐富資歷，為董事會帶來深厚的財務及醫療保健管理經驗。Frank 現為 Ampersand Capital Partners 的營運合夥人，擁有逾三十年生命科學領域的領導經驗，曾任 Affymetrix 及 Dionex Corporation 的總裁兼行政總裁，目前亦擔任 Revvity、Cerus Corporation、Standard BioTools 及多間私營公司的董事。 「我欣然宣佈 Steve 加入領導團隊，以及 Rebecca 和 Frank 加入董事會，」Yuling Luo 博士補充，「隨著我們致力發揮精準蛋白質組學平台的潛力，以對人類健康及疾病領域產生廣泛影響，他們深厚的專業知識及多元視野將是公司的寶貴資產。這對 Alamar 而言是振奮人心的時刻，我們期待在他們的領導下，推動公司再創創新與增長的高峰。」

關於 Alamar Biosciences, Inc.

Alamar Biosciences 是一家私人持股的生命科學公司，致力推動精準蛋白質組學發展，以實現疾病的最早期檢測。憑藉其專有的 NULISA™ 技術及 ARGO™ HT 系統，Alamar 的平台旨在提供超高靈敏度檢測，解決現有技術在精準蛋白質組學應用上的關鍵局限。

這項突破解決了遺傳醫學歷史悠久的挑戰，目標是開發新一代治療細胞和基因療法。

本技術由 NVIDIA 協同開發，透過在全球範圍內收集的新數據集訓練最大型的演化人工智能模型，並由 NVIDIA BioNeMo 提供加速支援。

同一款多功能模型亦協助設計出新型抗菌肽分子，實驗室驗證成功率高達 97%，其中包含對多重抗藥性「超級細菌」展現高度活性的候選分子。

在深入合作開發 EDEN 模型後，Basecamp Research 更於 C 輪融資前引入 NVentures 作為投資者。

倫敦和馬薩諸塞州劍橋,/美通社/ -- 前線人工智能 (AI) 實驗室 Basecamp Research 今日宣佈，成功開發出首款具備可編程基因插入功能的人工智能 (AI) 模型。這項技術為替換缺陷基因、重編程細胞以實現治療應用開創了全新途徑。該實驗室專注於運用演化原理設計新型藥物。這些與 NVIDIA 合作訓練的模型，正推動癌症與遺傳性疾病治療領域的新一代療法研發。與此同時，Basecamp Research 在歷經多年緊密技術合作後，於其 C 輪前融資階段成功獲得 NVIDIA 旗下創投部門 NVentures 的投資，此筆資金將有助於加速該公司的研發進程。

Basecamp Research 科學總監 John Finn 表示：「我們相信，癌症與遺傳性疾病患者的治療前景正迎來重大突破的開端。透過運用 AI 設計治療性酵素，我們期望加速開發數千種無法治癒疾病的療法，有望為數百萬人的生命帶來轉變。」 可編程基因插入 可編程基因插入——將大型治療性 DNA 序列精確置入人類基因組特定位置——數十年來始終是基因醫學的核心目標。現有的基於 CRISPR 的技術僅能進行微小編輯，且必須破壞 DNA 方能實現，這限制了其應用範圍與方式。Basecamp Research 率先證明 AI 能設計出可在人類基因組特定位置執行大規模基因插入的酵素，為可編程療法開闢了長期尋求的途徑。

Basecamp Research 的 AI 可編程基因插入技術 (aiPGI™) 平台由 EDEN 驅動，此為與 NVIDIA 共同開發的新型進化式 AI 模型家族，其訓練基礎為BaseData™——該公司專有的基因組學數據集，此為同類數據集中規模最大者。這些模型學習了 DNA 的語言與演化模式，使演算法得以設計出治療癌症與遺傳疾病的新型可程式化療法。 在今天在 NVIDIA、Microsoft 和領先學者共同撰寫的一篇論文中發表的實驗室結果中 [link] ，EDEN 模型針對人類基因組中 100% 的疾病相關靶點設計出多種活性插入蛋白，僅需基因組靶點作為提示即可完成，標誌著 AI 模型能力取得重大突破。

Basecamp Research 已成功在人類基因組中超過 10,000 個疾病相關位點實現基因插入，包括將抗癌 DNA 整合至原代人類 T 細胞的新型安全港位點，此技術在治療層面具有重要意義。此過程產生的 CAR-T 細胞展現出強大的抗癌細胞殺傷力，在實驗室檢測中呈現超過 90% 的腫瘤細胞清除率。 人工智能設計分子對抗「超級細菌」 在另一項針對全球抗藥性危機的關鍵前沿治療設計任務中，同一模型展現其多功能性，成功設計出聚焦型新型抗菌肽 (AMPs) 化合物庫——這些小型蛋白質具備殺滅有害細菌的潛力——其中9 7% 的候選化合物在實驗室測試中證實具有活性。與 César de la Fuente 教授領導的美國賓夕法尼亞大學 (University of Pennsylvania) 科學家合作，最高效能的 AMP 顯示了對重要優先、多抗藥性病原體的高效力，為了對抗危險的「超級蟲」提供強大新工具。

開發中的治療資產 這些功能支持 Basecamp Research 新興的細胞和基因療法渠道的基礎，開啟了比當今可用的治療更精確、可預測和個人化的治療途徑。此公司的目標是透過持續改進 BaseData™、EDEN 模型及 aiPGI™ 技術，開發適用於多種癌症與遺傳性疾病的潛在根治性療法。 Basecamp Research 簡介 Basecamp Research 致力於探索「已知生物學之外」Beyond Known Biology™ 的領域，以解決生命科學領域中的重大挑戰。該公司使用 BaseData（全球最大的道德來源和全球代表性生物數據集）構建前線 AI 模型。Basecamp Research 透過與 28 個國家/地區的 152 多間機構合作，收集和策劃自己的生物數據， 使其 AI 能夠接觸到公共數據庫來源所訓練的模型所不具備的基因多樣性。這使 Basecamp Research 能夠設計新型蛋白質序列與生物系統，從而加速治療性研究與開發進程。

BaseData™、Beyond Known Biology™、EDEN-GLM™ 以及 aiPGI™ 均為 Basecamp Research 的品牌名稱與技術.