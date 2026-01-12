Empyrion Digital 首座台灣數據中心於台北內湖科技園區動工

新加坡2026年1月13日 /美通社/ -- 總部位於新加坡的新世代數據中心開發與營運商 Empyrion Digital 今日宣布，其在台灣的首座數據中心正式於 台北內湖科技園區舉行動土典禮。 這項重要的里程碑象徵 Empyrion Digital 正式進軍台灣市場，並展現其持續擴張亞洲版圖的決心與行動力。 位於台北主要科技商業區之一的內湖科技園區，Empyrion Digital 台北數據中心（「TW1」） 擁有 10MW 的電力規模，將成為該區最新開發的數據中心之一。TW1 提供 7MW 可擴充的 IT 負載，專為滿足日益增長的高效能雲端與 AI 運算需求而設計，支援液冷及高密度部署，預計於2027年第四季度正式投入營運。

這座 總面積 4,260 平方公尺、地上五層樓的數據中心以永續設計為核心理念，採用高效能的氣冷系統以降低用水量，並以最佳化水資源使用效率（WUE）為目標。TW1 同時具備液冷部署能力，建築設計中融入 綠化立牆與太陽能板 等綠色元素。該數據中心預計將取得 台灣綠建築金級標章，並將與當地合作夥伴共同推進綠色能源方案。 Empyrion Digital 執行長 Mark Fong 表示： 「TW1 的動工對 Empyrion Digital 而言是極具意義的里程碑，象徵我們在亞洲持續擴展版圖的重要一步。台灣擁有強大的數位經濟與世界級科技生態系，是我們極具戰略價值的市場。這座數據中心將提供永續且符合 AI 應用需求的基礎設備，協助客戶加速成長，同時強化台灣在區域數位網絡中的關鍵地位。」

TW1將拓展Empyrion Digital在亞洲開發市場的業務版圖，與該公司近期宣佈的馬來西亞-柔佛項目形成聯動，繼新加坡的7.7MW的數據中心以及首爾的29.4MW的數據中心之後，再添新成員 。 關於 Empyrion Digital Empyrion Digital 是一個致力於永續發展與卓越營運的 新世代數位基礎設施平台。 公司以「綠色設計（Green-by-Design）」為核心理念，我們為亞洲區的超大規模雲端業者(Hyperscale)及企業客戶，開發與運營具有可擴充性及電信中立的數據中心 Empyrion Digital 總部位於新加坡，為Seraya Partners 旗下投資組合公司。Seraya Partners是一家領先的亞洲基礎設施基金 ，截至 2025 年 9 月 30 日，其管理資產總額達 25 億美元（USD 2.5 Billion AUM）。

了解更多資訊，請造訪官方網站： www.empyriondigital.com View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/empyrion-digital--302658527.html SOURCE Empyrion Digital