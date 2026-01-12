東京晴空塔與《PUELLA MAGI MADOKA MAGICA》的首次聯動活動將於2026年1月8日至4月6日舉行

東京2026年1月13日 /美通社/ -- 東京晴空塔的運營方東武塔晴空塔股份有限公司，將首次舉辦塔樓與人氣動畫「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」的聯動活動：「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)」，以慶祝電影《THE MOVIE PUELLA MAGI MADOKA MAGICA Walpurgisnacht: Rising》的上映。該活動將於2026年1月8日（週四）持續至2026年4月6日（週一）。
「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)」主視覺圖：
https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202512120873/_prw_PI1fl_2r60xX5A.png
「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)」特設網站：
https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/madoka-magica/
高450米的天望回廊（Tembo Galleria）設有以本次活動主視覺圖為主題的展覽。此樓層提供僅限活動期間發售的限定商品及特別咖啡廳菜單。此外，還設有活動專屬拍照服務，可供遊客與「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」角色合影留念。在高350米的天望甲板（Tembo Deck），活動期間每晚都會在晴空塔圓周大屏——即由窗戶改造而成的巨型螢幕上放映獨家視頻。同時，夜間塔樓外部也將呈現特別的「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」主題燈光秀，其設計靈感源自動畫中的多位角色。
此外，東京晴空塔官方角色Sorakara-chan將身著《PUELLA MAGI MADOKA MAGICA》中主要角色鹿目圓（「魔法少女」版本）的服裝，與活動訪客進行見面互動並合影留念。活動還將發售觀景台提供紀念卡「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」的特別入場券。
東武塔晴空塔誠摯期待，借此次活動之機，來訪日本的遊客能親臨東京晴空塔參觀體驗。
關於東京晴空塔
高達634米的東京晴空塔是世界最高的自立式電波塔。塔內設有兩處觀景台：高350米的天望甲板與高450米的天望回廊，均可飽覽東京壯麗的全景。夜間，東京晴空塔會以三種燈光主題點亮：粹（Iki）——以淡藍色為特徵，雅（Miyabi）——呈現江戶紫的韻味，以及吉祥的橙色色調幟（Nobori）。在季節性和特定活動期間，還可觀賞到特別的主題燈光秀。
更多詳情，請訪問官方網站及社交媒體帳號：
官方網站：https://www.tokyo-skytree.jp/en/
Instagram：https://www.instagram.com/tokyoskytree_global/
X：https://twitter.com/skytreeofficial
Facebook：https://www.facebook.com/TOKYOSKYTREE.official/
版權聲明：
(C) Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project
(C) TOKYO-SKYTREE
View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/puella-magi-madoka-magica20261846-302659272.html
SOURCE TOBU TOWER SKYTREE Co., Ltd.