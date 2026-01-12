東京晴空塔與《PUELLA MAGI MADOKA MAGICA》的首次聯動活動將於2026年1月8日至4月6日舉行

東京2026年1月13日 /美通社/ -- 東京晴空塔的運營方東武塔晴空塔股份有限公司，將首次舉辦塔樓與人氣動畫「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」的聯動活動：「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)」，以慶祝電影《THE MOVIE PUELLA MAGI MADOKA MAGICA Walpurgisnacht: Rising》的上映。該活動將於2026年1月8日（週四）持續至2026年4月6日（週一）。

「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)」主視覺圖：

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202512120873/_prw_PI1fl_2r60xX5A.png

「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)」特設網站：

https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/madoka-magica/

高450米的天望回廊（Tembo Galleria）設有以本次活動主視覺圖為主題的展覽。此樓層提供僅限活動期間發售的限定商品及特別咖啡廳菜單。此外，還設有活動專屬拍照服務，可供遊客與「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」角色合影留念。在高350米的天望甲板（Tembo Deck），活動期間每晚都會在晴空塔圓周大屏——即由窗戶改造而成的巨型螢幕上放映獨家視頻。同時，夜間塔樓外部也將呈現特別的「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」主題燈光秀，其設計靈感源自動畫中的多位角色。