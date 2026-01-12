石頭科技在CES 2026上發布全球首款輪足掃地機器人並與皇馬達成合作

東京2026年1月13日 /美通社/ -- 東京晴空塔的運營方東武塔晴空塔股份有限公司，將首次舉辦塔樓與人氣動畫「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」的聯動活動：「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)」，以慶祝電影《THE MOVIE PUELLA MAGI MADOKA MAGICA Walpurgisnacht: Rising》的上映。該活動將於2026年1月8日（週四）持續至2026年4月6日（週一）。 「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA in TOKYO SKYTREE (R)」主視覺圖：

https://www.tokyo-skytree.jp/en/event/special/madoka-magica/ 高450米的天望回廊（Tembo Galleria）設有以本次活動主視覺圖為主題的展覽。此樓層提供僅限活動期間發售的限定商品及特別咖啡廳菜單。此外，還設有活動專屬拍照服務，可供遊客與「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」角色合影留念。在高350米的天望甲板（Tembo Deck），活動期間每晚都會在晴空塔圓周大屏——即由窗戶改造而成的巨型螢幕上放映獨家視頻。同時，夜間塔樓外部也將呈現特別的「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」主題燈光秀，其設計靈感源自動畫中的多位角色。

此外，東京晴空塔官方角色Sorakara-chan將身著《PUELLA MAGI MADOKA MAGICA》中主要角色鹿目圓（「魔法少女」版本）的服裝，與活動訪客進行見面互動並合影留念。活動還將發售觀景台提供紀念卡「PUELLA MAGI MADOKA MAGICA」的特別入場券。 東武塔晴空塔誠摯期待，借此次活動之機，來訪日本的遊客能親臨東京晴空塔參觀體驗。 關於東京晴空塔

高達634米的東京晴空塔是世界最高的自立式電波塔。塔內設有兩處觀景台：高350米的天望甲板與高450米的天望回廊，均可飽覽東京壯麗的全景。夜間，東京晴空塔會以三種燈光主題點亮：粹（Iki）——以淡藍色為特徵，雅（Miyabi）——呈現江戶紫的韻味，以及吉祥的橙色色調幟（Nobori）。在季節性和特定活動期間，還可觀賞到特別的主題燈光秀。

拉斯維加斯2026年1月12日 /美通社/ -- 致力於以創新科技簡化日常生活的全球領先家用機器人品牌石頭科技(Roborock)在2026年國際消費類電子產品展覽會(CES)上首發上半年新品陣容，並一舉成為「本屆展會獲獎最多的掃地機器人品牌」。在以「極致體驗，觸手可及」為主題的新品發布會上，石頭科技總裁全剛發表主題演講並重磅推出Saros Rover輪足掃地機器人。這款產品搭載AI驅動的輪足架構，是全球首款具備類人靈活移動能力的掃地機器人，可自主完成樓梯、斜坡等復雜地形的跨越與清潔作業。

在本次展會上，石頭科技同步發布石頭Saros 20、石頭Saros 20 Sonic、石頭F25 ACE Pro及石頭Qrevo Curv 2 Flow四款新品。與此同時，公司宣布與皇家馬德裡足球俱樂部達成該品類合作，相關合作信息已於展會開幕前正式對外公布。 除皇馬合作項目外，石頭科技還宣布旗下割草機器人產品進軍美國市場，首發機型包括全新的RockMow X1 LiDAR。1月6日至9日展會期間，消費者、合作商及行業人士可前往拉斯維加斯威尼斯人會展中心(Venetian Expo) 52632號 展位，近距離體驗石頭科技新品。 石頭Saros Rover：全球首款輪足掃地機器人

在CES 2026上，石頭科技全球首發的Saros Rover掃地機器人，突破性采用雙輪足架構設計。每一組輪足均可獨立實現伸縮、抬升與高度調節，完美復刻人類行走步態。憑借這一創新結構，機器人可在保持機身水平的狀態下，輕松完成獨立抬放輪足、小幅度跳躍、靈活轉向、急停及變向等復雜動作，從容應對復雜多變的地面環境。 軟件層面，Saros Rover掃地機器人搭載先進的人工智能算法，融合精密的動作傳感器與3D空間感知系統，可實時感知周邊環境，並驅動輪足做出精准動作響應。

該產品尤其適用於復式住宅場景。機器人可自主攀爬樓梯，在上下樓過程中同步完成台階清潔，大幅減少傳統掃地機器人的「清潔盲區」，單台機器人即可覆蓋此前無法觸及的區域，一舉攻克復式住宅的全屋清潔難題。 Saros Rover還可應對多種非平整地面，其中樓梯是最典型的場景。它不僅能夠清潔傳統直梯，還能應對弧形樓梯，甚至鋪有地毯並帶有圓弧形前緣的樓梯，並在上下樓過程中清潔每一級台階。此外，對於斜坡、高低差較大的復雜過門石等地形，該產品也能憑借強勁動力與高度調節能力輕松通過。目前，Saros Rover仍處於研發階段，正式上市時間尚未公布。

極致體驗，觸手可及：石頭科技與皇家馬德裡足球俱樂部達成戰略合作 展會開幕前，石頭科技正式對外宣布，與素有「足壇傳奇」之稱的皇家馬德裡男女足一線隊達成全球戰略合作伙伴關系，並在本屆CES展上完成合作首秀。本次合作聚焦於石頭科技全系列掃地機器人產品，不涉及品牌旗下其他品類。雙方以「極致體驗，觸手可及」為合作主題，旨在實現品牌理念的深度共鳴。無論是石頭科技在智能清潔領域的持續創新，還是皇家馬德裡在足壇賽場上的輝煌成就，「突破創新」均是貫穿雙方發展歷程的核心關鍵詞。未來，雙方將通過球場品牌露出、聯合營銷活動及球星代言內容共創等多元形式，將「真正的智能清潔」理念從綠茵場傳遞至千家萬戶。

石頭科技2026年上半年掃地機器人新品陣容：石頭Saros 20、石頭Saros 20 Sonic及石頭Qrevo Curv 2 Flow 在主題演講中，石頭科技產品營銷負責人Clarbi Lu重磅揭曉2026年上半年即將上市的多款智能清潔新品。其中，石頭Saros 20與石頭Saros 20 Sonic作為Saros系列旗艦機型，成為本次發布的核心亮點。 Saros 20升級搭載StarSight™ Autonomous System 2.0地圖繪制和導航系統，AI物體識別能力全面提升；全新AdaptiLift Chassis 3.0自適應升降底盤技術進一步強化了機器人的越障性能。Saros 20 Sonic則在此基礎上，新增RetractSense™導航技術，並采用超薄機身設計，搭配VibraRiseR 5.0拖地系統，清潔性能再度升級。兩款旗艦機型均配備35,000帕HyperForceR電機，以及全新升級的RockDockR。此外，Qrevo系列也迎來新品擴容，石頭Qrevo Curv 2 Flow同步亮相。

RockMow X1 LiDAR、RockMow X1、RockNeo Q1等新品領銜，石頭科技割草機器人正式進軍北美市場 石頭科技宣布進軍北美割草機器人市場，首發三款主力機型，全面覆蓋不同用戶需求。旗艦機型RockMow X1 LiDAR搭載Sentisphere™ LiDAR環境感知系統，四驅牽引與主動轉向技術，可實現草坪的全覆蓋無死角清潔。另一款同系列機型RockMow X1則采用RTK和VSLAM導航方案，並搭載動態懸掛系統，可實現行業領先的貼邊切割效果。針對小型庭院用戶，石頭科技推出入門級機型RockNeo Q1，該產品融合RTK + VSLAM導航與雙目視覺避障系統，以高性價比為小型庭院提供智能化養護方案。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/ces-2026-302659248.html SOURCE Roborock