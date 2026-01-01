鏞記呈獻自家製糕點 匠心傳承 喜迎新歲

香港 - 2026年1月13日 - 新春佳節是親朋摯友聚首一堂，共享美饌、共慶新歲的時刻。鏞記酒家秉承「味、藝、情、禮」的品牌精髓，今年繼續以頂級食材與傳統工藝，精心準備四款經典賀年糕點：「有營豐味蘿蔔糕」、「臘味炮彈芋頭糕」、「有營賀年椰汁年糕」及「賀年黃金馬蹄糕」。無論是追求傳統風味，還是注重健康飲食的顧客，都能在滿載心意的賀年禮遇中，品嚐到匠心獨運的團圓好滋味。



今年新春系列的焦點之作—全新升級版的「有營豐味蘿蔔糕」。鏞記首度與本地食農創新品牌 LoCoFarms 合作，嚴選產自荔枝窩永續農業實驗農場的有機認證「遲水白蘿蔔」，其不僅肉質雪白、清甜多汁且纖維極少，更透過本地新鮮採收，大幅縮短運輸過程，有效減少碳足跡 。配合鏞記自家製臘味及精選泰國蝦米，每一口不僅是味覺享受，更是對本地農業與環境保育的實際支持，讓顧客細味「可持續」的鮮味 。



除了這份滿載本地風味與心意的蘿蔔糕，鏞記對傳統品質的堅持亦體現於整個賀年系列：

