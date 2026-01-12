Dar Global 攜手 The Trump Organization 拓展沙特版圖，推資產值逾 10 億美元 Trump Plaza Jeddah

主席 Tom Lee 呼籲股東就第 2 號議案投下贊成票，支持 Bitmine 增加每股 ETH 含量的目標 股東可於 Bitmine 網站 查閱投票詳情及主席致辭 Bitmine 已質押 ETH 達 1,256,083 枚；MAVAN 質押方案擬於 2026 年第一季推出 Bitmine 穩居全球最大 ETH「新增資金」買家 Bitmine 現持有 ETH 總供應量的 3.45%，僅半年即完成「5% 煉金術」目標近七成 Bitmine 加密貨幣、現金及「高潛力項目」總資產達 140 億美元，包括 416.8 萬枚 ETH、9.88 億美元現金及其他加密貨幣持倉 Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日假拉斯維加斯永利酒店舉行股東週年大會 Bitmine 在每股加密貨幣資產淨值 (NAV) 的籌資增速及 BMNR 股票的高交易流動性方面，均領先加密貨幣國庫同業

Bitmine 是美國交易量排名第 67 的股票，每日交易額達 13 億美元（5 天平均值） Bitmine 仍然得到頂級機構投資者（包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 和個人投資者 Thomas "Tom" Lee）支持，從而支援 Bitmine 收購 5% ETH 的目標 拉斯維加斯2026年1月13日 /美通社/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（美國紐約證券交易所股票代碼：BMNR）Bitmine Immersion Technologies, Inc.（下稱「Bitmine」或「本公司」）是一家專注於長期投資及累積加密貨幣的比特幣和以太坊網絡公司，今日宣佈其加密貨幣、現金總額及「高潛力項目」總持有量達 140 億美元。

截至美東時間 1 月 11 日下午 7 時，公司持有的加密貨幣資產包括：4,167,768 枚 ETH（按 Coinbase 價格每枚 3,119 美元計算）、193 枚比特幣 (BTC)、價值 2,300 萬美元的 Eightco Holdings（納斯達克股票代碼：ORBS）（即「Moonshots」項目）股權，以及 9.88 億美元現金總額。Bitmine 目前持有 ETH 總供應量（1.207 億枚）的 3.45%。 「2026 年加密貨幣市場前景秀麗，隨著穩定幣的普及與代幣化正推動區塊鏈成為華爾街的結算層，這形勢對以太坊尤為有利，」Bitmine 主席、Fundstrat 的 Thomas "Tom" Lee 表示，「我們維持觀點，認為 2025 年 10 月 10 日後的市場槓桿重置僅屬『迷你加密寒冬』。2026 年將是加密貨幣價格復甦之年，而 2027 至 2028 年更將迎來強勁增長。」

Lee 續指：「過去一週，我們增持了 24,266 枚 ETH，同時現金水平仍錄得 7,300 萬美元增長。」「Bitmine 僅會在股價相對於市場資產淨值（mNAV）出現溢價時，才會有選擇性地發行股票。我們仍然是全球最大的 ETH『新增資金』買家，」Lee 先生表示，「待 MAVAN 正式投入商業營運，我們將成為整個加密貨幣生態圈中最大的質押服務供應商。」 Bitmine 已發佈主席特別致辭（ 連結 ），闡述股東為何應在 2026 年 1 月 15 日即將舉行的年度股東大會（「股東年會」）前，投票支持增加法定股本的修訂議案。

「Bitmine 的公司章程包含一項罕見條款，規定必須獲得所有已發行股份的 50.1% 支持方可增加股本。這門檻極高，令增加法定股本變得相當困難。由於 Bitmine 目前 5 億股的授權額度即將耗盡，我們必須立即尋求增發。一旦額度耗盡，我們積累 ETH 的步伐將被迫放緩。因此，我們極需股東批准第 2 號議案以增加法定股本，」Tom Lee 解釋，「Bitmine 唯一的焦點在於創造股東價值，透過具增值效益的方式提升每股 ETH 含量。我們堅持只在 mNAV 出現溢價時發行新股、優化 ETH 持倉的收益回報、策略性動用資產負債表投資『高潛力項目』，並利用公司強大的社群及市場地位賺取額外回報。」

截至 2026 年 1 月 11 日，Bitmine 已質押的 ETH 總數達 1,256,083 枚（按每枚 3,119 美元計算，價值 39 億美元）。過去一週單週增加 596,864 枚。這僅佔 Bitmine 持有 417 萬枚 ETH 的一部分。CESR（綜合以太坊質押率，由 Quatrefoil 管理）目前為 2.81%。Bitmine 目前正與 3 家質押服務供應商合作，並準備於 2026 年推出其商業 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。Tom Lee 表示：「Bitmine 質押的 ETH 數量位居全球之冠。 按規模計算（當 Bitmine 的 ETH 通過 MAVAN 及其質押合作夥伴完全質押時），ETH 質押年收入將達 3.74 億美元（以 2.81% CESR 計算），即每日超過 100 萬美元。」Lee 續指：「我們在名為『美國製造驗證者網絡』(MAVAN) 的質押解決方案上持續取得進展。這將是提供安全質押基礎設施的頂級解決方案，預計於 2026 年初正式部署。」

Bitmine 的加密貨幣持倉目前穩居以太坊企業持倉榜首，並為全球第二大加密貨幣企業資產庫，僅次於持有 672,497 枚 BTC（價值 610 億美元）的 Strategy Inc. (MSTR)。Bitmine 仍是全球擁有最大 ETH 儲備的企業。 現時，Bitmine 是美國交易最廣泛的股票之一。根據 Fundstrat 提供的數據，該股票的平均每日美元成交額達 13 億美元（截至 2026 年 1 月 9 日的 5 日平均值），於 5,704 隻美國上市股票中排名第 67 位。雖然落後於 Vistra（排名第 66 位），但領先於 Cisco（排名第 68 位）（數據來源： statista.com 和 Fundstrat 研究）。 Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日在拉斯維加斯永利酒店舉行年度股東會議。公司鼓勵股東投票並親身出席此次線下週年大會。年會的詳情及議程如下：

Bitmine 股東週年大會： 地點： Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109

Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109 時間： 太平洋標準時間 (PST) 下午 12:00 至 3:00

太平洋標準時間 (PST) 下午 12:00 至 3:00 議程： 推選八 (8) 名下一年度的董事； 批准公司章程修訂，以增加法定普通股數量； 批准 2025 年綜合激勵計劃；及 以非約束性諮詢基準，批准執行主席與績效掛鈎的特別薪酬安排 出席年會： 欲親身出席年會的股東，必須透過 https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 預先登記，並遵從相關指示。登記必須於美東時間 2026 年 1 月 13 日晚上 11:59 前完成並提交。 會議當日，請準備於入口處出示入場券及附有照片的身份證明文件以供核實。如有任何疑問或在登記過程中需要協助，請電郵至 [email protected] 聯絡 Alliance Advisors。

欲親身出席年會的股東，必須透過 預先登記，並遵從相關指示。登記必須於美東時間 2026 年 1 月 13 日晚上 11:59 前完成並提交。 投票： 無論是否出席年會，股東可以使用以下方法之一在年會上親自投票，或透過代表委任投票： 郵寄 ：所有收到公司代表委任表格印刷本的登記股東，可填妥、簽署、註明日期並寄回委任表格以進行投票。 電話 ：請致電委任表格上列出的號碼，並遵從錄音指示。您將需要輸入委任表格上的控制編號。 互聯網 ：請瀏覽 https://AALvote.com/BMNR ；如您收到委任表格印刷本，亦可掃描表格上的 QR 碼。您將需要輸入委任表格上的控制編號。 所有登記股東的電話及互聯網投票系統將於美東時間 2026 年 1 月 14 日晚上 11:59 關閉。

無論是否出席年會，股東可以使用以下方法之一在年會上親自投票，或透過代表委任投票： 如有任何疑問或需要協助，請聯絡 Alliance Advisors，電話： 1-855-206-1722 或電郵： [email protected] 辦公時間： 星期一至星期五：美東時間上午 9 時至晚上 10 時 星期六至星期日：美東時間上午 10 時至晚上 10 時

年會將於 Bitmine 的 X 帳戶進行直播： https://x.com/bitmnr 《GENIUS法案》和美國證券交易委員會（「SEC」）的加密計畫對 2025 年金融服務帶來變革影響，猶如 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日結束布雷頓森林體系和美元金本位制度。這 1971 年事件是華爾街現代化的催化劑，並造就現今多位著名華爾街巨頭和金融和支付軌道。事實證明，這些都是優於黃金的投資。 如欲查看「主席致辭」，請瀏覽以下網站：

https://www.bitminetech.io/chairmans-message 2025 財政年度全年業績簡報及企業簡報可於此處查閱： https://bitminetech.io/investor-relations/ 如欲收到最新消息，請於以下網站登記： https://bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine

Bitmine （美國紐約證券交易所代碼：BMNR）是全球領先的以太坊財庫公司，致力為機構投資者及公開市場參與者執行創新的數碼資產策略。公司以「5% 煉金術」為核心哲學，專注以 ETH 作為主要財庫儲備資產，並善用包括質押及去中心化金融機制在內的原生協議層活動。公司擬於 2026 年第一季推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是一個專為 Bitmine 資產打造的專用質押基礎設施。 如欲了解更多詳情，請關注 X：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern 前瞻性陳述

本新聞稿載有構成「前瞻性陳述」的陳述。本新聞稿的陳述並非單純陳述歷史，而是前瞻性陳述，當中涉及風險和不確定。本文件特別載有該公司 ETH 收購和持有量方面目標的進展和實現、以太坊的長期價值、該公司以太坊財務策略的持續增長和進步，以及對該公司適用利益的前瞻性陳述。您評估該等前瞻性聲明時，應考慮各種因素，包括 Bitmine 跟上新科技和不斷變化市場需求的能力，Bitmine 為目前業務、以太坊財務營運與未來業務規劃融資的能力，Bitmine 業務的競爭環境，以及比特幣和以太坊的未來價值。實際未來表現成果與結果，可能與前瞻性陳述內容存在重大差異。前瞻性陳述須遵守多種條件，而當中許多條件超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向 SEC 提交 10-K 表格的風險因素所列明的，以及所有不時修訂或更新的其他向 SEC 提交的文件。如欲查看 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，請瀏覽美國證券交易委員會網站： www.sec.gov 。本新聞稿發佈日後，Bitmine 不承擔更新該等聲明修訂或變更的義務，法律另有規定者除外。

沙特阿拉伯吉達2026年1月13日 /美通社/ -- 倫敦上市的國際豪華房地產發展商 Dar Global (倫敦證券交易所：DAR) 今日宣佈正式推出 Trump Plaza Jeddah，標誌著其與 The Trump Organization 在沙特阿拉伯的第三次尊貴合作。該地標性發展項目估值超過 10 億美元，策略性座落於阿卜杜勒阿齊茲國王路廣闊的 Amaya 發展區內。繼 2024 年 12 月成功推出 Trump Tower Jeddah 後，此項目勢將重新定義吉達繁榮房地產景觀中的奢華城市生活標準。 住宅項目包括配備全屋傢俬的一房、兩房及三房 Trump Executive Residences；尊尚兩房、三房及四房 Trump Park Residences；以及獨家四房 Trump Townhouses 聯排別墅。項目配合精心設計的居家辦公室、高級零售及精選餐飲，將便利與奢華融合為一，重新定義現代生活，打造一體化的目的地。此外，可選的租賃管理服務進一步增強了項目對尋求「一站式」置業體驗的國際投資者的吸引力。

The Trump Organization 執行副總裁 Eric Trump 表示：「隨著 Trump Plaza Jeddah 的推出，我們在沙特阿拉伯的業務版圖得以擴展，突顯了我們對世界級品質及標誌性設計的承諾。此項目反映了我們與 Dar Global 的穩固關係，以及我們對吉達作為一個充滿活力、具全球影響力城市的信心。Trump Plaza Jeddah 將為綜合城市地標樹立新基準。」 Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 補充：「Trump Plaza Jeddah 的推出代表我們沙特物業組合的一個重要里程碑。這並非單一用途的發展項目，而是一個精心策劃的城市生態系統，專為渴望在吉達最佳地段生活、工作及建立連繫的全球居民而設。以私人公園為核心，輔以世界級設施，Trump Plaza Jeddah 為王國引入了現代城市生活的新模式。」

生活方式的核心在於佔地 4,000 平方米的專屬 Vitality Club，設有高爾夫模擬器、水療中心、運動醫學及康復設施、游泳池、餐飲及高性能健康空間。項目亦設有包括 Trump Grill、Trump Daily、手工烘焙坊及健身專業商店在內的零售與餐飲目的地，鞏固了其作為日夜繁華社區的定位。 Trump Plaza Jeddah 位於佔地 100 萬平方米的 Amaya 發展區中心，是一個全新的高度綜合城市區的核心。在海外業權激勵措施、0% 資本增值稅及加速基建投資的支持下，該項目反映了沙特王國作為全球房地產目的地日益提升的地位。

