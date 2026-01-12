Dar Global 攜手 The Trump Organization 拓展沙特版圖，推資產值逾 10 億美元 Trump Plaza Jeddah

主席 Tom Lee 呼籲股東就第 2 號議案投下贊成票，支持 Bitmine 增加每股 ETH 含量的目標
股東可於 Bitmine 網站查閱投票詳情及主席致辭
Bitmine 已質押 ETH 達 1,256,083 枚；MAVAN 質押方案擬於 2026 年第一季推出
Bitmine 穩居全球最大 ETH「新增資金」買家
Bitmine 現持有 ETH 總供應量的 3.45%，僅半年即完成「5% 煉金術」目標近七成
Bitmine 加密貨幣、現金及「高潛力項目」總資產達 140 億美元，包括 416.8 萬枚 ETH、9.88 億美元現金及其他加密貨幣持倉
Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日假拉斯維加斯永利酒店舉行股東週年大會
Bitmine 在每股加密貨幣資產淨值 (NAV) 的籌資增速及 BMNR 股票的高交易流動性方面，均領先加密貨幣國庫同業
Bitmine 是美國交易量排名第 67 的股票，每日交易額達 13 億美元（5 天平均值）
Bitmine 仍然得到頂級機構投資者（包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 和個人投資者 Thomas "Tom" Lee）支持，從而支援 Bitmine 收購 5% ETH 的目標
拉斯維加斯2026年1月13日 /美通社/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（美國紐約證券交易所股票代碼：BMNR）Bitmine Immersion Technologies, Inc.（下稱「Bitmine」或「本公司」）是一家專注於長期投資及累積加密貨幣的比特幣和以太坊網絡公司，今日宣佈其加密貨幣、現金總額及「高潛力項目」總持有量達 140 億美元。
截至美東時間 1 月 11 日下午 7 時，公司持有的加密貨幣資產包括：4,167,768 枚 ETH（按 Coinbase 價格每枚 3,119 美元計算）、193 枚比特幣 (BTC)、價值 2,300 萬美元的 Eightco Holdings（納斯達克股票代碼：ORBS）（即「Moonshots」項目）股權，以及 9.88 億美元現金總額。Bitmine 目前持有 ETH 總供應量（1.207 億枚）的 3.45%。
「2026 年加密貨幣市場前景秀麗，隨著穩定幣的普及與代幣化正推動區塊鏈成為華爾街的結算層，這形勢對以太坊尤為有利，」Bitmine 主席、Fundstrat 的 Thomas "Tom" Lee 表示，「我們維持觀點，認為 2025 年 10 月 10 日後的市場槓桿重置僅屬『迷你加密寒冬』。2026 年將是加密貨幣價格復甦之年，而 2027 至 2028 年更將迎來強勁增長。」
Lee 續指：「過去一週，我們增持了 24,266 枚 ETH，同時現金水平仍錄得 7,300 萬美元增長。」「Bitmine 僅會在股價相對於市場資產淨值（mNAV）出現溢價時，才會有選擇性地發行股票。我們仍然是全球最大的 ETH『新增資金』買家，」Lee 先生表示，「待 MAVAN 正式投入商業營運，我們將成為整個加密貨幣生態圈中最大的質押服務供應商。」
Bitmine 已發佈主席特別致辭（連結），闡述股東為何應在 2026 年 1 月 15 日即將舉行的年度股東大會（「股東年會」）前，投票支持增加法定股本的修訂議案。
「Bitmine 的公司章程包含一項罕見條款，規定必須獲得所有已發行股份的 50.1% 支持方可增加股本。這門檻極高，令增加法定股本變得相當困難。由於 Bitmine 目前 5 億股的授權額度即將耗盡，我們必須立即尋求增發。一旦額度耗盡，我們積累 ETH 的步伐將被迫放緩。因此，我們極需股東批准第 2 號議案以增加法定股本，」Tom Lee 解釋，「Bitmine 唯一的焦點在於創造股東價值，透過具增值效益的方式提升每股 ETH 含量。我們堅持只在 mNAV 出現溢價時發行新股、優化 ETH 持倉的收益回報、策略性動用資產負債表投資『高潛力項目』，並利用公司強大的社群及市場地位賺取額外回報。」
截至 2026 年 1 月 11 日，Bitmine 已質押的 ETH 總數達 1,256,083 枚（按每枚 3,119 美元計算，價值 39 億美元）。過去一週單週增加 596,864 枚。這僅佔 Bitmine 持有 417 萬枚 ETH 的一部分。CESR（綜合以太坊質押率，由 Quatrefoil 管理）目前為 2.81%。Bitmine 目前正與 3 家質押服務供應商合作，並準備於 2026 年推出其商業 MAVAN（美國製造驗證者網絡）。Tom Lee 表示：「Bitmine 質押的 ETH 數量位居全球之冠。
按規模計算（當 Bitmine 的 ETH 通過 MAVAN 及其質押合作夥伴完全質押時），ETH 質押年收入將達 3.74 億美元（以 2.81% CESR 計算），即每日超過 100 萬美元。」Lee 續指：「我們在名為『美國製造驗證者網絡』(MAVAN) 的質押解決方案上持續取得進展。這將是提供安全質押基礎設施的頂級解決方案，預計於 2026 年初正式部署。」
Bitmine 的加密貨幣持倉目前穩居以太坊企業持倉榜首，並為全球第二大加密貨幣企業資產庫，僅次於持有 672,497 枚 BTC（價值 610 億美元）的 Strategy Inc. (MSTR)。Bitmine 仍是全球擁有最大 ETH 儲備的企業。
現時，Bitmine 是美國交易最廣泛的股票之一。根據 Fundstrat 提供的數據，該股票的平均每日美元成交額達 13 億美元（截至 2026 年 1 月 9 日的 5 日平均值），於 5,704 隻美國上市股票中排名第 67 位。雖然落後於 Vistra（排名第 66 位），但領先於 Cisco（排名第 68 位）（數據來源：statista.com 和 Fundstrat 研究）。
Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日在拉斯維加斯永利酒店舉行年度股東會議。公司鼓勵股東投票並親身出席此次線下週年大會。年會的詳情及議程如下：
Bitmine 股東週年大會：
- 地點：Wynn Las Vegas, 3131 Las Vegas Blvd S, Las Vegas, Nevada 89109
- 時間：太平洋標準時間 (PST) 下午 12:00 至 3:00
- 議程：
- 推選八 (8) 名下一年度的董事；
- 批准公司章程修訂，以增加法定普通股數量；
- 批准 2025 年綜合激勵計劃；及
- 以非約束性諮詢基準，批准執行主席與績效掛鈎的特別薪酬安排
- 出席年會：欲親身出席年會的股東，必須透過 https://web.viewproxy.com/BMNR/2026 預先登記，並遵從相關指示。登記必須於美東時間 2026 年 1 月 13 日晚上 11:59 前完成並提交。
- 會議當日，請準備於入口處出示入場券及附有照片的身份證明文件以供核實。如有任何疑問或在登記過程中需要協助，請電郵至 [email protected] 聯絡 Alliance Advisors。
- 投票：無論是否出席年會，股東可以使用以下方法之一在年會上親自投票，或透過代表委任投票：
- 郵寄：所有收到公司代表委任表格印刷本的登記股東，可填妥、簽署、註明日期並寄回委任表格以進行投票。
- 電話：請致電委任表格上列出的號碼，並遵從錄音指示。您將需要輸入委任表格上的控制編號。
- 互聯網：請瀏覽 https://AALvote.com/BMNR；如您收到委任表格印刷本，亦可掃描表格上的 QR 碼。您將需要輸入委任表格上的控制編號。
- 所有登記股東的電話及互聯網投票系統將於美東時間 2026 年 1 月 14 日晚上 11:59 關閉。
- 如有任何疑問或需要協助，請聯絡 Alliance Advisors，電話：
- 1-855-206-1722 或電郵：[email protected]
- 辦公時間：
- 星期一至星期五：美東時間上午 9 時至晚上 10 時
- 星期六至星期日：美東時間上午 10 時至晚上 10 時
年會將於 Bitmine 的 X 帳戶進行直播：https://x.com/bitmnr
《GENIUS法案》和美國證券交易委員會（「SEC」）的加密計畫對 2025 年金融服務帶來變革影響，猶如 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日結束布雷頓森林體系和美元金本位制度。這 1971 年事件是華爾街現代化的催化劑，並造就現今多位著名華爾街巨頭和金融和支付軌道。事實證明，這些都是優於黃金的投資。
如欲查看「主席致辭」，請瀏覽以下網站：
https://www.bitminetech.io/chairmans-message
2025 財政年度全年業績簡報及企業簡報可於此處查閱：https://bitminetech.io/investor-relations/
如欲收到最新消息，請於以下網站登記：https://bitminetech.io/contact-us/
關於 Bitmine
Bitmine（美國紐約證券交易所代碼：BMNR）是全球領先的以太坊財庫公司，致力為機構投資者及公開市場參與者執行創新的數碼資產策略。公司以「5% 煉金術」為核心哲學，專注以 ETH 作為主要財庫儲備資產，並善用包括質押及去中心化金融機制在內的原生協議層活動。公司擬於 2026 年第一季推出 MAVAN（美國製造驗證者網絡），這是一個專為 Bitmine 資產打造的專用質押基礎設施。
如欲了解更多詳情，請關注 X：
https://x.com/bitmnr
https://x.com/fundstrat
https://x.com/bmnrintern
前瞻性陳述
本新聞稿載有構成「前瞻性陳述」的陳述。本新聞稿的陳述並非單純陳述歷史，而是前瞻性陳述，當中涉及風險和不確定。本文件特別載有該公司 ETH 收購和持有量方面目標的進展和實現、以太坊的長期價值、該公司以太坊財務策略的持續增長和進步，以及對該公司適用利益的前瞻性陳述。您評估該等前瞻性聲明時，應考慮各種因素，包括 Bitmine 跟上新科技和不斷變化市場需求的能力，Bitmine 為目前業務、以太坊財務營運與未來業務規劃融資的能力，Bitmine 業務的競爭環境，以及比特幣和以太坊的未來價值。實際未來表現成果與結果，可能與前瞻性陳述內容存在重大差異。前瞻性陳述須遵守多種條件，而當中許多條件超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向 SEC 提交 10-K 表格的風險因素所列明的，以及所有不時修訂或更新的其他向 SEC 提交的文件。如欲查看 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，請瀏覽美國證券交易委員會網站：www.sec.gov。本新聞稿發佈日後，Bitmine 不承擔更新該等聲明修訂或變更的義務，法律另有規定者除外。
沙特阿拉伯吉達2026年1月13日 /美通社/ -- 倫敦上市的國際豪華房地產發展商 Dar Global (倫敦證券交易所：DAR) 今日宣佈正式推出 Trump Plaza Jeddah，標誌著其與 The Trump Organization 在沙特阿拉伯的第三次尊貴合作。該地標性發展項目估值超過 10 億美元，策略性座落於阿卜杜勒阿齊茲國王路廣闊的 Amaya 發展區內。繼 2024 年 12 月成功推出 Trump Tower Jeddah 後，此項目勢將重新定義吉達繁榮房地產景觀中的奢華城市生活標準。
住宅項目包括配備全屋傢俬的一房、兩房及三房 Trump Executive Residences；尊尚兩房、三房及四房 Trump Park Residences；以及獨家四房 Trump Townhouses 聯排別墅。項目配合精心設計的居家辦公室、高級零售及精選餐飲，將便利與奢華融合為一，重新定義現代生活，打造一體化的目的地。此外，可選的租賃管理服務進一步增強了項目對尋求「一站式」置業體驗的國際投資者的吸引力。
The Trump Organization 執行副總裁 Eric Trump 表示：「隨著 Trump Plaza Jeddah 的推出，我們在沙特阿拉伯的業務版圖得以擴展，突顯了我們對世界級品質及標誌性設計的承諾。此項目反映了我們與 Dar Global 的穩固關係，以及我們對吉達作為一個充滿活力、具全球影響力城市的信心。Trump Plaza Jeddah 將為綜合城市地標樹立新基準。」
Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 補充：「Trump Plaza Jeddah 的推出代表我們沙特物業組合的一個重要里程碑。這並非單一用途的發展項目，而是一個精心策劃的城市生態系統，專為渴望在吉達最佳地段生活、工作及建立連繫的全球居民而設。以私人公園為核心，輔以世界級設施，Trump Plaza Jeddah 為王國引入了現代城市生活的新模式。」
生活方式的核心在於佔地 4,000 平方米的專屬 Vitality Club，設有高爾夫模擬器、水療中心、運動醫學及康復設施、游泳池、餐飲及高性能健康空間。項目亦設有包括 Trump Grill、Trump Daily、手工烘焙坊及健身專業商店在內的零售與餐飲目的地，鞏固了其作為日夜繁華社區的定位。
Trump Plaza Jeddah 位於佔地 100 萬平方米的 Amaya 發展區中心，是一個全新的高度綜合城市區的核心。在海外業權激勵措施、0% 資本增值稅及加速基建投資的支持下，該項目反映了沙特王國作為全球房地產目的地日益提升的地位。
