ER-VIPE模擬游戲助力醫學生提升軟技能，應對真實急診醫療場景

隨著 MALPB 銀行牌照獲批， Checkout.com 正朝著 2026 年在美國以特許銀行資質運營的目標邁進

直接接入美國卡組網絡將賦予更強的掌控力，有助於解鎖加快創新能力和卓越的支付成功率，為美國主體商戶提供其所需的高支付績效。

隨著越來越多企業選擇 Checkout.com，美國地區不僅在 2025 年的業務量增長近 70%，也已成為增長最快的營收貢獻來源地區。 亞特蘭大2026年1月13日 /美通社/ -- 全球領先的數字支付服務商 Checkout.com 今日宣佈已正式獲批美國佐治亞州銀行與金融部 (Georgia Department of Banking and Finance) 頒發的商戶收單有限目的銀行 (Merchant Acquirer Limited Purpose Bank，簡稱 MALPB) 執照。這一關鍵的監管里程碑使 Checkout.com 能夠推進在美國以特許銀行資質運營的計劃，並標誌著進入執行階段。

榮獲 MALPB 銀行牌照將賦能 Checkout.com 加速在美國市場以本地收單行身份運營的計劃，這是 Checkout.com 發展歷程的重要一環，通過直接接入美國卡組網絡也將賦予更強的掌控力。這將助力解鎖加速創新、卓越的支付成功率，並為美國主體商戶提供其所需的高支付績效。 完成此銀行牌照申請，Checkout.com 是首批全球支付服務商中的一員，再次強化了其對美國地區的承諾和投入。此次擴張以「美國支付之都」亞特蘭大為戰略樞紐，並依托紐約與舊金山兩大辦事處，共同標誌著 Checkout.com 北美業務進入全新階段。

2025 年 Checkout.com 處理的電商交易額超過 3000 億美元，已獲得 Uber、eBay、Pinterest、Klarna 和 GE Healthcare 等全球領先企業的信賴。該牌照的落實將為更多美國企業級平台帶來一個專門針對本地市場複雜特性而優化打造的支付平台。 「隨著我們的 MALPB 銀行牌照正式獲批，我們在十月規劃的關鍵增長引擎即將全面啟動。這一里程碑為支付績效的新時代鋪平了道路,」Checkout.com MALPB 首席執行官兼北美銀行業務負責人 Jordan Reynolds 評論道，「我們現在的重點是擴大基礎設施規模，在亞特蘭大及美國各地培養人才，以滿足我們獲批條件的嚴格要求。我們正朝著 2026 年全面開展特許銀行運營的目標前進，加倍致力於為美國主體商戶提供他們所需的高支付績效和可靠性。」

媒體聯絡 [email protected] 關於 Checkout.com Checkout.com是一家成立於英國倫敦的全球領先信用卡收單行，致力於為出海商戶提供高效、安全、及模塊化的支付解決方案。作為支付收單專家，我們支持多種國際主流信用卡支付以及多個本地支付方式，實現超過145種貨幣的交易處理。我們致力於為企業級商戶提供一站式跨境支付解決方案，提升交易成功率、打擊欺詐，並將支付轉化為主要收入驅動力。在2025年，Checkout.com的電商交易處理量將超過 3000 億美元。 Checkout.com在全球有 19 個本地團隊，深受如 eBay、Uber、Sony、SHEIN、阿里巴巴、小米、網易、Klarna、Sainsbury's、英國《金融時報》等國際品牌的信賴。 我們在亞太地區設有上海、香港、新加坡和東京四個辦公室，專注於深耕本地市場，為商戶提供定制化支付服務，

深圳2026年1月13日 /美通社/ -- 近日，中興通訊憑借在氣候變化管理、環境信息披露及低碳戰略實施等方面的卓越表現，再次榮登全球知名環境披露平台CDP（全球環境信息研究中心）氣候變化最高級別「A評分榜單」，穩居全球前4%。這是公司第三年獲此殊榮，也是中國內地近年來唯一一家連續三年榮膺該評級的企業。這份榮譽不僅體現了國際權威機構對中興通訊環境治理與應對氣候變化行動的高度認可，更彰顯了公司作為行業先鋒，在推動全球低碳經濟轉型中的領導力。

在綠色企業運營方面，2024年中興通訊實現絕對節電4500萬度，同比範圍1&2降碳13.4%，系統產品使用維護物理強度減排8.39%；終端產品全生命週期絕對排放同比減少5.02%。對比2023年，中興通訊範圍1&2&3碳排放降低1431.7萬噸。 在綠色供應鏈方面，中興通訊將雙碳要求嵌入供應商協議簽署、現場審核、績效考核等供應商管理IT系統，目前已對450多家生產類供應商實施了CSR現場審核，指導了152家供應商完成組織層面碳盤查，51家供應商制定碳減排目標和碳減排措施。 在綠色數字基座方面，中興通訊綠色創新專利現已達800多項。目前，中興通訊開展過碳足跡評估的產品數量達到240款，覆蓋公司所有產品類別，公司的端到端綠色解決方案持續幫助全球運營商每年節電100億多度。

在綠色行業賦能方面，中興通訊通過雲網設施、物聯網、大數據、人工智能等一系列先進技術與傳統產業結合，實現發展與減排的雙贏，已攜手2000+個行業頭部合作夥伴在鋼鐵、冶金、電子製造、港口、軌交、礦山、電力等18個行業廣泛開展5G+創新綠色實踐，打造了100多個創新應用場景。 中興通訊在可持續發展的長期踐行已在國內外屢獲認可。國內方面，公司先後入選央視總台「中國ESG上市公司先鋒100榜單」和「中國ESG卓越實踐30強」，並獲「世界互聯網大會傑出貢獻獎」。國際方面，公司通過了SBTi的1.5℃目標、長期淨零目標兩項認證，還榮獲了EcoVadis「金牌」評級，位列全球參評企業前4%。

作為聯合國全球契約組織、全球電子可持續發展倡議組織、COP29綠色數字行動等國內外組織成員，中興通訊將繼續深化「數字經濟築路者」定位，攜手全球合作夥伴與客戶共同邁向綠色智能未來，為應對全球氣候變化、建設可持續的美好世界貢獻堅實力量。

中興通訊股份有限公司

品牌部

該平台通過建築、工程及傳播藝術等多學科協作開發，精准還原真實急診室的工作流程。目前，ER-VIPE已開發三項獲得專利的模擬場景，分別為新冠疫情期間的呼吸衰竭病例、需實施心肺復蘇的心肌缺血病例，以及強調患者流轉、優先級判斷和跨學科協作的高負荷急診場景。經過簡短培訓後，國家級從業人員、醫學預科學生乃至醫院管理人員均可順利使用該系統。 該訓練項目已從本科階段拓展至一年級住院醫師、研究生及多學科醫院工作人員。項目成效顯著，參與者逐步實現從「部門壁壘式思維」向系統性思維轉變，並在實際操作中顯著降低了醫療差錯發生率。此外，ER-VIPE亦引起基層及鄉村醫生培訓項目的廣泛關注，凸顯其在支持全國醫療體系建設方面的潛力。

在朱拉隆功大學創新基金支持下，第四個模擬場景正在開發中，該場景將聚焦老年人事故處理，並融入倫理議題及基於AI的軟技能評估機制。該場景預計將於今年完成，並有望成為全球首創的同類模擬系統。 總體而言，ER-VIPE致力於培養具備高效溝通、協同思考能力的醫療團隊，從而提供更加安全、有效的醫療服務。

朱拉隆功大學傳播中心

