Henley & Partners：護照差距擴大，重塑 2026 年全球流動性格局

全場景構網，激發AI潛能，鑄就高質量，加速光風儲成為主力電源 深圳2026年1月13日 /美通社/ -- 華為數字能源以「全場景構網，激發AI潛能，鑄就高質量，加速光風儲成為主力電源」為主題，舉辦2026智能光伏十大趨勢發佈會。華為數字能源智能光伏業務副總裁、首席營銷官鍾明明發佈了智能光伏十大趨勢和白皮書，為光風儲加速成為新型電力系統主力電源提供前瞻洞察與實踐路徑，助力產業高質量發展。 鍾明明表示，過去十年，我們共同見證光風儲產業跨越式發展，但隨著新能源滲透率的提升，電力系統的發電側、電網側和用電側都出現了不同程度的平衡和穩定性問題。當前，新能源產業已至全新歷史關口——進入「價值深耕期」，從單點創新走向融合創新，華為基於對未來光儲產業的理解和市場洞察，發佈2026智能光伏十大趨勢，涵蓋4個場景化應用趨勢和6個技術應用趨勢。

趨勢一：光風儲協同，新能源成為可預測、可調控的穩定電源 未來的光風儲大基地必須具備五大核心特徵，即穩定可控和成本可控「兩大支柱」與100%新能源獨立運行、全鏈路智能協同、全生命週期安全高質量的「三大要素」，最終實現可預測、可調控的穩定供電目標。 趨勢二：構網型儲能無處不在，成為電網穩定和平衡的關鍵支撐 構網型儲能無處不在，不僅能平抑新能源發電波動、保障電力供應平穩，還能主動參與能量市場交易，提供調頻、調峰等輔助服務；既為用戶創造持續增長的經濟價值，更助力構建更安全、更靈活、更高效的新型電力系統。

趨勢三：源網荷儲協同，供電模式走向「區域自治+全局協同」 依托 AI 智能調度技術，可實現電源、電網、負荷、儲能四大環節的深度聯動與高效協同。 趨勢四：家庭光儲場景，率先從AI賦能走向AI原生，實現最優用電體驗 家庭光儲場景率先從AI賦能走向AI原生，AI全面嵌入設計、體驗和運維全階段，支撐將「最大自發自用」的基礎需求升級為「最優用電體驗」的主動策略。 趨勢五：高頻高密化，推動光儲設備功率密度持續提升 通過從器件到系統的技術創新，疊加高效散熱與高頻材料技術等，預計未來幾年，光伏逆變器與儲能PCS的功率密度將提升40%以上，進一步推動光儲系統提質增效。

趨勢六：高壓高可靠，推動度電成本持續降低 關鍵器件耐壓能力和絕緣材料等的升級，推動高壓化趨勢；設備和系統的安全防護逐步從被動響應轉向主動防控，保障高壓下的安全與可靠，進一步推動高壓化商業落地，帶動光伏系統度電成本的顯著降低。 趨勢七：電池≠儲能系統，系統級電池管理是安全穩定運行的必要條件 採用電力電子技術、雲與AI等數字技術，對儲能從電芯到系統進行精準可靠的監測與管理至為關鍵，實現儲能系統更高放電量、更高安全、更高壽命、極簡運維，已經成為儲能高質量的基礎要求。

趨勢八：新能源構網技術體系日趨成熟，加速新型電力系統構建 構網型儲能正從電網穩定的「被動跟隨者」向「主動構建者」轉型。構網技術從單一功能應用邁向體系化深度融合新階段，其核心圍繞高性能硬件、構網算法和智能化三大支柱，通過逐層深化與交叉融合，構建適應全場景、全工況、全時域穩定需求的支撐能力。 趨勢九：智能體深度賦能新能源電站，邁向「自動駕駛」 智能體將加速融入新能源電站，通過雲邊端智能協同，助力電站實現「自動駕駛」。

趨勢十：儲能產業邁向安全可量化新階段，牽引儲能安全能力提升 儲能安全從單一樣品的評估走向系統化評估，覆蓋系統全生命週期安全。通過量化指標明確安全標準，以分級要求牽引安全能力迭代，從根本上破解「安全邊界模糊、防控針對性不足」的行業痛點，為儲能產業健康發展築牢安全屏障。 全場景構網、激發AI潛能、鑄就高質量。這不僅是一場技術躍遷，更是面向可持續發展未來的深刻追求與堅定實踐。華為數字能源願與產業夥伴及各界同道攜手，在光儲的廣闊天地中，以洞見和創新引領產業發展，加速光風儲成為主力電源，讓綠色電力惠及千行百業，千家萬戶，共建綠色美好未來。

倫敦2026年1月13日 /美通社/ -- 隨著 Henley Passport Index 邁入 20 週年，2026 年最新公佈的指數揭示，全球流動性最高與最低的人口之間，鴻溝正日益擴大。該指數依據國際航空運輸協會（IATA）的獨家 Timatic 數據，按持有人無需預先簽證即可進入的目的地數量，對全球所有護照進行排名。儘管現時位列榜首的護照數量創下新高，但排名榜末的護照卻日益孤立，凸顯全球流動性差距不斷加劇。 新加坡成功衛冕「全球最強護照」地位，享有 192 個目的地的免簽證待遇。相反，阿富汗再次敬陪末座，僅獲 24 個目的地免簽。兩者相差 168 個目的地，反映了 2026 年全球流動性不平等的程度——與 2006 年相比，差距驚人地擴大；當時排名首位的美國與阿富汗之間僅相差 118 個目的地。

英國錄得最大按年跌幅，美國重返十大 日本及韓國於 2026 年並列第二，各享 188 個免簽目的地。丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典及瑞士緊隨其後，並列第三（186 個目的地）；隨後更有史無前例地多達 10 個歐洲國家並列第四。 歐洲繼續主導排名上游位置，值得注意的例外包括阿聯酋（第 5 位）、紐西蘭（第 6 位）澳洲（第 7 位）、加拿大（第 8 位）及馬來西亞（第 9 位）。 美國在 2025 年底短暫跌出十大後，現重返第 10 位；但此回升掩蓋了美國及英國（2014 年曾並列榜首）的長期跌勢。過去一年，英美兩國的免簽待遇均錄得歷來最大年度跌幅，分別減少了 7 個及 8 個目的地。過去 20 年間，美國排名累計下跌 6 位至第 10 位，英國則下跌 4 位至第 7 位。

「護照實力最終反映的是政治穩定性、外交公信力及制定國際規則的能力，」獲獎記者兼維也納人文科學研究所所長 Misha Glenny 表示，「隨著跨大西洋關係緊繃、國內政局越趨波動，美英等國的流動權利遭到削弱，這與其說是技術異常，不如說是地緣政治深度重整的訊號。」 數十年升跌幅最大國家 阿聯酋是過去 20 年 Henley Passport Index 表現最強勁的國家。受惠於持續的外交互動及簽證放寬政策，該國自 2006 年以來新增了 149 個免簽目的地，全球排名躍升 57 位至第 5 位，現享有 184 個目的地的免簽證待遇。

西巴爾幹及東歐國家亦取得顯著進展，由阿爾巴尼亞（上升 36 位至第 43 位）、烏克蘭（上升 34 位至第 30 位）、塞爾維亞（上升 30 位至第 34 位）及北馬其頓（上升 27 位至第 38 位）領跑。 玻利維亞是唯一在過去 20 年免簽待遇整體倒退的國家，排名下跌 32 位，於 2026 年位列第 61 位。 若僅看過去十年，科索沃錄得最大升幅，攀升 38 位；中國則上升 28 位。兩國目前並列指數第 59 位，享有 81 個目的地的免簽待遇。 開放邊境與緊閉大門 儘管美國護照持有人享有 179 個目的地的免簽待遇，但美國僅允許 46 個國籍人士免簽入境，在 Henley Openness Index 中排名全球第 78 位，這是全球外遊流動性與入境准入之間差距最大的國家之一。

大西洋理事會非常駐高級研究員 Greg Lindsay 警告：「這種程度的數據收集使實時意識形態審查成為可能，並帶來個人資料可能被分享、重新利用或武器化的風險。」 這些建議是在現代歷史上規模最大的一次美國旅遊禁令同步擴展之後提出的。自 2026 年 1 月 1 日起，全面或部分入境限制現已適用於 39 個國家。 隨著風險管理成為優先事項，流動性規劃加速 對額外居留權及公民身分權利的需求持續上升。2025 年，Henley & Partners 接獲來自 100 個國籍的申請，整體數量按年增長 28%。美國現已成為該行最大的客戶市場。

「在持續的政治動盪中，美國人繼續爭相尋求替代居留權及公民身分，」天普大學法學院教授 Peter J. Spiro 表示，「這曾經被視為極端的應急措施，現已成為風險管理的主流形式。」