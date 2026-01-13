APFinSA Awards 正式重塑為「全球傑出保險大獎」 Global Distinguished Awards (GDA) 業界榮譽邁向國際舞台

香港2026年1月13日 /美通社/ -- 香港人壽保險從業員協會（保協）今日舉行新聞發布會，宣布亞太區財務策劃總會（APFinSA）旗下的「APFinSA Awards」正式重塑為「全球傑出保險大獎」Global Distinguished Awards (GDA)。此舉象徵著保險及理財業界榮譽制度的一次重大升華，將以全新定位彰顯誠信、同理心與可靠度，並推動亞洲保險專業邁向全球舞台。

亞太區財務策劃總會(APFinSA)名譽司庫兼品牌重塑主席謝立義（Stanley）指出，過去六年 APFinSA Awards 已表彰超過 13,000 位優秀顧問與經理人。然而，隨著行業發展，客戶最重視的價值已不僅是業績，而是信任與專業精神。GDA 的誕生，正是要表揚那些以誠信、同理心與可靠度贏得客戶信任的專業人士。GDA 的四大核心精神包括：