HCLTech 2026 財政年度第三季收入較去年同季增加 4.2%（以固定匯率計算），年度收入突破 150 億美元；訂單額高達 30 億美元，表現特別強勁

收入預期上調至較去年同期增加 4.0% - 4.5%（以固定匯率計算），服務收入預期上調至較去年同期增加 4.75% - 5.25%（以固定匯率計算）。 紐約和印度諾伊達2026年1月13日 /美通社/ -- HCLTech（印度國家證券交易所代號：HCLTECH.NS）（孟買證券交易所代號：HCLTECH.BO）是全球領先科技公司，截至 2025 年 12 月 31 日，季度業績強勁和收入達 38 億美元。以固定匯率計算，收入較去年同季增加 4.2%，並較去年同期增加 4.8%。 HCLTech 行政總裁兼董事總經理 C Vijayakumar 表示：「（我們）迎接另一個全面表現突出的季度……營業利潤率強勁回升至 18.6%。本季強勁收入帶動，已協助我們突破年度收入 150 億美元。我們的新訂單金額極高，達 30 億美元。我們已充份準備，滿足各行各業客戶不斷變化的 AI 需求。」

服務收入（以固定匯率計算）較去年同季增長 1.8%，並較去年同期增長 5%。HCLSoftware 收入（以固定匯率計算）受季節性因素與數據智能產品組合所推動，較去年同季急增 28.1%，並較去年同期增加 3.1%。HCLSoftware 的年度經常性收入 (ARR)，達 10.7 億美元。該公司於上個季度開始公佈先進 AI 收入，本季增長 19.9% 和達 1.46 億美元。 工程及研發服務收入（以固定匯率計算）較去年同季增長 3.1%，並較去年同期增長 5%。資訊科技及業務服務收入（以固定匯率計算）佔總收入 72.3%，較去年同季增長 1.5%，並較去年同期增長 3.8%。

HCLTech 收入增長（以固定匯率計算）預期，較去年同期上調 4.0% - 4.5%，服務收入增長（以固定匯率計算）預期，較去年同期上調 4.75% - 5.25%。EBIT 利潤率預期維持 17% - 18% 不變，不包括印度新勞動法對 EBIT 單次影響的 956 億盧比（1.09 億美元）。 由科技與服務業領導的產業垂直增長（以固定匯率計算），較去年同期增長 14.4%。其次是金融服務業，較去年同期增長 8.1%。公共服務（包括能源及公用事業、旅遊、交通、物流與政府），較去年同期增長 8%。從地理來看，印度業務較去年同期增長 15.8%（以固定匯率計算），歐洲業務較去年同期增長 4.6%（以固定匯率計算），而美國業務較去年同期增長 1.5%（以固定匯率計算）。世界其他地區業務增長最迅速，較去年同期增長 22.1%（以固定匯率計算）。

HCLTech 財政總監 Shiv Walia 補充：「第三季 EBIT 利潤率（不包括新勞動法規的單次影響）為 18.6%（較去年同季增長 111 個基點）。我們為了改善現金轉換率的不懈努力，得出自由現金流/淨利潤（按過去 12 個月計算）保持為 120% 的健康水平。而且，我們的本季末現金餘額達到有史以來最高 3430.6 億盧比。 」 該公司宣佈本季派發每股 12 盧比股息，這是連續第 92 季派發股息。 本季期間，HCLTech 增聘 2,852 名應屆畢業生。過去九個月，新聘應屆畢業生總數達 10,032 人。過去 12 個月，員工流動率降至 12.4%。在業界中，這是最低流動率之一。

重要交易： HCLTech 與全球領先服裝零售商達成一項為期五年的巨額策略合作協議 （總合約價值：4.73 億美元） ，並成為該零售商的長期 AI 驅動科技合作夥伴。HCLTech 將利用自身的 Agentic AI Force 2.0 平台，現代化客戶的應用程式與數據環境。

，並成為該零售商的長期 AI 驅動科技合作夥伴。HCLTech 將利用自身的 平台，現代化客戶的應用程式與數據環境。 領先兼總部位於美國的保險公司選擇 HCLTech，作為策略科技合作夥伴。此次合作透過 HCLTech 的 GenAI 平台 AI Force 驅動，將協助轉變 IT 服務交付方式，改善工程成果，加速產品上市，並透過應用程式開發、支援、測試與基礎設施之間的自動化，提升營運效率。

驅動，將協助轉變 IT 服務交付方式，改善工程成果，加速產品上市，並透過應用程式開發、支援、測試與基礎設施之間的自動化，提升營運效率。 全球兼歐洲為總部的食品巨頭選擇 HCLTech 來設計和執行全新 IT 系統，並以此作為其客戶的分拆計劃一部份，建設 AI 驅動的數碼家園。

全球科技巨頭選擇 HCLTech 來管理其新一代 AI 數據中心，這些數據中心配備為了 AI 工作負載而最佳化的尖端 GPU 堆疊。

重要獨家 AI 交易： 全球兼總部位於英國的礦業巨頭選擇 HCLTech，並於其工業檢測平台中部署 Physical AI (VisionX) 解決方案。

解決方案。 全球兼總部位於亞洲的金融服務公司將為了軟件工程開發生命週期而部署 HCLTech 的 AI Force.Software ，並部署 AI Force.Ops 來轉化其分散 IT 營運為主動兼可靠驅動的工作程序。

，並部署 來轉化其分散 IT 營運為主動兼可靠驅動的工作程序。 全球兼總部位於美國的傳媒及娛樂公司選擇 HCLTech，而為了其價值數十億美元的 IP 授權業務，提供 GenAI 驅動的審計與合規轉型。該解決方案利用 HCLTech 的 AI Foundry ，自動化端到端被授權方審核與產品審批工作程序。

，自動化端到端被授權方審核與產品審批工作程序。 全球科技巨頭選擇 HCLTech 的 Physical AI (Kinetic AI) 解決方案，擴展其實驗室運作和加速 AI 實驗。

本季期間，HCLTech 獲 EcoVadis 頒發 Gold Certificate，並躋身於前 4% 排名 IT 公司。在 Kantar BrandZ 2025 評選印度十大最有價值品牌中，該公司獲評為最迅速成長科技服務品牌。除此以外，HCLTech 也連續第六年入選 《福布斯》 全球最佳僱主排行榜。