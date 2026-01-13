第二屆《飛躍繪本》-- 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃舉行「成果分享會暨大師班」 推動香港繪本插畫走向國際

八位入選本地繪本插畫師展現創作成果 內地知名繪本藝術家九兒分享創作理念 推動兩地文化交流 香港2026年1月13日 /美通社/ -- 由創意創業會主辦及文創產業發展處資助的第二屆《飛躍繪本》— 香港繪本插畫師國際書展推廣計劃（下稱《飛躍繪本》）今日舉行「成果分享會暨大師班」。活動邀得文創產業專員黎細明女士擔任主禮嘉賓，與創意創業會會長鄭凱謙先生、香港印刷業商會副會長、騰飛創意-香港館項目博洛尼亞兒童書展主席任德聰先生、前創意創業會副會長梁永恩先生及多位業界代表一同見證八位入選本地繪本插畫師的豐碩成果。本屆《飛躍繪本》延續首屆成功經驗，透過一系列專業支援，包括資助創作無字繪本、導師指導、培訓工作坊、出版推廣技巧訓練，以及安排參與國際書展及插畫或繪本比賽等，全面協助八位入選繪本插畫師提升創作水平、拓展境外市場及建立合作網絡。八位入選繪本插畫師於2025年先後參與意大利博洛尼亞兒童書展、北京國際圖書博覽會及中國上海國際童書展，於三大書展的「香港館」展示原創作品，並與來自世界各地的與會出版商、編輯及業界代表交流，拓展合作機會。

在本屆計劃期間，入選繪本插畫師在計劃的支援下，於多個國際插畫賽事中表現出色，屢獲殊榮，包括： 羅頴思Venus Lo (LOSZEHAHA) 榮獲2025 BIBF 國際插畫大賽（專業賽道）專家推薦獎（產品與包裝類）及入圍獎（封面類），並成功入圍2025金風車國際青年插畫家大賽（商業應用類），同時於3x3 國際插畫大獎 No.22 獲得優選獎及榮譽提名獎，其作品亦被獲選為2025亞洲繪本作品展Book Illustrators Gallery展出作品。

李鈺淇Florence Yuk-ki Lee成功入圍2025 BIBF 國際插畫大賽（兒童出版類）及2025 WIA 世界插畫獎長名單。

蕭錦恩Kimberly Sio榮獲2025 JIA插畫大獎銅獎。

車建婷 (車婷) Che-ting 及葉滙盈 (狄維爾) Deville Dewil同時入選2025亞洲繪本作品展Book Illustrators Gallery。

這些獎項不僅是對入選繪本插畫師個人創作的肯定，更彰顯香港原創插畫在國際舞台上的競爭力與潛力。 今日的活動除了有入選本屆《飛躍繪本》的本地繪本插畫師分享外，更舉行「大師班」，特別邀請內地著名繪本藝術家九兒親臨分享。九兒是2025『卓越大師．中國』得獎者，亦是首位入選國際兒童讀物聯盟（IBBY）榮譽榜單的中國內地女畫家，曾擔任金風車國際青年插畫家大賽評委並獲多個國際獎項，包括第十四屆及十六屆文津獎、第七屆豐子愷兒童繪本獎佳作獎、2020年陳伯吹國際兒童文學獎繪本獎、2020年美國伊索榮譽獎及2021年俄羅斯印象圖書獎等。她於「大師班」中分享創作心得，並與本地插畫師進行現場交流，促進中國內地與香港在繪本插畫創作文化方面的互動交流。

本屆《飛躍繪本》亦繼續支援入選的繪本插畫師創作全新的無字繪本，以參加2025年國際無字書大賽。項目更為此向繪本插畫師提供了三輪小組導師會議，協助她們完善參賽作品及提高創作水平。此外，大會更為有關繪本插畫師製作作品集，並安排業界專家為她們提供推廣技巧培訓，提升他們與出版商洽談合作的能力。 創意創業會會長鄭凱謙先生表示：「八位繪本插畫師在創作與國際交流方面均有突破，展現出香港原創繪本的實力與潛力。透過參與三大國際書展，他們成功與境外出版商建立聯繫，拓展合作機會。我們也見證了他們榮獲超過10個國際比賽的獎項及入圍。今天的分享會不僅總結成果，更是對本地繪本插畫師努力的肯定。我們期望未來能延續這份動力，讓更多本地創作人走向世界，為香港文化創意產業注入新力量。」

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/---302659735.html SOURCE 創意創業會