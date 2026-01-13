YY Group Holding設立集團級學習與組織發展職能部門 夯實組織發展根基

深圳2026年1月13日 /美通社/ -- 自變量機器人已於近期完成10億元A++輪融資。本輪融資由字節跳動、紅杉中國、北京信息產業發展基金、深創投、南山戰新投、錫創投等頂級投資機構及多元地方平台聯合投資。這也是深創投AI基金成立以來的第一筆投資。 值得關注的是，除字節外，自變量此前也曾先後獲得美團、阿里的投資，是國內唯一同時被這三家互聯網大廠投資的具身智能企業。 跨領域資本的協同下注，既凸顯了資本市場對具身基礎模型重要性的集體共識，同時也印證了對自變量技術領先性與發展潛力的深度認可。

一、構建物理世界基礎模型，讓機器人真正能幹活 近兩年，具身智能持續吸引市場目光，其「身體」——機器人的運動與控制能力已取得顯著進步。行業競爭焦點也從「肢體」轉向「大腦」。如何為機器人構建能理解物理世界、能操作、能靈活應對複雜多變場景的智能「大腦」，使其真正勝任多樣化的實際物理世界的工作，成為突破的關鍵。 具身智能基礎模型是獨立於、平行於大語言模型、多模態模型等虛擬世界基礎模型的物理世界的基礎模型。基礎模型的核心在於突破泛化性與通用性瓶頸，物理現實世界的複雜性要求機器人能夠具備實時處理非結構化、動態及隨機任務的能力。自變量的具身基礎模型，以所有機器人的感知信息（例如視覺、觸覺、語音等）為輸入，直接輸出機器人的動作、視覺，以及語言等。

自變量機器人創始人兼CEO王潛表示：「具身智能的下一階段競爭，本質上還是數據閉環構建的基礎模型與模型進化能力的競爭」。在這個判斷下，全球正在從數據、模型、算力等多個方面加快投入，快速推進具身智能的發展。 VLA與世界模型深度融合，真機強化學習自主進化 自變量WALL-A模型的核心架構首創VLA與世界模型深度融合的系統範式。作為原生的多模態輸入輸出架構，WALL-A率先實現了具身多模態思維鏈。WALL-A利用世界模型機制進行時空狀態預測，協同視覺因果推理理解環境反饋，並通過可學習記憶機制從數據中內化物理常識。

這一融合機制，顯著提升了機器人執行非結構化環境中移動操作任務的零樣本泛化能力。 同時，依托於大規模真機強化學習，基礎模型進一步在與真實物理世界的交互中獲得高質量學習經驗，自主解決長尾問題，實現機器人能力的持續進化。 自變量以完全端到端技術路線構建了物理世界基礎模型-真機自主進化的技術閉環。 高質量真機數據，構建模型進化引擎 數據是基礎模型進化的核心燃料，自變量自成立以來即重度投入，堅持硬件-數據-模型的閉環迭代。

作為國內最早規模化擴展真機數據採集的公司，自變量自研了主從遙操、外骨骼、無本體等多種數采設備，實現了各種數采設備上的數據驗證和模型突破。 公司還搭建了模型驅動的數據管線，通過數據生成、數據過濾、數據增強、數據標注等環節持續產生規模化的高質量數據。 自變量堅持通過基礎模型給數據處理和硬件設計等各個環節提供反饋，迭代更高質量的數據和更高效率的數采設備，進一步提升基礎模型的效果。 模型迭代驅動能力躍遷，自主在真實世界完成任務

模型的持續進化，讓自變量的機器人在真實場景中體現了極強的適應力。 作為全球首個基於物理世界基礎模型的、成功跨越室外與室內場景的移動操作範例，機器人在外賣配送與紙箱回收任務中，面對強風乾擾或視線遮擋，均依靠基礎模型的泛化能力與世界模型的因果推演，不僅能像人類一樣腦補被遮擋物體的全貌，還能在遭遇卡頓時通過強化學習策略自主糾錯，無需人工干預即可完成任務閉環。 這種適應力也體現在複雜困難的真實物流場景中。面對堆疊混亂的包裹，機器人憑借基礎模型的零樣本泛化能力識別異形件，並利用強化學習快速適應工作節拍。

值得一提的是，自變量基礎模型的進化還解鎖了高自由度靈巧手的潛力，機器人自主掌握了手內重定向等類人技能——從使用工具，到發牌這類對指尖力控要求極高的精細動作，成功攻克了具身智能精細操作的最後一厘米。 在不斷突破技術邊界、專注探索前沿的同時，2025年9月，自變量還開源了其自研端到端具身基礎模型WALL-OSS，推動具身智能技術的開放普及。 二、從全棧自研到多業落地：打通模型驅動商業化的關鍵路徑 自變量堅持軟硬件全棧自研。從模型算法、數據驅動的需求出發，深度定義了機器人的硬件架構，設計發佈了「量子一號」、「量子二號」兩款高性能的機器人本體，同步實現了機械臂、關節模組、動力驅動器、主控制器等核心零部件的全面自研與算法深度適配，促成了整機成本的大幅下降，為具身智能機器人的規模化量產與商業化落地奠定堅實的基礎。

目前，自變量已逐步進入工業製造、物流、養老等多個高價值領域，跨行業的應用證明自變量的機器人正以高泛化、低成本部署的能力，精準對接真實的市場商業需求。 王潛曾在多個場合明確表示，在具身智能這一前沿賽道，應爭當引領者，而非跟隨者。自變量持續深耕模型迭代、數據管線與機器人硬件三大核心領域，並通過紮實的技術積累與全棧自研能力，不斷突破既有的能力邊界。 未來，自變量將持續以領先的模型能力為支點，撬動具身變革的深層力量，讓具身智能的技術價值在產業應用中充分釋放，推動模型驅動具身智能在千行百業的規模化應用，為產業升級與生產力躍升注入新動能。

香港2026年1月13日 /美通社/ -- 喜茶香港 K11 ART MALL 門店完成焕新升級，並推出限定靈感茶飲「黑松露炒蛋英紅」（Black Truffle Scrambled Eggs Milk Tea）。品牌特別邀請靈感好友Twins親臨現場出席發佈活動，與公眾一同見證新品亮相及門店全新面貌，吸引大批粉絲及市民到場關注。 是次新品由喜茶攜手Twins共同參與創作，以香港茶餐廳經典風味「黑松露炒蛋」為靈感，將熟悉的港式味覺轉化為全新的茶飲體驗，透過創新形式重新演繹城市飲食記憶。 發佈當日，Twins 現身門店參與製作示範及分享環節，親自體驗飲品出杯過程，並交流創作靈感與品飲感受。黑松露炒蛋是近年香港餐桌上極具代表性的風味之一，今次以茶飲方式呈現，既保留熟悉感，亦帶來新鮮驚喜，展現香港味道的另一種可能。

限定飲品「黑松露炒蛋英紅」是喜茶自2025年以来在全球推出的「茶特调」系列的又一款新品，以英德紅茶作基底，融合真牛乳與布甸質感的鹹香奶底，於出杯時由店員即場削刨新鮮黑松露，香氣於取飲一刻自然釋放。整體風味並非單純重現一道料理，而是將茶餐廳的味覺邏輯拆解與重組，轉化為層次細膩、可細味的茶飲表達。 作為喜茶於香港的重要據點之一，K11 ART MALL 門店已经于2025年12月完成焕新升级，并面向香港消费者推出"画灵感，免费喝茶"、与 Salomon 共同策划"Inspiration Run"在内的系列活动。值得一提的，是次升級以「影」為設計靈感，運用實木元素與層次燈光，營造溫潤而具節奏感的空間氛圍。外立面結合金屬、木格及玻璃結構，讓自然光與室內燈影隨時間流動，呈現含蓄而內斂的美感，呼應香港城市建築的審美精神。

喜茶自2018年進駐香港市場以來，持續推動產品及空間創新。是次於K11 ART MALL推出的限定飲品及門店焕新，正是品牌從香港日常生活出發，將熟悉風味轉化為當代茶飲體驗的最新實踐。目前，喜茶於香港已設有11家門店，覆蓋多個核心商業區，並透過限定產品及門店體驗，深化與本地文化的連結。放眼全球，喜茶已於亞洲、北美、歐洲及大洋洲建立門店網絡，中国港澳及海外門店數目突破 100 間。近年來，品牌以「城市靈感」為創作主軸，於不同市場推出限定產品及跨界合作企劃，持續以當代方式詮釋茶文化，並於國際年輕消費群體中建立清晰品牌辨識度。

限定新品「黑松露炒蛋英紅」於1月13日起於喜茶香港 K11 ART MALL 焕新門店限時供應，歡迎廣大市民到店品嚐。 關於喜茶 喜茶（HEYTEA）2012年創立於廣東江門，是新茶飲開創品牌。喜茶以真茶、真奶打造全球首款芝士茶，建立行業全新標準，堅持選用天然原料，通過產品與空間體驗演繹當代茶文化。目前，品牌在中國港澳及海外地區運營超過100家門店，並持續拓展海外市場，致力於以茶為橋梁傳遞多元文化與潮流生活方式。

- 此戰略舉措將為公司近期擴張後的下一階段整合與規模化發展提供支撐

新加坡2026年1月13日 /美通社/ -- 全球領先的按需用工解決方案及綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（以下簡稱「YY Group」或「公司」）今日宣佈正式設立集團級學習與組織發展(L&OD)職能部門。此舉標誌著公司戰略重心從全球化擴張轉向整合優化、可持續增長與價值創造，具有重要意義。 歷經一輪快速業務擴張與並購整合後，YY Group決定成立集中化的L&OD職能部門，從而持續加大力度整合組織架構、打造可擴展的內部核心能力。此舉將強化各級員工的領導能力，建立標準化的關鍵技能體系以實現卓越運營，同時為人才培養及繼任規劃提供支撐。通過構建系統化的學習路徑、培育持續改進的企業文化，YY Group旨在提升執行品質、提高人才留存率，並搭建更完善的內部領導力梯隊，為企業長遠發展保駕護航。

YY Group已任命Nor Salehati女士擔任L&OD職能部門負責人、Wee Jing Ye先生擔任副職。二人憑藉豐富的人力資源與培訓專業經驗，以及對公司人員架構與業務運營的深度瞭解，將進一步夯實YY Group的人才培養能力。Nor女士與Wee先生將負責設計並推行覆蓋全集團的學習框架及領導力發展專案，確保各項舉措與YY Group的長期業務發展目標高度契合。 YY Group首席執行官Mike Fu表示：「在完成快速擴張後，針對性地投資建設支撐可持續發展的技能體系與領導力梯隊，是推動YY Group持續邁向成功的關鍵之舉。L&OD職能部門的設立將系統化、可規模化的人才培養置於戰略優先地位，確保我們多元化的團隊能夠目標一致、能力過硬，以統一的集團形象高效執行戰略。依託統一的領導力標準及企業文化整合，賦能集團旗下日益壯大的子公司矩陣，YY Group已整裝待發，將在全球化發展的下一階段再創佳績。」

通過針對人才發展搭建專屬的領導力體系與治理機制，YY Group已將「人才驅動」深度融入自身的增長戰略。本次舉措充分彰顯了公司的堅定決心：通過持續投資組織能力建設，實現審慎整合、運營規模化發展，最終創造長期價值。 關於YY Group Holding Limited YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術驅動型平臺，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務。集團擁有兩大核心垂直業務：按需用工和綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療健康等行業提供靈活可靠的支援。

依託專有的數位平臺和物聯網驅動系統，YY Group説明客戶滿足波動的勞動力需求並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。 YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。 欲瞭解有關該公司的更多資訊，請訪問：https://www.yygroupholding.com。 安全港聲明 本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款所作的前瞻性陳述。所有非歷史事實的陳述，包括涉及YY Group Holding Limited信念與預期的內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所載內容存在重大差異。該等因素包括但不限於：（1）酒店業市場的發展態勢；（2）資本市場與信貸市場的波動情況；（3）本地及全球經濟形勢；（4）公司既定的發展戰略；（5）政府審批及監管政策；（6）公司未來業務發展、經營業績及財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可通過特定詞彙或短語識別，例如「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計畫」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「有望」或其他類似表述。本新聞稿所載全部資訊均以新聞稿發佈之日為准，除非適用法律另有強制性要求，YY Group Holding Limited無義務更新該等資訊。

