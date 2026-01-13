可靈AI年化收入運行率在2025年12月達2.4億美金

香港2026年1月13日 /美通社/ -- 領先的內容社區及社交平台快手科技（「快手」或「公司」；港幣櫃台股份代號：01024 / 人民幣櫃台股份代號：81024）今日宣佈，其自主研發的全球領先的視頻生成大模型產品，可靈AI，在2025年12月的當月收入突破2,000萬美金，對應年化收入運行率（Annualized Revenue Run Rate，以下簡稱ARR）達2.4億美金。 這是可靈AI在正式上線的第10個月，即2025年3月實現ARR突破1億美金之後，在上線后第19個月再次宣佈實現了ARR規模的跨越式增長。 2025年12月初，可靈AI啟動「全能靈感周」，在一周內先後發佈全球首個大一統多模態視頻模型「可靈視頻O1」、新一代圖片模型「可靈圖片O1」、具備「音畫同出」能力的可靈視頻2.6模型、可靈數字人2.0等一系列新的模型。 在可靈視頻O1中，創新支持了多模態視頻編輯能力和視頻參考能力，並構建主體庫實現視頻生成中一致性保持能力的顯著提升。

可靈全能靈感周發佈的多個新模型，綜合能力在全球視頻生成大模型產品中保持了領先性和創新性，並獲得全球專業創作者和企業客戶的廣泛青睞。 一周內連續進行具備引領性的新模型集中發佈，不僅展現出可靈AI深厚的技術儲備，更以高頻的迭代節奏持續刷新行業的新高度，將前沿技術能力快速落地為產品優勢。 可靈AI在基礎模型和產品功能上的創新，為其廣泛應用於營銷、電商、影視、短劇、動畫、遊戲等專業創意創作場景奠定了基礎。 截至2025年12月，可靈AI已經在全球擁有超過6,000萬創作者，累計生成超6億個視頻，並累計合作超3萬家企業用戶。

備註1：年化收入運行率（Annualized Revenue Run Rate）=當月營業收入*12 關於快手 快手作為中國乃至全球領先的內容社區及社交平台，致力於成為全球最癡迷于為客戶創造價值的公司。作為一家以人工智能為核心驅動和技術依託的科技公司，快手專注於通過持續的技術創新和產品升級，不斷豐富服務和應用場景，為客戶創造價值。在快手，用戶通過短視頻和直播來記錄和分享他們的生活，發現所需，發揮所長。通過與內容創作者和企業緊密合作，快手提供的技術、產品和服務可滿足用戶的多元化的需求，包括娛樂、線上營銷服務、電商、本地生活、遊戲等。

前瞻性聲明 除過往事實的陳述外，本新聞稿載有若干前瞻性陳述。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別，例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」。該等前瞻性陳述受風險、不確定因素及假設的影響，可能包括業務展望、財務表現預測、業務計劃預測、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提作出，當中許多涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及大量風險及不明朗因素。鑒於上述風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於依賴該等陳述。除法律要求的情形外，我們並無責任公開發佈可能反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或可能反映意料之外事件的該等前瞻性陳述的任何修訂。

