加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 最新推出的收藏幣系列，以純金與純銀材質紀念加拿大皇軍協會成立一百周年。

香港2026年1月13日 /美通社/ -- 領先的內容社區及社交平台快手科技（「快手」或「公司」；港幣櫃台股份代號：01024 / 人民幣櫃台股份代號：81024）今日宣佈，其自主研發的全球領先的視頻生成大模型產品，可靈AI，在2025年12月的當月收入突破2,000萬美金，對應年化收入運行率（Annualized Revenue Run Rate，以下簡稱ARR）達2.4億美金。 這是可靈AI在正式上線的第10個月，即2025年3月實現ARR突破1億美金之後，在上線后第19個月再次宣佈實現了ARR規模的跨越式增長。 2025年12月初，可靈AI啟動「全能靈感周」，在一周內先後發佈全球首個大一統多模態視頻模型「可靈視頻O1」、新一代圖片模型「可靈圖片O1」、具備「音畫同出」能力的可靈視頻2.6模型、可靈數字人2.0等一系列新的模型。 在可靈視頻O1中，創新支持了多模態視頻編輯能力和視頻參考能力，並構建主體庫實現視頻生成中一致性保持能力的顯著提升。

可靈全能靈感周發佈的多個新模型，綜合能力在全球視頻生成大模型產品中保持了領先性和創新性，並獲得全球專業創作者和企業客戶的廣泛青睞。 一周內連續進行具備引領性的新模型集中發佈，不僅展現出可靈AI深厚的技術儲備，更以高頻的迭代節奏持續刷新行業的新高度，將前沿技術能力快速落地為產品優勢。 可靈AI在基礎模型和產品功能上的創新，為其廣泛應用於營銷、電商、影視、短劇、動畫、遊戲等專業創意創作場景奠定了基礎。 截至2025年12月，可靈AI已經在全球擁有超過6,000萬創作者，累計生成超6億個視頻，並累計合作超3萬家企業用戶。

備註1：年化收入運行率（Annualized Revenue Run Rate）=當月營業收入*12 關於快手 快手作為中國乃至全球領先的內容社區及社交平台，致力於成為全球最癡迷于為客戶創造價值的公司。作為一家以人工智能為核心驅動和技術依託的科技公司，快手專注於通過持續的技術創新和產品升級，不斷豐富服務和應用場景，為客戶創造價值。在快手，用戶通過短視頻和直播來記錄和分享他們的生活，發現所需，發揮所長。通過與內容創作者和企業緊密合作，快手提供的技術、產品和服務可滿足用戶的多元化的需求，包括娛樂、線上營銷服務、電商、本地生活、遊戲等。

前瞻性聲明 除過往事實的陳述外，本新聞稿載有若干前瞻性陳述。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別，例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」。該等前瞻性陳述受風險、不確定因素及假設的影響，可能包括業務展望、財務表現預測、業務計劃預測、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測。該等前瞻性陳述是根據本集團現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提作出，當中許多涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及大量風險及不明朗因素。鑒於上述風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於依賴該等陳述。除法律要求的情形外，我們並無責任公開發佈可能反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或可能反映意料之外事件的該等前瞻性陳述的任何修訂。

安大略省渥太華2026年1月13日 /美通社/ -- 加拿大皇家退伍軍人協會（現稱 The Royal Canadian Legion，簡稱「the Legion」）成立一百週年之際，加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 特別發行精工打造的純金與純銀紀念幣，以彰顯該協會百年榮光。加拿大退伍軍人協會百年來肩負的使命——支持退伍軍人（含現役軍人）、皇家騎警成員及其家屬，推廣紀念活動，並服務加拿大及其社區——將透過 2026 年發行之 100 加元純金幣、2026 年精製銀質證明幣，以及 2026 年精製銀質證明幣套裝得以彰顯。上述產品均自即日起正式發售。

加拿大藝術家 Laurie McGaw 為 2026 年發行之 100 元純金幣設計了分隔圖像的背面圖案，生動展現了加拿大退伍軍人協會的歷史淵源、當代風貌與未來願景。硬幣右半部刻有兩名身著軍團制服的現役成員，他們正面對著一幅由第一次世界大戰象徵圖案組成的拼貼畫——其中包含一名加拿大步兵、一架 S.E.5a 戰鬥機，以及遠處加拿大皇家海軍新成立的戰列巡洋艦「尼奧比號」(Niobe) 的輪廓剪影。這些元素代表加拿大對盟軍行動的貢獻，以及促成加拿大皇家軍團成立的第一次世界大戰犧牲精神。上下交疊的罌粟花，象徵著永恆的追思循環。

2026 年精鑄銀幣的背面由加拿大藝術家 Steve Hepburn 設計。圖中呈現兩名軍團成員佇立於紀念碑前，背景為軍團官方徽章上的楓葉圖案。此場景下方排列著十四朵罌粟花，分別代表加拿大十四個省份與地區，以及退伍軍人協會的國際分支機構；另有一朵勿忘我花，象徵紐芬蘭 (Newfoundland) 與拉布拉多 (Labrador) 省的紀念精神。此花卉圖案上方疊印著標有「1926」與「2026」年份的橫幅，中央飾有退伍軍人協會官方徽章中的三朵罌粟花。 2026 年精製銀質試鑄幣套裝，包括一枚精選的玫瑰金鍍層精製銀質試鑄美元。所有錢幣的正面均鑄有由加拿大藝術家 Steven Rosati 設計的查理斯三世國王陛下肖像。

除了這些歷史紀念品外，鑄幣廠還推出了幾枚新的收藏硬幣，包括： 2026 年 10 元精鑄純銀幣 ─ 熠熠生輝的楓葉 (Gleaming Maple)；

2026 年 10 元精鑄純銀幣 ─ 歡迎來到世界！(Welcome to the World!)

2026 年 20 元精鑄純銀幣 ─ 慶祝愛 (Celebrate Love)；

2026 年 30 元精鑄純銀幣 ─ 珍貴的楓葉 (Precious Maple Leaves)；

2026 年 50 元精鑄純銀幣 ─ 勝利之龍 (Triumphant Dragon)；

2026 年珍藏版非流通版 1 元特別封裝卷幸運加元硬幣；

2026 年 1 元硬幣 ─ 封裝卷幸運加元鑰匙扣；和

2026 年禮品套裝（嬰兒、生日及加拿大國歌主題） 您可以在 www.mint.ca 的「Shop」標籤上找到各產品的鑄造量、價格和完整背景資訊。從今天起，您可以直接聯絡加拿大皇家鑄幣廠，致電 1-800-267-1871 加拿大，美國 1-800-268-6468 或 www.mint.ca 訂購這些產品。您亦可在加拿大皇家鑄幣廠的渥太華和溫尼伯精品店、參與加拿大郵政分店，以及鑄幣廠的全球經銷商和經銷商網絡購買。

紀念加拿大皇家退伍軍人協會成立100周年的金銀紀念幣圖像，請點選此處查看。 加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 簡介

加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 是皇家企業，負責加拿大流通錢幣的鑄造和發行。加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 是世界上最大、最具多功能性的鑄幣廠之一，生產屢獲殊榮的收藏硬幣、市場領先的金條產品，以及加拿大享有盛譽的軍事和民用榮譽獎章。加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 已獲倫敦金屬交易所和紐約商品交易所 (COMEX) 確立為優質精煉廠商，並提供全方位的頂級金銀精煉服務。加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 在各個機構營運層面整合環境、社會與治理實踐，而成為致力更保護環境，締造安全及包容工作場所，並於自身營運社區帶來正面影響的機構。

