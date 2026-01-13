Startup Island TAIWAN 矽谷新創基地成立滿一週年 深化台美 AI 與半導體創新鏈結

開啟臨床應用與商業化新篇章，打造高端多元美麗健康解決方案 香港2026年1月14日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代號：1696.HK，連同其附屬公司統稱「集團」），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，宣布旗下長效A型肉毒毒素產品达希斐®成功完成首例臨床應用，標誌著該產品正式進入臨床實踐與商業推廣並行的新階段，為中國醫美行業及廣大求美者帶來高品質的治療選擇。

在本次首例臨床應用中，臨床專家對產品的起效特征給予了積極評價。臨床反饋顯示，达希斐®在產品設計與給藥特性方面，圍繞劑量穩定性、注射精準度及作用持續時長等關鍵參數進行了優化，旨在支持臨床操作過程中對目標肌肉區域的精細化管理與動態表情相關的應用需求。憑借其長效作用特征，該產品有望為臨床提供更靈活的治療窗口期選擇與劑量調整空間，有力支持了精準化、長效化、個性化三位一體的臨床治療策略。這一特性不僅提升了單次治療的綜合價值，也為中國醫美行業向更高質、更規範的方向發展，提供了新的技術路徑與臨床範例。

隨著达希斐®正式進入臨床應用階段，復銳醫療科技將依托覆蓋市場拓展、醫學支持與供應鏈保障的前-中-後全鏈路體系，加速產品在全國市場的推廣。作為公司注射填充業務的重要戰略產品，復銳醫療科技有信心达希斐®將憑借其差異化優勢獲得積極的市場反饋並釋放強勁的增長潛力。未來，公司會進一步拓展达希斐®與現有能量源設備業務的協同，致力於構建注射填充與能量源設備「雙輪驅動」增長的新格局。在持續為求美者提供長效、自然、高標準的綜合美麗健康解決方案的同時，鞏固並提升公司在行業內的領先地位。

關於復銳醫療科技 復銳醫療科技有限公司（股份代號：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標桿。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。

更多信息，請訪問：https://sisram-medical.com/。

Bellroy下屬Cinch系列的輕便日常包袋及小袋採用限量版設計 澳大利亞墨爾本2026年1月14日 /美通社/ -- 為慶祝馬年，Bellroy為其Cinch系列發佈新款限量版產品，這些產品的顏色、輪廓以及隱藏信息均寓意著寧靜與放鬆。定制設計在注入現代性的同時，捕捉到了新年的象徵意義：深紅色代表吉祥的紅色，海泡石綠象徵著春天，每款設計都獨具匠心地融入了休息與蓄勢待發的隱藏信息。這些限量版產品現已在 bellroy.com 官網及部分精選零售商處發售。

產品： Cinch背包 —— 馬年限量版

Cinch迷你郵差包 —— 馬年限量版

Cinch口袋包 —— 馬年限量版

Cinch小袋 —— 馬年限量版

新年馬兒掛飾

新年貓頭鷹掛飾 Bellroy還為購買馬年限量版Cinch背包或馬年限量版迷你郵差包的顧客，贈送新年馬兒掛飾和新年貓頭鷹掛飾（贈完即止）。馬兒掛飾由黏土塑形，並通過3D打印技術製作而成，其設計為兩匹相互依偎的馬坐在一個類似中國傳統結的菱形結上。Bellroy設計師Rowan Dinning表示：「在馬年系列設計中，我們不想傳達那種忙碌奔波的文化意象，比如那種陳詞濫調、歡騰跳躍的小馬形象。我們在設計這個膠囊系列時，更注重體現與家人的緊密聯繫以及社區歸屬感。」

馬年膠囊系列對馬年通常所代表的速度、雄心壯志和衝勁等意象進行了現代詮釋。Bellroy重新定義這一主題：先休整蓄力，再目標明確地前行。Bellroy業務拓展項目經理Fiona Fang說：「這個創意靈感來源於『Cinch』與中文詞彙『鬆弛』在發音上的相似性，『鬆弛』意為放鬆、悠閒或舒緩。Cinch系列的設計語言 —— 充滿趣味性的結構、柔軟輕盈的材質 —— 進一步強化了這種『悠閒』的感覺。」 Cinch背包 —— 馬年限量版 零售建議價(RRP)：125美元 Cinch迷你郵差包 —— 馬年限量版 零售建議價：79美元

Cinch口袋包 —— 馬年限量版 零售建議價：25美元 Cinch小袋 —— 馬年限量版 零售建議價：25美元 新年馬兒掛飾與新年貓頭鷹掛飾 每款零售建議價：35美元

購買符合條件的商品可以獲贈 現已在 bellroy.com 官網及部分精選零售商處發售。

產品圖片可以在此處查看。 蘋果獨家系列 除了在 bellroy.com 發售的系列外，Bellroy還與中國剪紙藝術家陳粉丸攜手合作，專為 Apple （蘋果）打造馬年系列，該系列包含Laptop Caddy筆記本電腦包、旅行收納包和Cinch郵差包。每款限量版產品均採用由藝術家陳粉丸設計的專屬圖案內襯。

Cinch Laptop Caddy 14"筆記本電腦包 —— 特別版 零售建議價：79美元 旅行收納包 —— 特別版 零售建議價：59美元 Cinch郵差包 —— 特別版 零售建議價：99美元 現已在 apple.com 及部分指定門店發售。

產品圖片可以在此處查看。 Bellroy簡介 Bellroy 是一家獲得B-Corp認證的澳大利亞企業，自2010年起便致力於為日常隨身用品帶來革命性的變革。這個癡迷於設計的品牌，通過採用可持續材料和精心細緻的工程設計，打造出能夠解決實際問題的錢包、包袋和科技配件。其產品行銷全球100多個國家，充分證明了企業在不犧牲品質或設計的前提下，也能成為一股向善的力量。

社交媒體： Instagram： https://www.instagram.com/bellroy

TikTok： https://www.tiktok.com/@bellroy_official

Facebook： https://www.facebook.com/bellroy.official|

YouTube： https://www.youtube.com/@bellroy_official

社交媒體： Instagram： https://www.instagram.com/bellroy

TikTok： https://www.tiktok.com/@bellroy_official

Facebook： https://www.facebook.com/bellroy.official|

YouTube： https://www.youtube.com/@bellroy_official

LinkedIn： https://linkedin.com/company/bellroy

國發會支持之海外新創據點，累計協助逾 35 家新創落地、促成逾千次國際商業連結 加利福尼亞州帕羅奧圖2026年1月13日 /美通社/ -- 由國家發展委員會（NDC）設立的 Startup Island TAIWAN Silicon Valley Hub（矽谷新創基地）於美國時間 1 月 12 日在加州 Palo Alto 舉行成立滿一週年活動，匯聚來自台灣與美國的新創團隊、科技企業、加速器與社群代表，共同回顧一年來推動台美創新鏈結的重要成果。 國發會於 2025 年在矽谷啟動第二座海外新創基地，定位為台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑。成立至今，基地已協助超過 35 家新創團隊於美國市場落地發展，其中逾 8 成為人工智慧（AI）相關新創，涵蓋 AI 應用、AI 硬體與軟硬體整合等台灣具備優勢的關鍵領域。同時，基地也連結超過 30 個在地社群，匯聚逾 200 位社群領袖，促成超過 1,000 次具體且有意義的國際商業連結。

矽谷新創基地總監陳凱爾表示，基地成立的核心目標不僅在於提供空間或舉辦活動，而是為台灣新創在矽谷建立一個「被看見、被理解且被信任」的立足點。他指出，跨境發展的關鍵痛點在於資源與信任的落差，未來基地將聚焦三大方向：協助台灣新創在美國市場找到正確的連結與定位、深化國際夥伴對台灣技術與產業潛力的理解，以及以社群為核心，建立長期且可持續的信任關係。 活動當日，駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組、北美台灣工程師協會（NATEA）、美西玉山科技協會，以及多個國際加速器與科技企業夥伴皆到場支持，包括Jetro San Francisco、Innovation Centre Denmark (ICDK)、European Institute of Innovation and Technology、Consulate General of Brazil in San Francisco、Stanford StartX、Founders Village等。多位與會代表指出，台灣在 AI、半導體、製造與工程實力上的深厚基礎，正是與矽谷攜手合作、共同面對下一波科技挑戰的重要關鍵。

展望未來，矽谷新創基地將持續深化與國際社群及產業夥伴的合作，協助更多台灣新創精準對接美國市場，並讓全球創新夥伴更深入理解台灣在全球科技版圖中的關鍵角色。