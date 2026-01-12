Cosmo宣布管理層交接；Mark Griffie被任命為首席執行官

開啟臨床應用與商業化新篇章，打造高端多元美麗健康解決方案 香港2026年1月14日 /美通社/ -- 復銳醫療科技有限公司（英文「Sisram」；簡稱「公司」或「復銳醫療科技」，股份代號：1696.HK，連同其附屬公司統稱「集團」），一家全球化的美麗健康集團，致力於以能量源設備及注射填充產品為核心構建客戶導向的美麗健康生態系統，宣布旗下長效A型肉毒毒素產品达希斐®成功完成首例臨床應用，標誌著該產品正式進入臨床實踐與商業推廣並行的新階段，為中國醫美行業及廣大求美者帶來高品質的治療選擇。

在本次首例臨床應用中，臨床專家對產品的起效特征給予了積極評價。臨床反饋顯示，达希斐®在產品設計與給藥特性方面，圍繞劑量穩定性、注射精準度及作用持續時長等關鍵參數進行了優化，旨在支持臨床操作過程中對目標肌肉區域的精細化管理與動態表情相關的應用需求。憑借其長效作用特征，該產品有望為臨床提供更靈活的治療窗口期選擇與劑量調整空間，有力支持了精準化、長效化、個性化三位一體的臨床治療策略。這一特性不僅提升了單次治療的綜合價值，也為中國醫美行業向更高質、更規範的方向發展，提供了新的技術路徑與臨床範例。

隨著达希斐®正式進入臨床應用階段，復銳醫療科技將依托覆蓋市場拓展、醫學支持與供應鏈保障的前-中-後全鏈路體系，加速產品在全國市場的推廣。作為公司注射填充業務的重要戰略產品，復銳醫療科技有信心达希斐®將憑借其差異化優勢獲得積極的市場反饋並釋放強勁的增長潛力。未來，公司會進一步拓展达希斐®與現有能量源設備業務的協同，致力於構建注射填充與能量源設備「雙輪驅動」增長的新格局。在持續為求美者提供長效、自然、高標準的綜合美麗健康解決方案的同時，鞏固並提升公司在行業內的領先地位。

關於復銳醫療科技 復銳醫療科技有限公司（股份代號：1696.HK）是一家全球化的美麗健康集團，擁有逾25年能量源設備（EBD）領域的專業經驗。公司以技術創新與臨床卓越為根基，構建了涵蓋能量源設備、注射填充產品、診斷及協同解決方案的生態系統。公司業務遍及全球110多個國家和地區，通過提供屢獲殊榮的卓越產品，公司為全球數百萬消費者在安全、有效及個性化醫美護理領域樹立了新標桿。復銳醫療科技為中國領先的醫療健康產業集團復星醫藥的控股子公司，自2017年9月起在香港聯合交易所主板上市。

更多信息，請訪問：https://sisram-medical.com/。

Bellroy下屬Cinch系列的輕便日常包袋及小袋採用限量版設計 澳大利亞墨爾本2026年1月14日 /美通社/ -- 為慶祝馬年，Bellroy為其Cinch系列發佈新款限量版產品，這些產品的顏色、輪廓以及隱藏信息均寓意著寧靜與放鬆。定制設計在注入現代性的同時，捕捉到了新年的象徵意義：深紅色代表吉祥的紅色，海泡石綠象徵著春天，每款設計都獨具匠心地融入了休息與蓄勢待發的隱藏信息。這些限量版產品現已在 bellroy.com 官網及部分精選零售商處發售。

產品： Cinch背包 —— 馬年限量版

Cinch迷你郵差包 —— 馬年限量版

Cinch口袋包 —— 馬年限量版

Cinch小袋 —— 馬年限量版

新年馬兒掛飾

新年貓頭鷹掛飾 Bellroy還為購買馬年限量版Cinch背包或馬年限量版迷你郵差包的顧客，贈送新年馬兒掛飾和新年貓頭鷹掛飾（贈完即止）。馬兒掛飾由黏土塑形，並通過3D打印技術製作而成，其設計為兩匹相互依偎的馬坐在一個類似中國傳統結的菱形結上。Bellroy設計師Rowan Dinning表示：「在馬年系列設計中，我們不想傳達那種忙碌奔波的文化意象，比如那種陳詞濫調、歡騰跳躍的小馬形象。我們在設計這個膠囊系列時，更注重體現與家人的緊密聯繫以及社區歸屬感。」

馬年膠囊系列對馬年通常所代表的速度、雄心壯志和衝勁等意象進行了現代詮釋。Bellroy重新定義這一主題：先休整蓄力，再目標明確地前行。Bellroy業務拓展項目經理Fiona Fang說：「這個創意靈感來源於『Cinch』與中文詞彙『鬆弛』在發音上的相似性，『鬆弛』意為放鬆、悠閒或舒緩。Cinch系列的設計語言 —— 充滿趣味性的結構、柔軟輕盈的材質 —— 進一步強化了這種『悠閒』的感覺。」 Cinch背包 —— 馬年限量版 零售建議價(RRP)：125美元 Cinch迷你郵差包 —— 馬年限量版 零售建議價：79美元

Cinch口袋包 —— 馬年限量版 零售建議價：25美元 Cinch小袋 —— 馬年限量版 零售建議價：25美元 新年馬兒掛飾與新年貓頭鷹掛飾 每款零售建議價：35美元

購買符合條件的商品可以獲贈 現已在 bellroy.com 官網及部分精選零售商處發售。

產品圖片可以在此處查看。 蘋果獨家系列 除了在 bellroy.com 發售的系列外，Bellroy還與中國剪紙藝術家陳粉丸攜手合作，專為 Apple （蘋果）打造馬年系列，該系列包含Laptop Caddy筆記本電腦包、旅行收納包和Cinch郵差包。每款限量版產品均採用由藝術家陳粉丸設計的專屬圖案內襯。

Cinch Laptop Caddy 14"筆記本電腦包 —— 特別版 零售建議價：79美元 旅行收納包 —— 特別版 零售建議價：59美元 Cinch郵差包 —— 特別版 零售建議價：99美元 現已在 apple.com 及部分指定門店發售。

產品圖片可以在此處查看。 Bellroy簡介 Bellroy 是一家獲得B-Corp認證的澳大利亞企業，自2010年起便致力於為日常隨身用品帶來革命性的變革。這個癡迷於設計的品牌，通過採用可持續材料和精心細緻的工程設計，打造出能夠解決實際問題的錢包、包袋和科技配件。其產品行銷全球100多個國家，充分證明了企業在不犧牲品質或設計的前提下，也能成為一股向善的力量。

LinkedIn： https://linkedin.com/company/bellroy

國發會支持之海外新創據點，累計協助逾 35 家新創落地、促成逾千次國際商業連結 加利福尼亞州帕羅奧圖2026年1月13日 /美通社/ -- 由國家發展委員會（NDC）設立的 Startup Island TAIWAN Silicon Valley Hub（矽谷新創基地）於美國時間 1 月 12 日在加州 Palo Alto 舉行成立滿一週年活動，匯聚來自台灣與美國的新創團隊、科技企業、加速器與社群代表，共同回顧一年來推動台美創新鏈結的重要成果。 國發會於 2025 年在矽谷啟動第二座海外新創基地，定位為台灣與矽谷創新生態系的雙向橋樑。成立至今，基地已協助超過 35 家新創團隊於美國市場落地發展，其中逾 8 成為人工智慧（AI）相關新創，涵蓋 AI 應用、AI 硬體與軟硬體整合等台灣具備優勢的關鍵領域。同時，基地也連結超過 30 個在地社群，匯聚逾 200 位社群領袖，促成超過 1,000 次具體且有意義的國際商業連結。

矽谷新創基地總監陳凱爾表示，基地成立的核心目標不僅在於提供空間或舉辦活動，而是為台灣新創在矽谷建立一個「被看見、被理解且被信任」的立足點。他指出，跨境發展的關鍵痛點在於資源與信任的落差，未來基地將聚焦三大方向：協助台灣新創在美國市場找到正確的連結與定位、深化國際夥伴對台灣技術與產業潛力的理解，以及以社群為核心，建立長期且可持續的信任關係。 活動當日，駐舊金山台北經濟文化辦事處科技組、北美台灣工程師協會（NATEA）、美西玉山科技協會，以及多個國際加速器與科技企業夥伴皆到場支持，包括Jetro San Francisco、Innovation Centre Denmark (ICDK)、European Institute of Innovation and Technology、Consulate General of Brazil in San Francisco、Stanford StartX、Founders Village等。多位與會代表指出，台灣在 AI、半導體、製造與工程實力上的深厚基礎，正是與矽谷攜手合作、共同面對下一波科技挑戰的重要關鍵。

展望未來，矽谷新創基地將持續深化與國際社群及產業夥伴的合作，協助更多台灣新創精準對接美國市場，並讓全球創新夥伴更深入理解台灣在全球科技版圖中的關鍵角色。

加利福尼亚州弗里蒙特2026年1月14日 /美通社/ -- Alamar Biosciences, Inc.（簡稱「Alamar」），作為致力於推動疾病早期檢測的精準蛋白質組學領導者，榮幸宣佈推出其僅限研究用途 (RUO) 的 NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay)。這項創新解決方案可同時定量測量 5 種關鍵血液生物標記物，這些標記物均符合 Alzheimer's Association 建議的檢測準則：腦源性磷酸化 tau 蛋白217 (BD-pTau217)、神經絲輕鏈 (NfL)、β-澱粉樣蛋白 42 (Aβ42)、膠質纖維酸性蛋白 (GFAP) 及 APOE4 (攜帶狀態)，皆可透過單一血液或血漿樣本檢測。

NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay) 將關鍵生物標記整合至單一多重檢測格式，提供無可比擬的靈敏度、特異性與操作便利性。透過整合 BD-pTau217、Aβ42、NfL 及 GFAP 指標，本檢測能有效監測澱粉樣蛋白與 tau 蛋白病理變化、神經退化及發炎反應，同時精準判定 APOE4 基因攜帶狀態——此為阿茲海默症最強的遺傳風險因子。這些能力共同構成一種強大工具，適用於轉譯研究與臨床研究，其應用範圍不僅限於阿茲海默症，更涵蓋其他神經退化性疾病與認知障礙症。 Alamar 創辦人、董事長兼行政總裁 Yuling 羅博士表示：「NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay) 的推出，標誌著我們在為神經退化性疾病提供精準蛋白質體學解決方案的努力中邁出了重要一步。通過將這些關鍵蛋白質目標結合到單一測試中，以簡化工作流程，我們正賦能神經科學界，以推動阿茲海默症的篩檢、早期發現與精準診斷。」

Alamar 科學總監 Steven Williams 博士表示：「基於血液的生物標記物正重新定義阿茲海默症研究，提供一種精準、經濟且更易取得的手段，用於確立早期診斷並協助判定治療適用性。傳統的單重檢測方法雖能分別測量這些生物標記物，但需進行多次檢測才能全面掌握疾病狀況。透過 NULISA™ 技術，現已能夠在血液中測量多種與阿茲海默症相關的蛋白質，每種蛋白質皆能提供對潛在病理生理機制的獨特見解。」 Alamar 致力與研究人員、臨床醫生和行業合作夥伴合作，以解鎖精確蛋白質體學技術，並提升受阿茲海默症及其他神經退化性病症影響之病人的臨床療效。NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay) 現已透過我們的技術獲取計劃提供檢測服務。

有關 NULISAqpcr™ AD 五重檢測套組 (5NULISAqpcr AD 5-plex Assay) 和 Alamar 完整精密蛋白質體解決方案產品組合的更多資訊，請瀏覽 www.alamarbio.com。 Alamar Biosciences, Inc. 簡介 Alamar Biosciences 是一間私營生命科學公司，致力於為精準蛋白質體提供動力，以便最早發現疾病。憑藉其專有的 NULISA™ 技術及 ARGO™ HT 系統，Alamar 的平台旨在提供超高靈敏度檢測，解決現有技術在精準蛋白質組學應用上的關鍵局限。如欲了解更多資料，請瀏覽 alamarbio.com。

新加坡和波士頓2026年1月14日 /美通社/ -- 鞋服行業功能性紡織品、複合材料及先進材料的全球領導者Cosmo宣布領導層交接計劃。已在任六年的首席執行官Josh VanDernoot即將退休卸任。董事會已任命Mark Griffie為首席執行官，自2026年1月1日起生效。Mark將常駐新加坡。Josh將繼續留任Cosmo董事會，並擔任顧問，支持Mark順利完成過渡。

董事會主席Doug Dossey表示：「Josh在行業經歷重大變革的時期領導了Cosmo，保持了營運紀律，履行了對我們品牌和工廠合作伙伴的承諾，並夯實了公司的業務基礎。我們感謝他的領導，Cosmo今天能處於有利地位，正是得益於他的領導。」 Josh VanDernoot補充說：「領導Cosmo是我的榮幸，我為公司多年來搭建的平台感到自豪。公司業務穩健，團隊能力深厚，Mark也已充分准備好領導公司進入下一階段。我期待以董事和顧問的身份繼續支持公司發展。」 Mark Griffie於2024年加入Cosmo，與領導團隊緊密合作，共同推動增長、可持續創新及卓越營運。此前，他在Nike工作了二十年，最近擔任材料供應鏈高級副總裁，負責全球鞋服材料採購，採購額超80億美元。他早前還曾在亞洲多地任職，涵蓋產品開發與採購，包括2006至2008年在中國任職，以及2016至2020年在新加坡任職。Mark具備深厚的品牌洞察力、廣泛的行業人脈及大規模執行的成功經驗。

Doug Dossey指出：「Mark是一位久經考驗的領導者，擁有深厚的營運專長，並對我們的客戶、合作伙伴和行業有著深刻理解。他獲得了董事會及領導團隊的充分信任，完全有能力領導Cosmo進入下一個激動人心的增長階段。」 Mark Griffie表示：「對於董事會、Josh以及Cosmo團隊給予我的信任，我深感責任重大。我們的優先事項保持不變。我們將與品牌及工廠合作伙伴保持緊密聯繫，確保一切工作的可靠性與一致性。同時，我們將繼續加強我們的商業和營運基礎。」 Cosmo在鞋服價值鏈中處於動態前沿。在Mark擔任首席執行官後，Cosmo將繼續以營運紀律和強烈的客戶關注為導向。公司致力於通過可靠的執行、緊密的合作以及對創造價值的不懈追求，來支持其品牌和工廠合作伙伴。

-完- 關於Cosmo Cosmo是全球鞋服行業功能性紡織品、複合材料及先進材料領軍企業，也是全球防水解決方案第一大供應商。憑借靈活的多國製造平台，Cosmo提供創新材料，滿足廣泛的性能、美學及商業需求。Cosmo提供分層級的解決方案組合，涵蓋性能與價格點的「優良」、「更佳」和「最優」選項，助力品牌和工廠合作伙伴為每款產品及市場選擇合適的材料。Cosmo在亞洲多地設有製造基地，支持本地化生產、快速開發周期及快速上市交付。公司通過合作研發伙伴關係與全球領先品牌緊密合作，並致力於可持續製造，推進再生材料系統、無水染色、生物基紡織品及閉環回收等舉措。這些能力共同助力Cosmo為全球合作伙伴提供高質量、創新且環保的材料解決方案。更多信息請訪問https://cosmofabric.net/

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/cosmomark-griffie-302660079.html SOURCE Cosmo